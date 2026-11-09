चायल सीट पर बसपा की हैट्रिक के बाद भाजपा जीती, फिर SP को पहली फतह, MLA पूजा पाला बदल BJP में

यूपी के चायल विधानसभा सीट पर बसपा की हैट्रिक के बाद 2017 में भाजपा जीती, फिर 2022 में पूजा पाल ने सपा को पहली फतह दिलाई। इसके बाद विधायक पूजा पाल पाला बदल अब भाजपा में आ गई हैं।

यूपी के कौशांबी की चायल विधानसभा सीट पर बीते कुछ चुनाव की बात करें तो 2002 से 2012 तक बसपा का दबदबा रहा है। बसपा ने इस सीट पर लगातार तीन बार जीतकर हैट्रिक लगाई। इसके बाद 2017 में बीजेपी को फतह मिली और बसपा तीसरे स्थान पर आ गई। इसके बाद 2022 चुनाव में चायल सीट पर एक ऐसे चेहरे की एंट्री हुई, जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस चुनाव में सपा ने पूजा पाल को मैदान में उताकर पहली बार इस सीट पर जीत दर्ज की। हालाकि, बाद में विधायक पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पूजा पाल पाला बदल कर बीजेपी में आ गई। वर्तमान में पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है।

चायल विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो 1957 अस्तित्व में है। यहां के पहले यानी कि 1957 के चुनाव में कांग्रेस के गोकुल प्रसाद और सैयद मुजफ्फर हुसैन दोनों विजयी हुए थे। चूंकि उस समय यह विधानसभा एक द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र थी, इसलिए इस क्षेत्र से दो विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1962 के चुनाव हुए। इन चुनावों में चायल विधानसभा को एकल-सदस्यीय सीट में बदल दिया गया। बीते कुछ चुनाव परिणाम की बात करें तो 1985 और 1989 लगातार दो चुनाव में कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा।

1993 में भाजपा को पहली जीत 1991 में चायल में पहली बार जनता दल जीती। इसके बाद 1993 में चायल में भाजपा को मिली पहली जीत मिली। इसके बाद 1996 में कांग्रेस की फिर जीती। 1996 के बाद 2002 में विधानसभा चुनाव हुए। 2002 में चायल सीट पर पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में बसपा से दयाराम जीते। उन्होंने सपा के राधेश्याम भारती को हराया था। इसके बाद हुए 2007 और 2012 के चुनावों में भी बसपा ने चायल से जीत दर्ज करते हुए हैट्रिक लगाई। 2007 के चुनाव में इस सीट से बहुजन समाज पार्टी (BSP) के दयाराम ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। इसके बाद 2012 के चुनाव में बसपा लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई। बसपा के मोहम्मद आसिफ जाफरी विजयी हुए।

2017 के चुनाव भाजपा को फिर फतह चायल विधानसभा सीट पर 1993 के बाद बीजेपी ने 2017 में एक बार फिर जीती। 2017 के चुनाव में बीजेपी के संजय कुमार ने जीत दर्ज की। कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। वहीं, हैट्रिक लगाने वाली बसपा तीसरे स्थान पर रही।

2022 में पूजा पाल ने सपा को दिलाई पहली जीत इसके बाद चायल विधानसभा सीट पर सपा ने पूजा पाल को यहां मैदान उतारा। पूजा पाल ने सपा को सीट पर पहली जीत दिलाई। दरअसल, पूजा पाल के पति और इलाहाबाद पश्चिम सीट से बसपा के तत्कालीन विधायक राजू पाल की दिनदहाड़े अंधाधुंध गोलियाँ मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का आरोप सपा के तत्कालीन सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ और उनके साथियों पर लगा था। राजू पाल और पूजा पाल की शादी इस घटना के मात्र 9 दिन पहले ही हुई थी। पूजा पाल ने चायल से सपा को पहली जीत जरूर पर सपा के साथ का सफर ज्यादा नहीं रहा। पूजा पाल अब भाजपा के पाला में हैं। अब 2027 का चुनाव देखने वाला होगा कि चायल विधानसभा सीट पर किसका कब्जा होगा।