कफ सिरप की सप्लाई और बिक्री पर लेकर सख्ती, यूपी मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

Dec 23, 2025 08:06 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा है कि कोडीनयुक्त कफ सिरप की सप्लाई व बिक्री पर लगातार रखी जाए। सख्ती बढ़ाते हुए फर्जी फर्मों, अवैध भंडारण या बिक्री पाए जाने पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव ने मंलगवार को नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनकॉर्ड) की राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को यह निर्देश दिए।

मुख्य सचिव को बैठक में बताया गया कि कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई व बिक्री की ट्रैकिंग के लिए दो सहायक आयुक्त (औषधि) व दो औषधि निरीक्षकों की समिति बनाई गई है। वर्ष 2025 में अक्तूबर तक 11 मामलों में 16 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर 3.39 करोड़ रुपये मूल्य की औषधि सीज की गई है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में हर माह कम से कम एक बैठक अनिवार्य रूप से की जाए। जिन जिलों में बैठकें कम हुई हैं, उन्हें इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए जाएं। अवैध मादक पदार्थों का सेवन व क्रय-विक्रय करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

चिह्नित हॉटस्पॉट्स पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए

उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों व अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास चिह्नित हॉटस्पॉट्स पर प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जहां हॉटस्पॉट बनने की आशंका हो, वहां विशेष निगरानी रखी जाए तथा नियमित रूप से नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाए जाएं। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक एएनटीएफ अब्दुल हमीद ने बताया कि इस साल अब तक एनकॉर्ड के अंतर्गत कुल 774 जिला स्तरीय गोष्ठियां आयोजित की गईं। कार्रवाई में 47,253.19 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किए गए। एएनटीएफ द्वारा 12,722.92 किलोग्राम की बरामदगी की गई, इसकी अनुमानित कीमत 143 करोड़ 91 लाख 65 हजार रुपये है।

