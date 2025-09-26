UP cabinet decision for farmers: 3 percentage increase in paddy prices under price support scheme यूपी के किसानों को लेकर कैबिनेट का फैसला, मूल्य समर्थन योजना के तहत धान के मूल्यों में 3% की वृद्धि, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP cabinet decision for farmers: 3 percentage increase in paddy prices under price support scheme

यूपी के किसानों को लेकर कैबिनेट का फैसला, मूल्य समर्थन योजना के तहत धान के मूल्यों में 3% की वृद्धि

कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में खरीफ वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना के तहत प्राप्त प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस बार धान की एमएसपी में तीन फीसदी की वृद्धि की गई है।

Dinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाताFri, 26 Sep 2025 10:51 PM
यूपी के किसानों को लेकर कैबिनेट का फैसला, मूल्य समर्थन योजना के तहत धान के मूल्यों में 3% की वृद्धि

कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में खरीफ वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना के तहत प्राप्त प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस बार धान की एमएसपी में तीन फीसदी की वृद्धि की गई है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है जबकि ग्रेड ‘ए’ धान का समर्थन मूल्य 2,389 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है। पश्चिमी यूपी में पहली अक्तूबर से 31 जनवरी 2026 तक धान की खरीद की जाएगी जबकि पूर्वी व मध्य यूपी में पहली नवम्बर से 28 फरवरी तक धान की खरीद की जाएगी।

इस बार भी छह क्रय एजेन्सियां ही धान की खरीद करेगी। मसलन, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, मंडी परिषद तथा एफसीआई अपनी 3300 क्रय केंद्रों के माध्यम से धान की खरीद करेगी। इस बार भी 60 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। सभी धान क्रय केन्द्रों पर नमी मापक यंत्र से लेकर इलेक्ट्रांनिक कांटे तथा किसानों की सुविधाओं के लिए सभी जरूरी व्यवस्था करने को कहा गया है। कृषकों से कॉमन एवं ग्रेड ए किसम के धान के साथ साथ हाइब्रिड धान की भी खरीद की जाएगी। यह खरीद कम्प्यूटरीकृत सत्यापित खतौनी व आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी। राजस्व रिकार्ड के माध्यम से कृषकों द्वारा बोए गए रकबे का सत्यापन भी किया जाएगा। सभी क्रय एजेन्सियों की ओर से किसानो से खरीदे जाने वाले धान के मूल्यों का भुगतान केन्द्र सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किसानों के बैंक खाता सत्यापन के पश्चात 48 में उनके बैक खाते में किया जाएगा।

दिल्ली की वामासुंदरी कंपनी को बढ़ी कीमत के अनुसार 75 फीसदी छूट

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को सेमीकंडक्टर बनाने के लिए स्थापित होने वाली दिल्ली की ‘मेसर्स वामासुंदरी इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड’ कंपनी को लेटर आफ कंफर्ट में बदलाव की मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अब कंपनी को जमीन की बढ़ी हुई लागत के अनुसार स्टांप शुल्क, निबंधन शुल्क आदि में 75 फीसदी की छूट दी जाएगी।

नई दिल्ली की कंपनी मेसर्स वामासुंदरी इंवेस्टमेंट्स प्रा. लिमिटेड को सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 3706.12 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी वर्ष 2024 में दी गई थी। इससे करीब 3000 व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा होंगे। पूर्व में इस कंपनी की स्थापना यीडा सेक्टर-10 में होनी थी लेकिन यहां कंपनी निर्माण में कुछ तकनीकी दिक्कतें थीं। अत: कंपनी को यीडा सेक्टर-28 में अब जमीन मुहैया कराई गई है। इस जमीन की लागत चूंकि ज्यादा है अत: कंपनी को पूर्व में जारी लेटर आफ कंफर्म के आधार पर जमीन की नई दरों पर स्टांप शुल्क, निबंधन शुल्क, लोकेशन प्रीमियम एवं वन टाइम लीज़रेंट में 75 फीसदी छूट दी जाएगी। कंपनी की स्थापना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा।

जिला पर्यटन अधिकारी की लोक सेवा आयोग से होगी सीधी भर्ती

पर्यटन विभाग में जिला पर्यटन अधिकारी सहित अन्य पदों पर भर्ती और पदोन्नतियां होंगी। जिला पर्यटन अधिकारी के पद को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश पर्यटन सेवा नियमावली-2025 के प्रख्यापन संबंधी पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पर्यटन सेवा नियमावली-2025 पूर्व के सभी नियमों, नियमावलियों और आदेशों को समाप्त कर विभाग में विभिन्न सेवा संवर्ग के लिए तैयार की गई है। इस नियमावली के तहत पर्यटन सेवा संवर्ग में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, सहायक निदेशक पर्यटन और जिला पर्यटन अधिकारी के पदों पर भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया तय की गई है। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी के पद को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भरेगा। नियमावली में पर्यटन सेवा संवर्ग के कर्मचारियों के लिए अन्य सेवा संबंधी प्रावधान भी शामिल किए गए हैं, जिससे विभाग में सेवा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित हो सकेगी।

