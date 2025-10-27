Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Chandauli Police Arrested Man with 52 Kilo Ganja Worth 13 Lakh From VIP number Luxury Car
वीआईपी नंबर प्लेट की लग्जरी कार में 52 किलो गांजा पकड़ा, बिहार से लाया 13 लाख का नशा

वीआईपी नंबर प्लेट की लग्जरी कार में 52 किलो गांजा पकड़ा, बिहार से लाया 13 लाख का नशा

संक्षेप: यूपी के चंदौली में सदर कोतवाली पुलिस ने सोमवार को चेकिंग के दौरान लीलापुर फाटक के समीप लग्जरी कार करीब 13 लाख रुपये का 52 किलो गांजा बरामद किया। वहीं एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। तस्कर मध्य प्रदेश और वाराणसी का वीआईपी नंबर प्लेट अंकित जब्त वाहन से गांजा बिहार से लेकर मध्य प्रदेश जा रहा था।

Mon, 27 Oct 2025 07:21 PMSrishti Kunj संवाददाता, चंदौली
share Share
Follow Us on

यूपी के चंदौली में सदर कोतवाली पुलिस ने सोमवार को चेकिंग के दौरान लीलापुर फाटक के समीप लग्जरी कार करीब 13 लाख रुपये का 52 किलो गांजा बरामद किया। वहीं एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। तस्कर मध्य प्रदेश और वाराणसी का वीआईपी नंबर प्लेट अंकित जब्त वाहन से गांजा बिहार से लेकर मध्य प्रदेश जा रहा था। इसका खुलासा पुलिस लाइन सभागार में सोमवार को सदर क्षेत्राधिकारी देवेंद्र कुमार ने किया।

उन्होंने बताया कि एसपी के निर्देश पर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के साथ ही तस्करों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में सदर कोतवाली पुलिस सोमवार को लीलापुर फाटक हाइवे के पास संदिग्ध व्यक्ति, वाहन एवं वस्तु की चेकिंग कर रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि वीआईपी नम्बर प्लेट लगी एक सफेद कलर की लग्जरी कार से भारी मात्रा में गांजा नौबतपुर पार कर वाराणसी जाने वाला है।

ये भी पढ़ें:स्कूटी सवारों ने चाकू लगाकर किया लड़की का अपहरण, रास्ते में खत्म हो गया पेट्रोल

इसपर पुलिस टीम लीलापुर के पास वाजिदपुर की ओर जाने वाले मार्ग के सामने नेशनल हाईवे पर घेरे बंदी कर चेकिंग तेज कर दी। कुछ ही देर बाद उक्त लग्जरी कार को अन्य आने वाले वाहनों की मदद से रोक लिया गया। पुलिस टीम ने कार की तलाशी ली तो उसमें रखे गए बंद पैकेटों के साथ कपड़े के झोले में कुल 52.100 किलो ग्राम गांजा मिला। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 13 लाख रुपये बतायी जा रही है।

पुलिस ने तलाशी के दौरान वाहन में मध्य प्रदेश और वाराणसी जिले का दो नंबर प्लेट पाया गया। इसपर कार सवार तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ा गया तस्कर गाजीपुर जिले के सैदपुर निवासी चांद बाबू ने पूछताछ में बताया कि बरामद गांजे को बिहार से मध्य प्रदेश के कटनी ले जा रहा था। पकड़े गए तस्कर के विरुद्ध गाजीपुर, सैदपुर, मऊ जिले के रानीपुर थाने में भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह, उपनिरीक्षक रावेंद्र सिंह, कांस्टेबल रुपेश दुबे, प्रियेश यादव शामिल रहे।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Chandauli News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |