माघ मेला में श्रद्धालुओं का नहीं हो दिक्कत, मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड को भेजा पत्र, 25% अधिक ट्रेनें चलाएं

यूपी में माघ मेले की तैयारियां तेजी चल रही है। क महाकुम्भ में अनुमान से अधिक भीड़ आने के बाद इस बार के माघ मेला में अफसर कोई चूक नहीं चाहते। आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो। इसको ध्यान में रखकर तैयारियां की जा रही है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार को पत्र लिखकर माघ मेला 2026 में 25-30 प्रतिशत अधिक ट्रेनों के संचालन करने को कहा है।

इस पत्र में माघ मेला के प्रमुख स्नान पर्व तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा पर 15-16 लाख, 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन 40-50 लाख, 18 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन 3.25-3.50 करोड़, 23 जनवरी वसंत पंचमी के दिन 55-60 लाख, एक फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन 50-55 लाख और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन 15-16 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान बताया है। इसी भीड़ के मद्देनजर प्रयागराज में आने वाली ट्रेनों की तुलना में प्रयागराज से बाहर जाने वाली ट्रेनें 25 से 30 प्रतिशत अधिक चलाई जाएं।