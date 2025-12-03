Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Chief Secretary sends letter to Railway Board regarding Magh Mela, asks them to run 25% more trains
माघ मेला में श्रद्धालुओं का नहीं हो दिक्कत, मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड को भेजा पत्र, 25% अधिक ट्रेनें चलाएं

संक्षेप:

माघ मेला में आने में श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो इसके लेकर मुख्य सचिव ने रेलवे बोर्ड को पत्र भेजा। बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार को पत्र लिखकर माघ मेला 2026 में 25-30 प्रतिशत अधिक ट्रेनों के संचालन करने को कहा है।

Wed, 3 Dec 2025 04:01 PM
यूपी में माघ मेले की तैयारियां तेजी चल रही है। क महाकुम्भ में अनुमान से अधिक भीड़ आने के बाद इस बार के माघ मेला में अफसर कोई चूक नहीं चाहते। आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो। इसको ध्यान में रखकर तैयारियां की जा रही है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार को पत्र लिखकर माघ मेला 2026 में 25-30 प्रतिशत अधिक ट्रेनों के संचालन करने को कहा है।

इस पत्र में माघ मेला के प्रमुख स्नान पर्व तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा पर 15-16 लाख, 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन 40-50 लाख, 18 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन 3.25-3.50 करोड़, 23 जनवरी वसंत पंचमी के दिन 55-60 लाख, एक फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन 50-55 लाख और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन 15-16 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान बताया है। इसी भीड़ के मद्देनजर प्रयागराज में आने वाली ट्रेनों की तुलना में प्रयागराज से बाहर जाने वाली ट्रेनें 25 से 30 प्रतिशत अधिक चलाई जाएं।

छिवकी की तुलना में नैनी से अधिक ट्रेनें चलाएं, क्योंकि छिवकी रेलवे स्टेशन से नैनी रेलवे स्टेशन घाट से करीब होने के कारण अधिक संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। दोनों रेलवे स्टेशनों में होल्डिंग एरिया बनाएं। नैनी स्टेशन के गोदाम भवन (स्टेशन रोड) को यदि सम्भव हो तो होल्डिंग एरिया के रूप में उपयोग किया जाए। इसी तरह फाफामऊ रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन का संचालन करें। फाफामऊ रेलवे स्टेशन के पास होल्डिंग एरिया एवं वैकल्पिक मार्ग का इंतजाम करे। इसी तरह झूंसी रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन का संचालन करें जो यहां से यात्रियों को लेकर जाए। झूंसी रेलवे के मार्ग पर होल्डिंग एरिया बनाएं।

लेखक के बारे में

दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
