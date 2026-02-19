मुख्य सचिव ने डीएम-कमिश्नर को दिए कड़े निर्देश, अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी
यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने डीएम और कमिश्नर को जनसुनवाई को और प्रभावी बनाने के लिए कड़े निर्देश दिए है। इसके साथ ही उन्होंने अधिक संख्या में शिकायतों को स्पेशल क्लोज किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्त व डीएम को जनसुनवाई को और प्रभावी बनाने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। कहा है कि जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान मिलने वाली शिकायतों को अनिवार्य रूप से जनसुनवाई पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने अधिक संख्या में शिकायतों को स्पेशल क्लोज किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कहा कि सभी मंडलायुक्त और डीएम निर्धारित समय पर जनसुनवाई में बैठें तथा यह सुनिश्चित करें कि अधीनस्थ अधिकारी भी निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित रहें। कहा कि जिन 10 जिलों चित्रकूट, ललितपुर, महाराजगंज, बस्ती, जौनपुर, बांदा, बरेली, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़ व जालौन में सबसे अधिक शिकायतें स्पेशल क्लोज की गई हैं, उनसे स्पष्टीकरण लिया जाए।
मुख्यमंत्री कार्यालय निरंतर मानीटरिंग
उन्होंने कहा कि केवल वे शिकायतें ही स्पेशल क्लोज की जाएं, जो वास्तव में इस श्रेणी में आती हों। अन्य शिकायतों को अनावश्यक रूप से इस श्रेणी में बंद करना स्वीकार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय इसकी निरंतर मानीटरिंग की जा रही है। जिन शिकायतों पर असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होता है तथा जो शिकायतें स्पेशल क्लोज की गई हैं, उनकी डीएम नियमित समीक्षा करें। अनावश्यक रूप से स्पेशल क्लोज करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
सीएम युवा योजना में 35 हजार आवेदन शेष
मुख्य सचिव ने बताया कि इस वर्ष सीएम योजना के तहत 1.5 लाख का लक्ष्य है, जिसमें 35,000 आवेदन शेष हैं। वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले डीएम संबंधित विभागों व बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना को गति दें और शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाए। उन्होंने लखपति दीदी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व पीएम सूर्यघर योजना की भी समीक्षा की। कहा कि पीएम सूर्यघर योजना के तहत प्रतिदिन लगभग एक हजार सोलर इंस्टालेशन हो रहे हैं। सभी मंडलायुक्त व डीएम कार्यालयों तथा आवासों को सोलराइज किया जाए।
क्वाटरनरी कैंसर केयर सेंटर की होगी स्थापना
कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान (केएसएसएससीआई) की 12वीं शासी निकाय की बैठक में क्वाटरनरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई। यह केंद्र अत्यंत जटिल व उन्नत कैंसर उपचार के लिए समर्पित होगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में संस्थान के समग्र विकास, अत्याधुनिक उपचार सुविधाओं के विस्तार तथा कैंसर रोगियों को विश्वस्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराने के कई निर्णय हुए।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें