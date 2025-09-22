मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सवा महीने के बाद फिर संभाला कार्यभार, स्वास्थ्य कारणों से थे छुट्टी पर

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सवा महीने के बाद नवरात्र के पहले दिन कार्यभार संभाल लिया है। वह आज से ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। एसपी गोयल स्वास्थ्य कारणों के चलते छुट्टी पर चल रहे थे।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल बीते सवा महीने की छुट्टी के बाद नवरात्र के पहले दिन कार्यभार संभाल लिया है। आज वह अपने कार्यालय में बैठे। स्वास्थ्य कारणों के चलते वह छुट्टी पर चल रहे थे। एसपी गोयल की छुट्टी के दौरान उनके सारे पद कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार को सौंप दिए गए थे।

आपको बता दें कि 31 जुलाई को मुख्य सचिव मनोज सिंह का कार्यकाल खत्म हो गया था। उनका एक्सटेंशन नही होने पर एसपी गोयल को मुख्य सचिव बनाया गया था। यूपी की सबसे ताकतवर प्रशासनिक कुर्सी संभालने के कुछ दिन बाद ही मुख्य सचिव एसपी गोयल अचानक तबियत बिगड़ गयी थी। इसके बाद इलाज के लिए दिल्ली चले गए थे। सूत्रों की माने तो 15 अगस्त के दूसरे दिन यानी 16 अक्टूबर की शाम को उनके सीने में दर्द उठी थी। आनन-फानन में 17 अक्टूबर को इलाज के लिए दिल्ली रवाना हो गए थे। सेहत ठीक होने के बाद मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल काम पर लौट आए हैं। सोमवार को नवरात्र के पहले दिन उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया है। कार्यभार ग्रहण कर लिया है।