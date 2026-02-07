Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Bundelkhand Industrial Area to expand to 56,662 acres, land acquisition process expedited
यूपी में यहां 56,662 एकड़ में होगा औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज

संक्षेप:

यूपी में बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार 56,662 एकड़ होगा। के लिए 23,590 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कुल 56,662 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास के लिए अनुमोदित की गई है।

Feb 07, 2026 07:23 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के तहत औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 23,590 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कुल 56,662 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास के लिए अनुमोदित की गई है। सरकार का लक्ष्य पिछड़े माने जाने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र को निवेश, रोजगार और औद्योगिक अवसरों का नया केंद्र बनाना है।

सरकार का प्रयास है कि बुंदेलखंड केवल कच्चे संसाधनों का क्षेत्र न रहे। बल्कि विनिर्माण, लाजिस्टिक्स व औद्योगिक उत्पादन का मजबूत हब बने। इसके लिए बीडा क्षेत्र में भारी उद्योग, रक्षा उत्पादन, लाजिस्टिक्स, एमएसएमई व सहायक इकाइयों के लिए एकीकृत औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है।

इसके तहत सड़क, बिजली, जलापूर्ति, औद्योगिक भूखंड, वेयरहाउसिंग और कनेक्टिविटी जैसी आधारभूत संरचनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) ने बीडा क्षेत्र में लगभग ₹600 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इस निवेश के तहत भारी मशीनरी, रक्षा उपकरण और औद्योगिक उत्पादों के निर्माण की इकाइयां स्थापित की जाएंगी। स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

बीडा क्षेत्र में 100 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक मल्टी-माडल लाजिस्टिक्स पार्क विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण कंटेनर कार्पोरेशन आफ इंडिया (कानकोर) द्वारा किया जाएगा। लाजिस्टिक्स पार्क सड़क और रेल नेटवर्क को जोड़ते हुए माल परिवहन को सुगम बनाएगा। बीडा के क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई, स्टार्टअप्स और सहायक उद्योगों को भी जोड़ने की तैयारी है। ताकि स्थानीय उद्यमियों को बेहतर अवसर मिल सकें। बीडा परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र में हजारों युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। सरकार का लक्ष्य बुंदेलखंड को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के माडल के रूप में विकसित करने का है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

