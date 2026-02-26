Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हादसे के बाद कड़े निर्देश, अन्य राज्यों से यूपी आई बसों की होगी जांच

Feb 26, 2026 08:00 am ISTSrishti Kunj विशेष संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे के बाद अब अन्य राज्यों से आने वाली बसों की जांच का निर्णय किया गया है। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने इसे लेकर कड़े निर्देश दिए हैं।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हादसे के बाद कड़े निर्देश, अन्य राज्यों से यूपी आई बसों की होगी जांच

यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे के बाद अब अन्य राज्यों से आने वाली बसों की जांच का निर्णय किया गया है। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने इसे लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। कहा है कि अगर वाहनों की जांच में ढिलाई मिली या जिस क्षेत्र में यात्री वाहन से दुर्घटना होगी वहां के अफसरों को दंडित किया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि प्रथम दृष्टया दुर्घटनाग्रस्त बस की बॉडी कोड मानक के अनुरूप नहीं थी।

आपातकालीन द्वार के सामने सीट लगाई गई थी, जो स्पष्ट रूप से बस बाडी कोड का उल्लंघन है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए मानकों का अनुपालन जरूरी है। भविष्य में अनदेखी न हो सुनिश्चित किया जाए।सभी राज्यों की सभी बसों की जांच होगी। अनुमन्य संख्या से अधिक यात्री और अन्य मानकों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कहा है कि अगर वाहनों की जांच में ढिलाई मिली या जिस क्षेत्र में यात्री वाहन से दुर्घटना होगी वहां के अफसरों को दंडित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:12 की जगह छह घंटे में मेरठ से प्रयागराज, गंगा एक्सप्रेस का काम पूरा, ट्रायल जारी

यूपी में 43 चालान फिर भी दौड़ती रही मौत की बस

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर गोसाईगंज में टोल प्लाजा के पास हादसाग्रस्त बस संख्या एचआर-55-एफ-1323 का पांच साल में 73 बार चालान किया जा चुका है। इसमें सबसे अधिक चालान 43 उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। बावजूद इसके बस का न तो पंजीकरण निलंबित किया गया और न ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस। जबकि, प्रदेश में पांच या उससे अधिक बार चालान पर वाहन का पंजीकरण व ड्राइवर का डीएल निलंबित किए जाने के निर्देश हैं। इस निर्देश पर अब तक लखनऊ आरटीओ 10 से अधिक वाहनों का पंजीकरण और उसके ड्राइवर का डीएल निलंबित भी कर चुका है।

ये भी पढ़ें:जर्मनी ने यूपी में ड्रोन हब बनाने में दिखाई रुचि, केशव मौर्य के साथ बैठकें

उक्त बस का पंजीकरण हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम स्थित आरटीओ कार्यालय में 14 मार्च 2019 में प्रदीप कुमार के नाम से पंजीकरण किया गया था। तब से लेकर अब इस बस का उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जयपुर, दिल्ली और बिहार में अलग-अलग स्थानों पर 73 बार मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम और सेल्स टैक्स में चालान किया जा चुका है। बताया जाता है कि जुर्माना भरते हुए बस मालिक ने इसमें से 50 चालानों का निस्तारण भी करवा लिया है। शेष चालान पेडिंग हैं। हैरानी की बात है कि इस बस ने उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, अयोध्या सहित बिहार के विभिन्न शहरों के सर्वाधिक चक्कर काटे हैं। प्रदेश में ही 43 से अधिक बार इसका चालान हो चुका है। बावजूद इसके किसी भी शहर के आरटीओ ने पांच बार से अधिक चालान में बस का पंजीकरण निलंबित करने के लिए न तो नोटिस दी और न ही इस दिशा में कोई कार्रवाई ही की। नतीजतन, चालान पर चालान होने के बावजूद बस बेधड़क उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से होते हुए गुजरती रही।

लखनऊ में इन स्थानों पर हुए चालान

पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सोमवार को हादसाग्रस्त हुई बस संख्या एचआर-55-एफ-1323 का पांच साल में सबसे ज्यादा चालान उत्तर प्रदेश में 43 हुए हैं। इसमें 27 चालान लखनऊ में हुए हैं। इनमें शहीद पथ, ट्रांसपोर्ट नगर, गोसाईगंज, किसान पथ, रायबरेली रोड, जुनैबगंज, सरोजनी नगर, नरौना, देहवा, औरंगाबाद खास, मानसरोवर योजना सेक्टर ओ, मोहारीखुर्द, आगरा एक्सप्रेस आदि स्थान शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी भाजपा को दुरुस्त करने में जुटे पंकज चौधरी, 230 से अधिक मंडल अध्यक्ष घोषित

इन शहरों में हुए चालान

बस संख्या एचआर-55-एफ-1323 का 27 बार लखनऊ आरटीओ क्षेत्र में चालान किया गया है। गोरखपुर, गाजियाबाद,सहारनपुर, आजमगढ़, नोएडा, आगरा, कानपुर और अयोध्या क्षेत्र में भी चालान किए जा चुके हैं।

सबसे अधिक एक बार जुर्माना बिहार में

बस संख्या एचआर-55-एफ-1323 का 73 बार हुए चालान में 17,62, 148 रुपये जुर्माना लगाया जा चुका है। इसमें सबसे अधिक एक बार में जुर्माना बिहार के सुपौल में लगाया गया, जो कि 2,29,500 रुपये का था। सेल्स टैक्स अधिनियम के उल्लंघन में यह जुर्माना लगाया गया था।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Lucknow News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |