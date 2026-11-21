यूपी से दिल्ली, पुणे और राजकोट के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, देखें तारीख और रूट
यूपी से दिल्ली, पुणे और राजकोट के लिए स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। ये ट्रेनें छठ पर्व के बाद वापस जाने वाले यात्रियों को सुविधा देने के लिए चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नीचे देखें तारीख और रूट।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। छठ महापर्व से लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने लखनऊ होकर बिहार, दिल्ली और पुणे के लिए तीन पूजा विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें 21 और 22 नवंबर को चलाई जाएंगी। इनमें स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे। इसमें से एक रात 20.30 बजे तो दूसरी ट्रेन 22 नवंबर को तड़के 04.30 बजे यात्रियों को लखनऊ स्टेशन पर मिलेगी।
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव के अनुसार ट्रेन नंबर 05019 गोरखपुर-दिल्ली विशेष ट्रेन गोरखपुर से 21 नवंबर को 14.40 बजे चलेगी। यह खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बुढ़वल होते हुए लखनऊ (उत्तर रेलवे) से 20.30 बजे पहुंचेगी। यहां 10 मिनट रुक कर कानपुर सेंट्रल, टूण्डला, गाज़ियाबाद होते हुए अगले दिन 08.20 बजे पहुंचेगी।
बिहार, दिल्ली व पुणे के लिए विशेष ट्रेनें
छपरा-आनंद विहार टर्मिनल विशेष ट्रेन (05013) 21 नवंबर को छपरा से शाम पांच बजे चलकर अगले दिन सुबह 4:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन (05014) 22 नवंबर को आनंद विहार से शाम 6:45 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 6:15 बजे लखनऊ पहुंचेगी।
चार ट्रेनें रास्ते में अतिरिक्त रोक कर चलाई जाएंगी
लखनऊ-कानपुर रेलखंड पर पावर और ट्रैफिक ब्लॉक के कारण चार ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। गोरखपुर-साबरमती एक्सप्रेस 21 नवंबर को 40 और 28 नवंबर को 50 मिनट नियंत्रित की जाएगी। बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस 20 और 27 नवंबर को 40 मिनट, जबकि पांच दिसंबर को 80 मिनट रोकी जाएगी। गोरखपुर-तिरुवनंतपुरम नॉर्थ एक्सप्रेस छह दिसंबर को लखनऊ जंक्शन पर 50 मिनट नियंत्रित रहेगी। वहीं, लोकमान्य तिलक-मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ एक्सप्रेस आठ दिसंबर को झांसी मंडल में 90 और प्रयागराज मंडल में 60 मिनट नियंत्रित की जाएगी। एनटीईएस या 139 पर स्थिति जानें।
भोपाल, मनमाड व हडपसर के लिए
ट्रेन नंबर 05011 गोरखपुर-हडपसर (पुणे) त्योहार विशेष गाड़ी का संचलन इकहरी यात्रा के लिए 21 नवंबर को किया जाएगा। गोरखपुर-हडपसर (पुणे) विशेष ट्रेन (05011) 21 नवंबर को रात 9:55 बजे गोरखपुर से चलेगी। बस्ती, मनकापुर, गोंडा होते हुए दूसरे दिन लखनऊ (उत्तर रेलवे) से 02.35 बजे पहुंचेगी। वहीं, गोरखपुर-दिल्ली विशेष ट्रेन (05019) 21 नवंबर को दोपहर 2:40 बजे चलकर रात 8:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में दिल्ली से 22 नवंबर को सुबह 11:10 बजे रवाना होकर रात 10:45 बजे लखनऊ आएगी।
राजकोट-बरौनी-राजकोट के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, यूपी में रुकेगी
रेलवे ने 09569/09570 राजकोट-बरौनी-राजकोट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन राजकोट से 26 नवंबर गुरुवार को व बरौनी से 21, 28 नवंबर शनिवार को चलेगी। ट्रेन राजकोट से गुरुवार को शाम 5 बजे चलकर अगले दिन सुबह 11.40 बजे आगरा के ईदगाह जं. और शनिवार को सुबह 9.15 बजे बरौनी जं. पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन बरौनी जं. से शनिवार रात 10 बजे चलकर अगले दिन शाम 4.50 बजे आगरा के ईदगाह जं. व सोमवार को दोपहर 2.30 बजे राजकोट पहुंचेगी। ट्रेन में एक एसी सेकेंड, 3 एसी थर्ड, 12 स्लीपर, 4 जनरल कोच लगे होंगे।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें