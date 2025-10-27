वीआईपी नंबर प्लेट की लग्जरी कार में 52 किलो गांजा पकड़ा, बिहार से लाया 13 लाख का नशा

संक्षेप: यूपी के चंदौली में सदर कोतवाली पुलिस ने सोमवार को चेकिंग के दौरान लीलापुर फाटक के समीप लग्जरी कार करीब 13 लाख रुपये का 52 किलो गांजा बरामद किया। वहीं एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। तस्कर मध्य प्रदेश और वाराणसी का वीआईपी नंबर प्लेट अंकित जब्त वाहन से गांजा बिहार से लेकर मध्य प्रदेश जा रहा था।

यूपी के चंदौली में सदर कोतवाली पुलिस ने सोमवार को चेकिंग के दौरान लीलापुर फाटक के समीप लग्जरी कार करीब 13 लाख रुपये का 52 किलो गांजा बरामद किया। वहीं एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। तस्कर मध्य प्रदेश और वाराणसी का वीआईपी नंबर प्लेट अंकित जब्त वाहन से गांजा बिहार से लेकर मध्य प्रदेश जा रहा था। इसका खुलासा पुलिस लाइन सभागार में सोमवार को सदर क्षेत्राधिकारी देवेंद्र कुमार ने किया।

उन्होंने बताया कि एसपी के निर्देश पर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के साथ ही तस्करों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में सदर कोतवाली पुलिस सोमवार को लीलापुर फाटक हाइवे के पास संदिग्ध व्यक्ति, वाहन एवं वस्तु की चेकिंग कर रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि वीआईपी नम्बर प्लेट लगी एक सफेद कलर की लग्जरी कार से भारी मात्रा में गांजा नौबतपुर पार कर वाराणसी जाने वाला है।

इसपर पुलिस टीम लीलापुर के पास वाजिदपुर की ओर जाने वाले मार्ग के सामने नेशनल हाईवे पर घेरे बंदी कर चेकिंग तेज कर दी। कुछ ही देर बाद उक्त लग्जरी कार को अन्य आने वाले वाहनों की मदद से रोक लिया गया। पुलिस टीम ने कार की तलाशी ली तो उसमें रखे गए बंद पैकेटों के साथ कपड़े के झोले में कुल 52.100 किलो ग्राम गांजा मिला। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 13 लाख रुपये बतायी जा रही है।