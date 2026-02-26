जनगणना के लिए पूछें जाएंगे 33 सवाल, बताना होगा- शौचालय, बिजली है या नहीं

यूपी में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के बाद अब अप्रैल में जनगणना के लिए तैयार रहिए। प्रगणक घर-घर पहुंचकर परिवार के मुखिया से 33 सवाल पूछेगा। इनमें घर में शौचालय, पानी, बिजली, ड्रेनेज और अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल होंगी।

यूपी में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के बाद अब अप्रैल में जनगणना के लिए तैयार रहिए। प्रगणक घर-घर पहुंचकर परिवार के मुखिया से 33 सवाल पूछेगा। इनमें घर में शौचालय, पानी, बिजली, ड्रेनेज और अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल होंगी। योजनाओं का कितना लाभ मिला और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति क्या है, यह भी पूछा जाएगा। ये सभी बिंदु सवालों में शामिल रहेंगे।

जनगणना में परिवार से जुड़ी सभी जानकारियां एकत्र की जाएंगी। कार्य अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रगणकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तय कर दिया गया है। हजारों प्रगणकों को घर-घर भेजकर 33 सवाल पूछे जाएंगे। हर व्यक्ति को अपने और परिवार के बारे में सही और पूरी जानकारी देनी होगी। जनगणना में पूछा जाएगा कि घर में शौचालय, पानी और बिजली है या नहीं। परिवार का मुख्य रोजगार क्या है। मुखिया समेत सभी सदस्यों की शिक्षा का स्तर क्या है।

बैंक खाते से लेकर टीवी और रेडियो तक की जानकारी देनी होगी। घर के प्रमुख का लिंग और कुल सदस्यों की संख्या भी बतानी होगी। रसोई ईंधन का प्रकार, ड्रेनेज या नाली की व्यवस्था, मोबाइल, टेलीफोन, टीवी, इंटरनेट की उपलब्धता तथा साइकिल, दोपहिया और चार पहिया वाहन की जानकारी भी देनी होगी। परिवार की सामाजिक श्रेणी और पिछले वर्षों में निवास स्थान बदलने संबंधी जानकारी भी देनी होगी।

मई से होगी जनगणना पूछे जाएंगे 33 सवाल इस वर्ष मई माह से जनगणना का कार्य शुरू होने जा रहा है। जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी। इसमें प्रगणक घर-घर जाकर 33 प्रश्न पूछेंगे। पहली बार डिजिटल माध्यम से होने वाली गणना में प्रत्येक घर को डिजी-डॉट टैग दिया जाएगा। डीएम ने बताया कि जनगणना का प्रथम चरण 22 मई से 20 जून तक चलेगा, जिसमें हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग सेंसस का कार्य किया जाएगा। द्वितीय चरण एक फरवरी 2027 से प्रारंभ होगा, जिसमें प्रगणक जनसंख्या एवं जनसांख्यिकी से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण एकत्र करेंगे।

परिवार की सटीक जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा। दोनों चरणों से 15 दिन पूर्व पोर्टल पर स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से गृहस्वामी स्वयं अपने मकान और परिवार का विवरण दर्ज कर सकेंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी ने मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी फील्ड ट्रेनरों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए।