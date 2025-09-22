मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सवा महीने के बाद फिर संभाला कार्यभार, स्वास्थ्य कारणों से थे छुट्टी पर
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सवा महीने के बाद नवरात्र के पहले दिन कार्यभार संभाल लिया है। वह आज से ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। एसपी गोयल स्वास्थ्य कारणों के चलते छुट्टी पर चल रहे थे।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल बीते सवा महीने की छुट्टी के बाद नवरात्र के पहले दिन कार्यभार संभाल लिया है। आज वह अपने कार्यालय में बैठे। स्वास्थ्य कारणों के चलते वह छुट्टी पर चल रहे थे। एसपी गोयल की छुट्टी के दौरान उनके सारे पद कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार को सौंप दिए गए थे।
आपको बता दें कि 31 जुलाई को मुख्य सचिव मनोज सिंह का कार्यकाल खत्म हो गया था। उनका एक्सटेंशन नही होने पर एसपी गोयल को मुख्य सचिव बनाया गया था। यूपी की सबसे ताकतवर प्रशासनिक कुर्सी संभालने के कुछ दिन बाद ही मुख्य सचिव एसपी गोयल अचानक तबियत बिगड़ गयी थी। इसके बाद इलाज के लिए दिल्ली चले गए थे। सूत्रों की माने तो 15 अगस्त के दूसरे दिन यानी 16 अक्टूबर की शाम को उनके सीने में दर्द उठी थी। आनन-फानन में 17 अक्टूबर को इलाज के लिए दिल्ली रवाना हो गए थे। सेहत ठीक होने के बाद मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल काम पर लौट आए हैं। सोमवार को नवरात्र के पहले दिन उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया है। कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल साल 1989 के आईएएस अधिकारी हैं। वह यूपी के सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। एसपी गोयल लखनऊ के निवासी हैं। एसपी गोयल का जन्म साल 1967 में हुआ था। उन्होंने बीएससी (ऑनर्स), एमसीए, ईएमआईबी कोर्स भी किया हुआ है। एसपी गोयल अपने करियर की शुरुआत इटावा में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद से की थी। इसके बाद वह मेरठ, अलीगढ़, बहराइच के सीडीओ भी रह चुके हैं। एसपी मथुरा, इटावा, प्रयागराज, देवरिया के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। अब मुख्य सचिव का पद है।