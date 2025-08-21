खुलासा! नेपाल के स्लीपर सेल करते थे छांगुर की आवभगत, मिले कई ठिकाने; करोड़ों की टेरर फंडिंग

धर्मान्तरण सहित अन्य मामलों की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियों को नेपाल में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के कई ठिकानों का पता चला है। उसके गुर्गे नेपाल सीमा पर छिपे हुए है। इनकी पहचान करने के लिए एसएसबी की भी मदद ली जा रही है।

छांगुर के नेपाली स्लीपर सेल इस धनराशि को उसके पास दस से 15 प्रतिशत कमीशन लेकर मनी एक्सचेन्जर के माध्यम से भेज रहे थे। यही नहीं सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों की मानें तो छांगुर गिरफ्तारी के पूर्व नेपाल के काठमांडू में अपना व अपने बेटे का नया ठिकाना बनाना चाह रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को अपने पड़ताल में यह पता चला है कि छांगुर का नेपाल से मजबूत कनेक्शन था। छांगुर अक्सर नेपाल आता-जाता था।

नेपाल में बैठे उसके स्लीपर सेल के लोग उसकी तगड़ी आवभगत करते थे। छांगुर की नेपाल में इतनी गहरी पैठ थी कि वह अपना व अपने बेटे के लिए एक नया ठिकाना काठमांडू में बनाना चाह रहा था। इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली थी। जमीन खरीदने के लिए उसने वहां के लोगों को पैसा भी दे दिया था। इस बीच उसके सिंडीकेट का भंडाफोड़ होने के बाद मंसूबों पर पानी फिर गया।

अपराध करने के बाद लोग लेते हैं नेपाल में शरण जिले से लगी करीब 82 किमी की भारत नेपाल की खुली सीमा है। यह सीमा राष्ट्रविरोधी तत्वों के लिए हमेंशा से मुफीद साबित होती रही है। बड़ा अपराध करने के बाद अपराधी नेपाल में जाकर शरण ले लेते हैं। जिसके बाद पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां खाली हाथ हो जाती हैं। नेपाल में छापेमारी और गिरफ्तारी करने के लिए दोनों देशों के गृह मंत्रालय से जुड़े कई नियम कानून आड़े हाथ आते हैं। जिसका फायदा भी यह अपराधी उठाते हैं। एक बार फिर इस खुली सीमा का लाभ छांगुर व उससे जुड़े लोगों के उठाए जाने का मामला सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात को लेकर पूरी तरह से मुतमईन हो गई हैं कि छांगुर के अवैध धर्मान्तरण सिंडीकेट से जुड़े लोग नेपाल में शरण ले चुके हैं। इनके तक पहुंचने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं।

नेपाल सीमा पर करोड़ों रुपए की फंडिंग में दो और गिरफ्तार हुए नेपाल सीमा पर करोड़ों रुपये की फंडिंग के मामले में बलरामपुर पुलिस ने बुधवार को दो और आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक आरोपी गिरोह के सरगना का बेहद करीबी है जबकि दूसरा युवक बाइनेंस आईडी चलाता था। इन दोनों के जरिए ही 112 करोड़ रुपये की टेरर फंडिंग की गई। चाइनीज लोनिंग ऐप के जरिये साइबर ठगी कर करोड़ों रुपये क्रिप्टो करेंसी में परिवर्तित कर विदेश भेजने वाले अन्तर्राष्ट्रीय संगठित गिरोह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। सरगना सस्पियर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इस गिरोह का पूरा नेटवर्क पता चला।

बुधवार को पकड़े दोनों लोगों में बाराबंकी के लोनी कटरा थाना स्थित सरैया तेजवापुर निवासी अनिरुद्ध कुमार व अमेटी जगदीपुर के लालीपुर हुसैनगंज कलॉ मुसाफिर खाना हिमांशु मिश्र के रूप में हुई। हिमांशु लखनऊ में निलमथा का रहने वाला है। गिरोह का सरगना सस्पियर जो बाइनेंस आईडी चलाता था वह अनुरुद्ध के नाम पर था। एसपी विकास कुमार ने बताया कि दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से दो स्मार्ट फोन, दो सिम कार्ड, तीन आधार कार्ड, पांच बैंक खातों के चेक, पासबुक व पैन कार्ड भी बरामद किये गए हैं।

नौ लोग गिरफ्तार हो चुके अब तक एसपी ने बताया कि कुछ समय पूर्व बलरामपुर जिले के थाना ललिया में साइबर ठगी का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। जो स्थानांतरित होकर साइबर थाने में विवेचनाधीन है। पुलिस पूर्व में गिरोह के सरगना सस्पियर निवासी पथरा इंग्लिश थाना मुफस्सिल जिला नेवादा बिहार समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।