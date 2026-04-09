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पति को झूठे केस में फंसाने की कोशिश, नहीं मिली कामयाबी तो ननदोई संग मिलकर की हत्या और फिर...

Apr 09, 2026 11:52 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, चंदौली
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यूपी के चंदौली में एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। अपने अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। दोनों ने पहले तो युवक को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की। इसमें कामयाबी नहीं मिली तो दोनों ने अपने आप को बचाने के लिए उसे मौते के घाट उतार दिया।

पति को झूठे केस में फंसाने की कोशिश, नहीं मिली कामयाबी तो ननदोई संग मिलकर की हत्या और फिर...

यूपी के चंदौली में एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। अपने अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। महिला का प्रेमी उसका ननदोई ही था। दोनों ने पहले तो युवक को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की। इसमें कामयाबी नहीं मिली तो दोनों ने अपने आप को बचाने के लिए उसे मौते के घाट उतार दिया। यहां तक की उसकी मौत को आत्महत्या भी दिखाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि बबुरी थाना क्षेत्र के खुरुहजा गांव निवासी राजवंश बियार की हत्या उसकी पत्नी ने ननदोई के साथ मिलकर की थी।

दोनों ने घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव फंदे से लटका दिया था। यह खुलासा बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में एसपी आकाश पटेल ने किया। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बीते एक मार्च खुरुहजा निवासी हीरा बियार ने बबुरी थाने के तहरीर दी थी कि उसके भतीजे राजवंश बियार ने अपनी भूमि रामगढ़ निवासी रविन्द्र यादव के पास गिरवी रखी थी।

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भूमि वापस लेने जाने पर रविन्द्र यादव ने उसको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा था। इससे परेशान होकर राजवंश ने आत्महत्या कर ली । लेकिन पुलिस टीम की जांच और साक्ष्य के आधार पर मामला हत्या का निकला। उन्होंने बताया कि हिरासत में पूछताछ के दौरान राजवंश के बहनोई रामजनम और पत्नी रामदुलारी ने जुर्म कबूल कर लिया।

दोनों ने बताया कि घटना वाले दिन रामजनम उसके घर आया था। भोजन करने के दौरान राजवंश एवं रामजनम में विवाद हुआ। इसके बार रामजनम चला गया। रात लगभग 12 बजे वह दोबारा घर आया। इस दौरान राजवंश ने उसे पत्नी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। इसके बाद राम दुलारी और रामजनम ने रस्सी से गला कसकर राजवंश की हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को रस्सी के सहारे फांसी पर लटका कर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया था।

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इस दौरान पुलिस के तरफ से पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया कि आरोपियों की ओर से पूर्व नियोजित रूप से रविन्द्र यादव को झूठे मामले में फंसाने की योजना बनाई गई थी। ताकि आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके। पुलिस टीम में बबुरी थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद मिश्र अन्य मौजूद रहे। मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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