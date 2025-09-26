यूपी के किसानों को लेकर कैबिनेट का फैसला, मूल्य समर्थन योजना के तहत धान के मूल्यों में 3% की वृद्धि

कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में खरीफ वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना के तहत प्राप्त प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस बार धान की एमएसपी में तीन फीसदी की वृद्धि की गई है।

कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में खरीफ वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना के तहत प्राप्त प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस बार धान की एमएसपी में तीन फीसदी की वृद्धि की गई है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है जबकि ग्रेड ‘ए’ धान का समर्थन मूल्य 2,389 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है। पश्चिमी यूपी में पहली अक्तूबर से 31 जनवरी 2026 तक धान की खरीद की जाएगी जबकि पूर्वी व मध्य यूपी में पहली नवम्बर से 28 फरवरी तक धान की खरीद की जाएगी।

इस बार भी छह क्रय एजेन्सियां ही धान की खरीद करेगी। मसलन, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, मंडी परिषद तथा एफसीआई अपनी 3300 क्रय केंद्रों के माध्यम से धान की खरीद करेगी। इस बार भी 60 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। सभी धान क्रय केन्द्रों पर नमी मापक यंत्र से लेकर इलेक्ट्रांनिक कांटे तथा किसानों की सुविधाओं के लिए सभी जरूरी व्यवस्था करने को कहा गया है। कृषकों से कॉमन एवं ग्रेड ए किसम के धान के साथ साथ हाइब्रिड धान की भी खरीद की जाएगी। यह खरीद कम्प्यूटरीकृत सत्यापित खतौनी व आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी। राजस्व रिकार्ड के माध्यम से कृषकों द्वारा बोए गए रकबे का सत्यापन भी किया जाएगा। सभी क्रय एजेन्सियों की ओर से किसानो से खरीदे जाने वाले धान के मूल्यों का भुगतान केन्द्र सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किसानों के बैंक खाता सत्यापन के पश्चात 48 में उनके बैक खाते में किया जाएगा।

दिल्ली की वामासुंदरी कंपनी को बढ़ी कीमत के अनुसार 75 फीसदी छूट मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को सेमीकंडक्टर बनाने के लिए स्थापित होने वाली दिल्ली की ‘मेसर्स वामासुंदरी इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड’ कंपनी को लेटर आफ कंफर्ट में बदलाव की मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अब कंपनी को जमीन की बढ़ी हुई लागत के अनुसार स्टांप शुल्क, निबंधन शुल्क आदि में 75 फीसदी की छूट दी जाएगी।

नई दिल्ली की कंपनी मेसर्स वामासुंदरी इंवेस्टमेंट्स प्रा. लिमिटेड को सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 3706.12 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी वर्ष 2024 में दी गई थी। इससे करीब 3000 व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा होंगे। पूर्व में इस कंपनी की स्थापना यीडा सेक्टर-10 में होनी थी लेकिन यहां कंपनी निर्माण में कुछ तकनीकी दिक्कतें थीं। अत: कंपनी को यीडा सेक्टर-28 में अब जमीन मुहैया कराई गई है। इस जमीन की लागत चूंकि ज्यादा है अत: कंपनी को पूर्व में जारी लेटर आफ कंफर्म के आधार पर जमीन की नई दरों पर स्टांप शुल्क, निबंधन शुल्क, लोकेशन प्रीमियम एवं वन टाइम लीज़रेंट में 75 फीसदी छूट दी जाएगी। कंपनी की स्थापना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा।