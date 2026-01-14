ओपी राजभर बांटेंगे बिना लाइसेंस वाले हथियार, तारीख और जगह भी बताई

संक्षेप: ओमप्रकाश राजभर मंगलवार को निषाद पार्टी के ‘संकल्प दिवस कार्यक्रम’ में बोल रहे थे। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (निषाद पार्टी) के 13वें स्थापना दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री डॉ.संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की बढ़ती ताकत का आभास कराने का प्रयास किया।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के प्रमुख और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक बयान ने यूपी की सियासत में सनसनी फैला दी है। अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले ओमप्रकाश राजभर ने कहा है कि वह बिना लाइसेंस के हथियार बांटेंगे। उन्होंने बाकायदा इसकी तारीख और जगह भी बताई है। मंत्री ने कहा है कि जिसे भी बिना लाइसेंस के हथियार चाहिए वो 18 जनवरी को आजमगढ़ आकर उनसे ले सकता है।

ओमप्रकाश राजभर मंगलवार को लखनऊ में आयोजित निषाद पार्टी के ‘संकल्प दिवस कार्यक्रम’ में बोल रहे थे। उनके बयान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (निषाद पार्टी) के 13वें स्थापना दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री डॉ.संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की बढ़ती ताकत का आभास कराने का प्रयास किया।

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। डॉ.संजय निषाद ने कहा कि उन्होंने 13 जनवरी 2013 को महाराजा गुह्रराज निषाद के किले श्रृंगवेरधाम में मछुआ समाज का शोषण करने वाले दलों के अंत का संकल्प लिया था। क्योंकि मछुआ समाज किसी का वोट बैंक नहीं है। यह समाज केवल नदी और ताल में मछली ही मारना नहीं जानता। बल्कि सरकार बनाना और गिराना भी जानता है।