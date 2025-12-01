कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान, 6 जिलों में 11 और एफआईआर

संक्षेप: यूपी में कोडीनयुक्त कफ सिरप और नॉरकोटिक्स श्रेणी की दवाओं के अवैध व्यापार पर लगातार हो रही कार्रवाई में बीते दो दिनों में छह जिलों पर 11 फर्मों व संबंधित संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के औषधि विभाग ने अब तक 98 मुकदमे दर्ज करवाए हैं।

यूपी में कोडीनयुक्त कफ सिरप और नॉरकोटिक्स श्रेणी की दवाओं के अवैध व्यापार पर लगातार हो रही कार्रवाई में बीते दो दिनों में छह जिलों पर 11 फर्मों व संबंधित संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के औषधि विभाग ने अब तक 98 मुकदमे दर्ज करवाए हैं। कोडीनयुक्त कफ सिरप और अन्य एनडीपीएस श्रेणी की औषधियों के अवैध भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण, अवैध डायवर्जन आदि के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। छापेमारी में इस काम में सिंडिकेट का खुलासा भी किया गया है। पाया गया कि तमाम फर्में इन औषधियों का गैर चिकित्सीय उपयोग कर रहे थे।

नशे के लिए प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल हो रहा था। जौनपुर, भदोही, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और प्रयागराज में वान्या एनर्प्राइज (विशाल उपाध्याय), आकाश मेडिकल स्टोर (आकाश मौर्य), मनीष मेडिकल स्टोर (अरुण सोनकर), शिवम मेडिकल स्टोर (शिवम कुमार मौर्य), राजेन्द्र एण्ड संस (आंशिक गुप्ता), दिलीप मेडिकल स्टोर (दिलीप कुमार), मां कृपा मेडिकल स्टोर (सत्यम कुमार), शिविष्क फार्मा (विजय गुप्ता), पीयूष मेडिकल एजेंसी (सरोज कुमार मिश्रा), एमके हेल्थकेर (मो. सैफ) और बिना नाम का मेडिकल स्टोर चला रहे नीरज कुमार दीक्षित पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब तक जो 98 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, उनमें वाराणसी में 28, जौनपुर में 16, कानपुर नगर में 8, लखीमपुर खीरी में 4, लखनऊ में 3, और अन्य जिलों में 39 हैं।