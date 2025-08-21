UP Chhangur Baba Nepal location found Connection with Sleeper Cells Crores of rupees terror funding खुलासा! नेपाल के स्लीपर सेल करते थे छांगुर की आवभगत, मिले कई ठिकाने; करोड़ों की टेरर फंडिंग, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Chhangur Baba Nepal location found Connection with Sleeper Cells Crores of rupees terror funding

खुलासा! नेपाल के स्लीपर सेल करते थे छांगुर की आवभगत, मिले कई ठिकाने; करोड़ों की टेरर फंडिंग

धर्मान्तरण सहित अन्य मामलों की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियों को नेपाल में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के कई ठिकानों का पता चला है। उसके गुर्गे नेपाल सीमा पर छिपे हुए है। इनकी पहचान करने के लिए एसएसबी की भी मदद ली जा रही है।

Srishti Kunj अविनाश त्रिपाठी, बलरामपुरThu, 21 Aug 2025 08:04 AM
share Share
Follow Us on
खुलासा! नेपाल के स्लीपर सेल करते थे छांगुर की आवभगत, मिले कई ठिकाने; करोड़ों की टेरर फंडिंग

धर्मान्तरण सहित अन्य मामलों की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियों को नेपाल में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के कई ठिकानों का पता चला है। उसके गुर्गे नेपाल सीमा पर छिपे हुए है। इनकी पहचान करने के लिए एसएसबी की भी मदद ली जा रही है। इसके अलावा जांच एजेन्सियां उन लोगों तक भी पहुंचने का प्रयास कर रही हैं जिनके खातों में विदेशी फंडिंग हुई थी।

छांगुर के नेपाली स्लीपर सेल इस धनराशि को उसके पास दस से 15 प्रतिशत कमीशन लेकर मनी एक्सचेन्जर के माध्यम से भेज रहे थे। यही नहीं सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों की मानें तो छांगुर गिरफ्तारी के पूर्व नेपाल के काठमांडू में अपना व अपने बेटे का नया ठिकाना बनाना चाह रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को अपने पड़ताल में यह पता चला है कि छांगुर का नेपाल से मजबूत कनेक्शन था। छांगुर अक्सर नेपाल आता-जाता था।

नेपाल में बैठे उसके स्लीपर सेल के लोग उसकी तगड़ी आवभगत करते थे। छांगुर की नेपाल में इतनी गहरी पैठ थी कि वह अपना व अपने बेटे के लिए एक नया ठिकाना काठमांडू में बनाना चाह रहा था। इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली थी। जमीन खरीदने के लिए उसने वहां के लोगों को पैसा भी दे दिया था। इस बीच उसके सिंडीकेट का भंडाफोड़ होने के बाद मंसूबों पर पानी फिर गया।

ये भी पढ़ें:अलीगढ़ में हिन्दू गौरव दिवस मनाएंगे योगी, हाथरस में आठवीं तक के स्कूल आज बंद

अपराध करने के बाद लोग लेते हैं नेपाल में शरण

जिले से लगी करीब 82 किमी की भारत नेपाल की खुली सीमा है। यह सीमा राष्ट्रविरोधी तत्वों के लिए हमेंशा से मुफीद साबित होती रही है। बड़ा अपराध करने के बाद अपराधी नेपाल में जाकर शरण ले लेते हैं। जिसके बाद पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां खाली हाथ हो जाती हैं। नेपाल में छापेमारी और गिरफ्तारी करने के लिए दोनों देशों के गृह मंत्रालय से जुड़े कई नियम कानून आड़े हाथ आते हैं। जिसका फायदा भी यह अपराधी उठाते हैं। एक बार फिर इस खुली सीमा का लाभ छांगुर व उससे जुड़े लोगों के उठाए जाने का मामला सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात को लेकर पूरी तरह से मुतमईन हो गई हैं कि छांगुर के अवैध धर्मान्तरण सिंडीकेट से जुड़े लोग नेपाल में शरण ले चुके हैं। इनके तक पहुंचने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं।

नेपाल सीमा पर करोड़ों रुपए की फंडिंग में दो और गिरफ्तार हुए

नेपाल सीमा पर करोड़ों रुपये की फंडिंग के मामले में बलरामपुर पुलिस ने बुधवार को दो और आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक आरोपी गिरोह के सरगना का बेहद करीबी है जबकि दूसरा युवक बाइनेंस आईडी चलाता था। इन दोनों के जरिए ही 112 करोड़ रुपये की टेरर फंडिंग की गई। चाइनीज लोनिंग ऐप के जरिये साइबर ठगी कर करोड़ों रुपये क्रिप्टो करेंसी में परिवर्तित कर विदेश भेजने वाले अन्तर्राष्ट्रीय संगठित गिरोह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। सरगना सस्पियर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इस गिरोह का पूरा नेटवर्क पता चला।

बुधवार को पकड़े दोनों लोगों में बाराबंकी के लोनी कटरा थाना स्थित सरैया तेजवापुर निवासी अनिरुद्ध कुमार व अमेटी जगदीपुर के लालीपुर हुसैनगंज कलॉ मुसाफिर खाना हिमांशु मिश्र के रूप में हुई। हिमांशु लखनऊ में निलमथा का रहने वाला है। गिरोह का सरगना सस्पियर जो बाइनेंस आईडी चलाता था वह अनुरुद्ध के नाम पर था। एसपी विकास कुमार ने बताया कि दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से दो स्मार्ट फोन, दो सिम कार्ड, तीन आधार कार्ड, पांच बैंक खातों के चेक, पासबुक व पैन कार्ड भी बरामद किये गए हैं।

नौ लोग गिरफ्तार हो चुके अब तक

एसपी ने बताया कि कुछ समय पूर्व बलरामपुर जिले के थाना ललिया में साइबर ठगी का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। जो स्थानांतरित होकर साइबर थाने में विवेचनाधीन है। पुलिस पूर्व में गिरोह के सरगना सस्पियर निवासी पथरा इंग्लिश थाना मुफस्सिल जिला नेवादा बिहार समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

पहले गुजरात में काम करता था हिमांशु

बलरामपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा कथित हिमांशु मिश्र पहले गुजरात में काम करता था। पुलिस की पूछताछ में उसने यह कबूल किया है कि जब वह वहां काम छोड़कर घर आया तो उसकी मुलाकात दो लोगों से हुई। दोनों से म्यूल एकाउंट उपलब्ध कराने की बात कही गई। इस पर हिमांशु ने अनिरुद्ध से मिले पांच व अपना मिलाकर छह बैंक खाते उपलब्ध कराए थे। एसपी विकास कुमार ने बताया कि म्यूल एकाउंट से विदेश में रुपये भेजने का बड़ा नेटवर्क है। अब हुई जांच में इन सभी की आईडी से 112 करोड़ 60 लाख 35 हजार 447 रुपये भेजने की पुष्टि हुई है। जांच में 24 बैंक खाते ऐसे पाए गए हैं, जिन पर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिये 64 शिकायतें दर्ज हैं। साथ ही दो ऐसे बैंक खाते मिले हैं जिनके खिलाफ 20 हजार शिकायतें दर्ज हैं।

Balrampur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |