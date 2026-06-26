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प्रेमी को 10 हजार रुपये देकर पत्नी ने करवाई पति की हत्या, जमीन खरीद के बहाने ले जाकर रेता गला

Srishti Kunj संवाददाता, चंदौली
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यूपी के चंदौली में एक महिला ने अपने प्रेमी को 10 हजार रुपये देकर अपने पति की हत्या करवा दी। महिला का प्रेमी उसके पति को जमीन खरीद के बहाने ले गया। पहले उसे शराब पिलाई फिर उसका धारदार हथियार से गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया।

प्रेमी को 10 हजार रुपये देकर पत्नी ने करवाई पति की हत्या, जमीन खरीद के बहाने ले जाकर रेता गला

यूपी के चंदौली में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या के लिए प्रेमी को रकम दी। अवैध संबंध का विरोध करने पर एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी। पुलिस ने महिला, उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। एसपी आकाश पटेल ने महादेवपुर गांव निवासी 40 वर्षीय पेंटर राजेश कुमार की हत्या का शुक्रवार को खुलासा कर दिया।

उन्होंने बताया कि राजेश का शव अलीनगर के महेवा जूनियर हाईस्कूल के पास महेवा नहर में मिला था। मृतक के बड़े भाई रमेश ने आरोप लगाया था कि राजेश की पत्नी उर्मिला ने ही उसकी हत्या कराई है। उर्मिला का किसी से अवैध संबंध था, जिसका राजेश विरोध करता था। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेवसा अंडरपास के पास से लखमीपुर गांव निवासी जितेंद्र शर्मा उर्फ राहुल और विनोद पाल को गिरफ्तार कर लिया।

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पूछताछ में दोनों ने राजेश की हत्या करने की बात स्वीकार की। आरोपियों के पास मिले पिट्ठू बैग से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू, हत्या के समय पहने गए रक्तरंजित कपड़े, मोबाइल फोन एवं नकद रुपये बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने राजेश की पत्नी उर्मिला को भी उसके घर महादेवपुर से गिरफ्तार कर लिया।

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उर्मिला ने राजेश को राहुल संग भेजा था

एसपी आकाश पटेल ने बताया कि आरोपी उर्मिला ने बुधवार को पति राजेश को कुछ रुपये देकर जमीन देखने के नाम पर जितेंद्र शर्मा उर्फ राहुल के साथ भेजा था। राहुल के साथ उसका दोस्त विनोद भी था। राहुल एक धारदार चाकू अपनी बाइक की सीट के नीचे छिपाकर ले गया था। तीनों बाइक से विभिन्न स्थानों पर जमीन देखने के बहाने घूमते रहे। इस दौरान चकिया तिराहे पर राजेश को शराब पिलाई गई, फिर देर शाम वे उसे महेवा नहर के पास पुलिया पर ले गए, जहां विनोद ने राजेश कुमार को पकड़ लिया और राहुल ने चाकू से उसका गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद वे शव को नहर में फेंककर फरार हो गए।

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पति की हत्या के लिए दबाव बना रही थी उर्मिला

एएसपी अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि आरोपी जितेंद्र शर्मा उर्फ राहुल ने पूछताछ में बताया कि उसका राजेश के घर वर्षों से आना-जाना था। इसी दौरान उर्मिला से उसके प्रेम संबंध हो गए। इसको लेकर राजेश एवं उर्मिला में अक्सर विवाद होता था। उर्मिला ने अपने पति राजेश की हत्या करने का मुझ पर दबाव बनाया और इसके लिए दस हजार रुपये भी दिए। इसके बाद आरोपी राहुल ने अपने मित्र विनोद के साथ मिलकर साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। तीनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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