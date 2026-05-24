यूपी : सड़क पर दिखा कैंटर के ड्राइवर का दुस्साहस, हेड कांस्टेबल को 3 KM खिड़की पर लटकाकर ले गया

टीएसआई ने चालक को कैंटर साइड में लगाने को कहा तो चालक कैंटर लेकर भागने लगा। उसे रोकने के लिए हेड कांस्टेबल कैंटर की खिड़की पर लटक गया, लेकिन चालक ने कैंटर नहीं रोका। कैंटर की खिड़की पर लटके हेड कांस्टेबल को चालक पाली गांव तक ले गया। गनीमत रही कि हेड कांस्टेबल का खिड़की से हाथ नहीं छूटा।

UP News : उत्तर प्रदेश के बागपत के राष्ट्र वंदना चौक पर रविवार को वाहनों की चेकिंग करते समय कैंटर ड्राइवर ने कुछ ऐसा कर डाला कि हेड कांस्टेबल की जान पर बन आई और मौके पर हड़कंप मच गया। कैंटर को रोकने के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने पोर्टल पर कैंटर का नंबर डाला तो उसके 18 चालान कटे मिले। टीएसआई ने ड्राइवर को कैंटर साइड में लगाने को कहा तो चालक कैंटर लेकर भागने लगा।

हेड कांस्टेबल, उसे रोकने के लिए कैंटर की खिड़की पर लटक गया, लेकिन ड्राइवर ने कैंटर नहीं रोका। कैंटर की खिड़की पर लटके हेड कांस्टेबल को ड्राइवर पाली गांव तक ले गया। गनीमत रही कि हेडकांस्टेबल का खिड़की से हाथ नहीं छूटा, वरना बड़ा हादसा हो जाता। पुलिस ने कैंटर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।

रविवार सुबह ट्रैफिक पुलिस राष्ट्र वंदना चौक पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच बड़ौत की तरफ से एक खाली कैंटर यहां पहुंचा। टीएसआई और हेडकांस्टेबल ने कैंटर को रुकवा लिया। टीएसआई ने विभागीय पोर्टल पर कैंटर का नंबर डाला तो इसके 18 चालान कटे मिले। टीएसआई ने चालक को कैंटर साइड में लगाने को कहा तो वह कैंटर लेकर भागने लगा। इसी बीच ट्रैफिक पुलिस का हेडकांस्टेबल दौड़ते हुए कैंटर की खिड़की पर लटक गया, लेकिन ड्राइवर ने कैंटर नहीं रोका। यातायात पुलिस कर्मियों ने वायरलैस से घटना की सूचना बागपत कोतवाली पुलिस को दी।