ट्रेन-बस या जहाज-नाव में हुआ जन्म तो जनगणना में देनी होगी जानकारी, धर्म के मिलेंगे ये ऑप्शन
जनगणना 2027 के दूसरे फेज की तैयारी हो गई है। जल्द शुरू होने वाली जनगणना में ये भी बताना होगा की जन्म कहां हुआ है। इसमें ट्रेन, बस, जहाज, नाव के ऑप्शन है। इसी तरह धर्म के लिए भी 200 से ज्यादा विकल्प दिए गए हैं।
प्रमुख संवाददाता, कानपुर। एक दिसंबर से घर-घर जनगणना शुरू होने वाली है। इसके लिए जो 40 सवाल तैयार किए गए हैं, उनके जवाबों से आप ही नहीं आपके पुरखों तक की जिंदगी स्कैन हो जाएगी। इन सवालों में कई बहुत रोचक हैं। मसलन जिन लोगों का जन्म ट्रेन, बस, जहाज या नाव में हुआ है, तो इसका विवरण अलग से दर्ज किया जाएगा।
इसी तरह मोबाइल पर केवल यू-ट्यूब, फेसबुक आदि चलाने से ही कोई डिजिटल साक्षर नहीं माना जाएगा। इसके लिए कम से कम ई-मेल टाइप करने की सलाहियत जरूरी होगी। बता दें कि अभी फील्ड ट्रेनर प्रगणकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके बाद 16 से 30 नवम्बर ऑनलाइन स्वगणना होगी। एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक घर-घर जन गणना होगी।
परिवार से संबंधित रोचक सवाल
प्रश्नावली में शामिल सभी 40 सवाल हर सदस्य से पूछे जाएंगे। इनमें मुखिया से संबंध के कॉलम में बच्चा दत्तक है या सौतेला, यह भी दर्ज होगा। दो या अधिक विवाह करने वालों को विवाह के समय की उम्र के कॉलम में पहले विवाह की उम्र दर्ज करानी होगी।
धर्म के कॉलम में 278 ऑप्शन
नागरिकों को धर्म के कॉलम में हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध के विकल्प दिए गए हैं। साथ ही संप्रदायों और अन्य धर्मों के 278 विकल्प भी हैं। इनमें अघोरी, अलख, अंबा उपासक, आनंदीमार्गी, आर्यसमाज, बैरागी, वैष्णव, वाल्मीकि, ब्रह्मकुमार, ब्रह्मकुमार, छिन्नमस्ता, दत्तात्रेय, धर्मठाकुर, गोगाजी, कबीरपंथी, नाथपंथी, तांत्रिक, विट्ठलपंथी आदि शामिल हैं।
फील्ड ट्रेनर (जनगणना), श्रवण जायसवाल ने बताया कि जनगणना के लिए तय नियमों के मुताबिक प्रगणकों का प्रशिक्षण पूरा हो रहा है। 40 सवालों में हर एक सवाल पर चर्चा कर छोटी से छोटी जानकारी दी जा रही है ताकि जनगणना का काम पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा सके।
राष्ट्रीयता और धर्म के तमाम विकल्प
नागरिकों को राष्ट्रीयता के कॉलम में भारत के साथ 35 देशों का विकल्प में उपयुक्त चुनना होगा। भारतीय नागरिक तो भारत के विकल्प पर टिक लगाएंगे। ड्रॉप डाउन में अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, चीन, फिजी, फ्रांस, जर्मनी पाकिस्मान, पुर्तगाल, श्रीलंका, अमेरिका, युगांडा, ब्रिटेन, जैसे 35 मुल्क दर्ज हैं। इनके अलावा किसी देश की नागरिकता होने पर उसका नाम अलग से टाइप करना होगा।
एससी के 70 और एसटी के 23 ऑप्शन
जाति के कॉलम में अनुसूचित जाति में 70 और अनुसूचित जनजाति में 23 विकल्प दिए गए हैं। अगर नागरिक एससी एसटी में नहीं हैं तो उसे अन्य जाति लिखनी होगी। इसके अलावा पिता का नाम, जन्मतिथि, जन्म स्थान, पिता का धर्म के कालम भी होंगे। अगर किसी के पिता ने धर्म परिवर्तन किया हैं तो उनका अंतिम धर्म दर्ज किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें