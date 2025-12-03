माघ मेला में श्रद्धालुओं का नहीं हो दिक्कत, मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड को भेजा पत्र, 25% अधिक ट्रेनें चलाएं
माघ मेला में आने में श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो इसके लेकर मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड को पत्र भेजा। बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार को पत्र लिखकर माघ मेला 2026 में 25-30 प्रतिशत अधिक ट्रेनों के संचालन करने को कहा है।
यूपी में माघ मेले की तैयारियां तेजी चल रही है। क महाकुम्भ में अनुमान से अधिक भीड़ आने के बाद इस बार के माघ मेला में अफसर कोई चूक नहीं चाहते। आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो। इसको ध्यान में रखकर तैयारियां की जा रही है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार को पत्र लिखकर माघ मेला 2026 में 25-30 प्रतिशत अधिक ट्रेनों के संचालन करने को कहा है।
इस पत्र में माघ मेला के प्रमुख स्नान पर्व तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा पर 15-16 लाख, 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन 40-50 लाख, 18 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन 3.25-3.50 करोड़, 23 जनवरी वसंत पंचमी के दिन 55-60 लाख, एक फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन 50-55 लाख और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन 15-16 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान बताया है। इसी भीड़ के मद्देनजर प्रयागराज में आने वाली ट्रेनों की तुलना में प्रयागराज से बाहर जाने वाली ट्रेनें 25 से 30 प्रतिशत अधिक चलाई जाएं।
छिवकी की तुलना में नैनी से अधिक ट्रेनें चलाएं, क्योंकि छिवकी रेलवे स्टेशन से नैनी रेलवे स्टेशन घाट से करीब होने के कारण अधिक संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। दोनों रेलवे स्टेशनों में होल्डिंग एरिया बनाएं। नैनी स्टेशन के गोदाम भवन (स्टेशन रोड) को यदि सम्भव हो तो होल्डिंग एरिया के रूप में उपयोग किया जाए। इसी तरह फाफामऊ रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन का संचालन करें। फाफामऊ रेलवे स्टेशन के पास होल्डिंग एरिया एवं वैकल्पिक मार्ग का इंतजाम करे। इसी तरह झूंसी रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन का संचालन करें जो यहां से यात्रियों को लेकर जाए। झूंसी रेलवे के मार्ग पर होल्डिंग एरिया बनाएं।