यूपी में यहां 56,662 एकड़ में होगा औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज

यूपी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के तहत औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 23,590 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कुल 56,662 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास के लिए अनुमोदित की गई है। सरकार का लक्ष्य पिछड़े माने जाने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र को निवेश, रोजगार और औद्योगिक अवसरों का नया केंद्र बनाना है।

सरकार का प्रयास है कि बुंदेलखंड केवल कच्चे संसाधनों का क्षेत्र न रहे। बल्कि विनिर्माण, लाजिस्टिक्स व औद्योगिक उत्पादन का मजबूत हब बने। इसके लिए बीडा क्षेत्र में भारी उद्योग, रक्षा उत्पादन, लाजिस्टिक्स, एमएसएमई व सहायक इकाइयों के लिए एकीकृत औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है।

इसके तहत सड़क, बिजली, जलापूर्ति, औद्योगिक भूखंड, वेयरहाउसिंग और कनेक्टिविटी जैसी आधारभूत संरचनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) ने बीडा क्षेत्र में लगभग ₹600 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इस निवेश के तहत भारी मशीनरी, रक्षा उपकरण और औद्योगिक उत्पादों के निर्माण की इकाइयां स्थापित की जाएंगी। स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।