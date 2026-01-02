Hindustan Hindi News
यूपी में अभियान चलाकर हटाएंगे एक्सप्रेसवे-हाईवे पर खतरा बने पशु, भेजेंगे शेल्टर होम

यूपी में अब एक्सप्रेसवे, हाईवे और राज्य राजमार्गों पर दुर्घटना के लिए खतरा बन चुके निराश्रित पशुओं को अभियान चलाकर हटाया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों द्वारा मिलकर संयुक्त अभियान चलाया जाएगा।

Jan 02, 2026 12:09 pm ISTSrishti Kunj विशेष संवाददाता, लखनऊ
यूपी में अब एक्सप्रेसवे, हाईवे और राज्य राजमार्गों पर दुर्घटना के लिए खतरा बन चुके निराश्रित पशुओं को अभियान चलाकर हटाया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों द्वारा मिलकर संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इस तरह का अभियान चलाने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी और ऐसे जानवरों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में अगस्त 2025 को इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट आदेश दिया है। इसके आधार पर अब यूपी में अभियान चलाकर निराश्रित पशुओं को हटाने की तैयारी है। मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी नगरीय प्राधिकरणों के साथ समन्वय कर अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर हाईवे, राज्य राजमार्ग और एक्सप्रेसवे से सभी मवेशियों और अन्य निराश्रित पशुओं को चरणबद्ध रूप से हटाया जाएगा।

अभियान में हटाए जाने वाले पशुओं को रखने के लिए आश्रयों, गौशालाओं व शेल्टर होम में रखा जाएगा। इस काम के लिए उपयुक्त स्थानों को पहले से चिह्नित किया जाएगा। पशुओं को हटाने के लिए गश्ती दल का गठन किया जाएगा। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, जिससे इसके बारे में लोगों द्वारा सूचना दी जा सके।

ये चीजें जांची जाएंगी

- देखेंगे कि हादसे की वजह ख़राब सड़क थी अवैध कट था या अंधा मोड़

- रिपोर्ट तैयार कर भेजेंगे सड़क सुरक्षा समिति

- समिति संबंधित विभाग को पत्र लिखकर सड़क सही कराएगी, कट बंद कराएगी-समिति अपने सुझाव भी भेजेगी शासन को, पहली बार ऐसी पहल की जा रही

