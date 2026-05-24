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यूपी : सड़क पर दिखा कैंटर के ड्राइवर का दुस्साहस, हेड कांस्टेबल को 3 KM खिड़की पर लटकाकर ले गया

Ajay Singh संवाददाता, बागपत
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टीएसआई ने चालक को कैंटर साइड में लगाने को कहा तो चालक कैंटर लेकर भागने लगा। उसे रोकने के लिए हेड कांस्टेबल कैंटर की खिड़की पर लटक गया, लेकिन चालक ने कैंटर नहीं रोका। कैंटर की खिड़की पर लटके हेड कांस्टेबल को चालक पाली गांव तक ले गया। गनीमत रही कि हेड कांस्टेबल का खिड़की से हाथ नहीं छूटा।

यूपी : सड़क पर दिखा कैंटर के ड्राइवर का दुस्साहस, हेड कांस्टेबल को 3 KM खिड़की पर लटकाकर ले गया

UP News : उत्तर प्रदेश के बागपत के राष्ट्र वंदना चौक पर रविवार को वाहनों की चेकिंग करते समय कैंटर ड्राइवर ने कुछ ऐसा कर डाला कि हेड कांस्टेबल की जान पर बन आई और मौके पर हड़कंप मच गया। कैंटर को रोकने के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने पोर्टल पर कैंटर का नंबर डाला तो उसके 18 चालान कटे मिले। टीएसआई ने ड्राइवर को कैंटर साइड में लगाने को कहा तो चालक कैंटर लेकर भागने लगा।

हेड कांस्टेबल, उसे रोकने के लिए कैंटर की खिड़की पर लटक गया, लेकिन ड्राइवर ने कैंटर नहीं रोका। कैंटर की खिड़की पर लटके हेड कांस्टेबल को ड्राइवर पाली गांव तक ले गया। गनीमत रही कि हेडकांस्टेबल का खिड़की से हाथ नहीं छूटा, वरना बड़ा हादसा हो जाता। पुलिस ने कैंटर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।

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रविवार सुबह ट्रैफिक पुलिस राष्ट्र वंदना चौक पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच बड़ौत की तरफ से एक खाली कैंटर यहां पहुंचा। टीएसआई और हेडकांस्टेबल ने कैंटर को रुकवा लिया। टीएसआई ने विभागीय पोर्टल पर कैंटर का नंबर डाला तो इसके 18 चालान कटे मिले। टीएसआई ने चालक को कैंटर साइड में लगाने को कहा तो वह कैंटर लेकर भागने लगा। इसी बीच ट्रैफिक पुलिस का हेडकांस्टेबल दौड़ते हुए कैंटर की खिड़की पर लटक गया, लेकिन ड्राइवर ने कैंटर नहीं रोका। यातायात पुलिस कर्मियों ने वायरलैस से घटना की सूचना बागपत कोतवाली पुलिस को दी।

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सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। कोतवाली के साथ मवीकलां चौकी से पुलिस कर्मी कैंटर की तलाश में दौड़े। पाली गांव पहुंचने पर पेट्रोल पंप पर ड्राइवर ने कैंटर को रोक दिया, तभी पुलिस भी यहां पहुंच गई। पुलिस ने कैंटर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। गनीमत रही कि हेडकांस्टेबल का हाथ कैंटर की खिड़की से नहीं छूटा, वरना बड़ा हादसा हो जाता। कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार ने बताया कि कैंटर ड्राइवर को हिरासत में लिया है। शांतिभंग की धारा में उसका चालान कर दिया गया है। कैंटर को सीज कर दिया गया है। उच्चाधिकारियों को घटना से अवगत करा दिया है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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