Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP campaign against Codeine Cough syrup illegal business 11 FIR in 6 districts total 98 cases
कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान, 6 जिलों में 11 और एफआईआर

कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान, 6 जिलों में 11 और एफआईआर

संक्षेप:

यूपी में कोडीनयुक्त कफ सिरप और नॉरकोटिक्स श्रेणी की दवाओं के अवैध व्यापार पर लगातार हो रही कार्रवाई में बीते दो दिनों में छह जिलों पर 11 फर्मों व संबंधित संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के औषधि विभाग ने अब तक 98 मुकदमे दर्ज करवाए हैं।

Mon, 1 Dec 2025 07:31 AMSrishti Kunj विशेष संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी में कोडीनयुक्त कफ सिरप और नॉरकोटिक्स श्रेणी की दवाओं के अवैध व्यापार पर लगातार हो रही कार्रवाई में बीते दो दिनों में छह जिलों पर 11 फर्मों व संबंधित संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के औषधि विभाग ने अब तक 98 मुकदमे दर्ज करवाए हैं। कोडीनयुक्त कफ सिरप और अन्य एनडीपीएस श्रेणी की औषधियों के अवैध भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण, अवैध डायवर्जन आदि के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। छापेमारी में इस काम में सिंडिकेट का खुलासा भी किया गया है। पाया गया कि तमाम फर्में इन औषधियों का गैर चिकित्सीय उपयोग कर रहे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नशे के लिए प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल हो रहा था। जौनपुर, भदोही, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और प्रयागराज में वान्या एनर्प्राइज (विशाल उपाध्याय), आकाश मेडिकल स्टोर (आकाश मौर्य), मनीष मेडिकल स्टोर (अरुण सोनकर), शिवम मेडिकल स्टोर (शिवम कुमार मौर्य), राजेन्द्र एण्ड संस (आंशिक गुप्ता), दिलीप मेडिकल स्टोर (दिलीप कुमार), मां कृपा मेडिकल स्टोर (सत्यम कुमार), शिविष्क फार्मा (विजय गुप्ता), पीयूष मेडिकल एजेंसी (सरोज कुमार मिश्रा), एमके हेल्थकेर (मो. सैफ) और बिना नाम का मेडिकल स्टोर चला रहे नीरज कुमार दीक्षित पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब तक जो 98 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, उनमें वाराणसी में 28, जौनपुर में 16, कानपुर नगर में 8, लखीमपुर खीरी में 4, लखनऊ में 3, और अन्य जिलों में 39 हैं।

ये भी पढ़ें:हाथ छुड़ाकर भागे मासूम बेटे को बचाने दौड़ी मां, बस से कुचलकर मौत, लखनऊ में हादसा

कफ सिरप तस्करी का मास्टरमाइंड कोलकाता से गिरफ्तार

कफ सिरप के मास्टरमाइंड को सोनभद्र पुलिस ने रविवार को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। वह विदेश भागने की फिराक में था। मास्टरमाइंड भोला प्रसाद जायसवाल ड्रग माफिया शुभम जायसवाल का पिता है। सोनभद्र पुलिस आरोपी के ट्रांजिट रिमांड के लिए कोलकाता में प्रतिवेदन किया है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Lucknow News UP Top News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |