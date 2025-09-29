UP Cabinet Minister Sanjay Nishad said an investigation will be conducted into alleged illegal leases for 1,100 ponds गलत ढंग से 1100 पोखरों के दिए गए पट्टे, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बोले-होगी जांच, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Cabinet Minister Sanjay Nishad said an investigation will be conducted into alleged illegal leases for 1,100 ponds

गलत ढंग से 1100 पोखरों के दिए गए पट्टे, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बोले-होगी जांच

यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि 1100 पोखरों के पट्टे गलत तरीके से दिए गए। नियमानुसार पहले पट्टा मछुवारा को मिलना चाहिए। इसकी जांच होगी।

Deep Pandey प्रयागराज, हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 08:15 AM
गलत ढंग से 1100 पोखरों के दिए गए पट्टे, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बोले-होगी जांच

योगी सरकार के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद ने पोखरों के पट्टे देने में दिशा-निर्देशों की अनदेखी पर रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने रविवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में 2300 में 1100 पोखरों के पट्टे गलत तरीके से दिए गए। नियमानुसार पहले पट्टा मछुवारा को मिलना चाहिए। उसके बाद विधवा और एससी को दिया जाना चाहिए। अनियमित तरीके से आवंटन की जांच होगी।

मंत्री ने कहा कि निषाद समाज की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार 131 योजनाओं का संचालन कर रही है। कोशिश हो रही है पोखरों का पट्टा स्थानीय लोगों को दिया जाए। नदियों में मछली मारने का पट्टा बड़ी कंपनियों को देने की योजना पर मछुवारों में नाराजगी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह योजना बेहतर बनाने के लिए है। कंपनियों के आने से मछुवारे ही मछली पकड़ेंगे। कंपनियां प्रोसेसिंग प्लांट बनाएंगी। प्लांट बनने से मछलियों के निर्यात में लाभ मिलेगा। मंत्री ने कहा कि मछली पकड़ने का ठेका भी शराब की तरह लॉटरी के जरिए देने की बात कही। प्रयागराज को मछली पालन के लिए बेहतर जिला बताया, जहां परिवहन की सुविधा बहुत अच्छी है। मंत्री ने कहा कि जल्द मछली पालन में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

मंत्री शृंग्वेरपुर में निषादराज पार्क के पास एक धार्मिक स्थल और किला के पास प्रतिबंधित दायरे में मकान की जांच का निर्देश दिया। मंत्री ने बरेली में हिंसा के सवाल पर कहा कि देश संविधान से चलता है। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि हम धर्म का सड़कों पर प्रदर्शन करें। धर्म व्यक्तिगत भावना है। इसके थोपा नहीं जा सकता।

