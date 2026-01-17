Hindustan Hindi News
वाराणसी से अलग होकर 1997 में बना था चंदौली जिला, अप्रैल 2027 तक कोर्ट बनाने का लक्ष्य

संक्षेप:

Jan 17, 2026 01:23 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, चंदौली
यूपी के चंदौली जिले में लंबे समय से बहुप्रतीक्षित एकीकृत जनपद न्यायालय की सौगात जिले के लोगों को 18 महीने में मिल जाएगा। आज आधारशिला रखने के बाद अप्रैल 2027 में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बन जाने से सभी न्यायिक विभाग एक ही छत के नीचे होंगे। आधुनिक तकनीक के साथ न्यायिक कार्य किए जा सकेंगे। इससे अधिकारियों के साथ ही अधिवक्ताओं और वादकारियों को न्याय के लिए सुगमता हो जाएगी।

वाराणसी से अलग होकर 1997 में चंदौली जिला बना। लेकिन 28 साल बाद भी जिला न्यायालय का निर्माण नहीं हो सका था। अब कलक्ट्रेट के पास करीब 35 बीघे में लगभग 286 करोड़ की लागत से जिला कोर्ट निर्मित होगा। यह पूरा प्रोजेक्ट 'स्टेट ऑफ द आर्ट' तकनीक पर आधारित एक इंटीग्रेटेड होगा। लगभग नौ मंजिला न्यायालय भवन में 37 न्यायालयी कक्ष, अधिवक्ताओं का चेम्बर, सभागार, पार्क, फूड कोर्ट आदि बनाए जाएंगे। साथ न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवासीय परिसर होंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने के लिए अप्रैल 2027 की समय सीमा निर्धारित की गई है।

वर्तमान में सदर तहसील और शिक्षा विभाग परिसर में चल रहे कोर्ट

वर्तमान में जनपद सत्र न्यायालय समेत अन्य कई न्यायालय सदर तहसील परिसर और शिक्षा विभाग के परिसर में संचालित किया जा रहा है। कुछ न्यायालय राजकीय महाविद्यालय परिसर में बने भवन में चल रहे हैं। इससे न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और वादकारियों को परेशानी होती है। अधिवक्ताओं को सर्दी, गर्मी और बरसात में खुले आसमान के नीचे टीन शेड में न्यायिक कार्य करने को विवश होना पड़ता है। जिला न्यायालय के लिए अधिवक्ताओं ने संघर्ष किया। शासन ने अधिवक्ताओं और जिलेवासियों के दर्द को समझते हुए एकीकृत न्यायालय भवन निर्माण की स्वीकृत देते हुए प्रथम किश्त के रूप में करीब 75 करोड़ की धनराशि भी जारी कर दिया है।

अभी तक नहीं है कई विभागों के खुद के भवन

जिला बनने के 28 साल बाद भी विकास भवन समेत कई विभागों के खुद के भवन नहीं हैं। समाज कल्याण, प्रोवेशन, अल्पसंख्यक, उद्योग, पिछड़ा कल्याण, दिव्यांगजन, मत्स्य, उद्यान विभाग समेत चार दर्जन से ज्यादा कार्यालय किराए के भवनों में चल रहा है। इससे जिले का विकास भी प्रभावित होता है। लोग लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई। जिले में डीएम, सीडीओ, एडीएम सहित अन्य कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का आवास नहीं हैं। वर्तमान समय में डीएम समेत अन्य कई अधिकारी नॉलीटेक्निक परिसर में बने भवन में रहते हैं। एडीएम समेत अन्य डिग्री कॉलेज, सिंचाई विभाग के भवन में रहते हैं। कई जिला स्तरीय अधिकारी किराए के भवनों में रहने को विवश हैं।

नागरिकों की जीत है न्यायालय की सौगात

चंदौली जिला न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति की बैठक के बाद डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार के पूर्व महामंत्री झन्मेजय सिंह ने कहा कि यह चंदौली के अधिवक्ताओं, व्यापारियों एवं आम नागरिकों के संघर्ष की जीत है। उक्त शिलान्यास कार्यक्रम चंदौली के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

लेखक के बारे में

