बुलडोजर एक्शन! बहराइच में अवैध मदरसा और आठ दुकानें तोड़ीं, अलीगढ़ में JCB से रास्ता बनाने पर विवाद
यूपी के बहराइच में पयागपुर तहसील के सिंहपुर के घिसौना बाजार में हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को खलिहाल की जमीन अतिक्रमण कर बनाया गया मदरसा, आठ दुकानें और टीन शेड बुलडोजर से ढहा दिया गया।
यूपी के बहराइच में पयागपुर तहसील के सिंहपुर के घिसौना बाजार में हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को खलिहाल की जमीन अतिक्रमण कर बनाया गया मदरसा, आठ दुकानें और टीन शेड बुलडोजर से ढहा दिया गया। एसडीएम अश्विनी पांडेय की अगुवाई में राजस्व अधिकारियों ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कार्रवाई पूरी कराई। प्रशासनिक कार्रवाई से इलाके के अन्य अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। शुक्रवार को 11 दुकानों पर कार्रवाई होनी थी पर तीन पर स्थगन आदेश आने के चलते केवल आठ दुकानों पर ही कार्रवाई की गई।
हुजूरपुर थाने के सिंहपुर के घिसौना बाजार में मस्जिद के पास एक मदरसा बनाया गया था। आरोप है कि मदरसे के आगे पड़ी सरकारी बंजर भूमि पर अतिक्रमण कर दस पक्की दुकानें बना ली गईं और मदरसे में घर का निर्माण कर लिया गया। इसके विरुद्ध गांव के ही रफीक उर्फ कफील ने आवाज उठाई। इसके बाद उनके बेटे बबलू ने पैरवी की। तहसील और जिला स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो रफीक ने करीब दो साल पहले हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याची बबलू, प्रदेश में अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्य कर रही संस्था अवध युगांतर न्यास का सदस्य भी है।
बीती आठ मई को अदालत की ओर से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया। इसके बाद शुक्रवार को एसडीएम पयागपुर अश्वनी पांडेय, तहसीलदार अम्बिका चौधरी, हुजूरपुर एसएचओ शमसेर बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और चार दुकानों को ढहा दिया। इसी दौरान कथित अतिक्रमणकारी पक्ष ने एडीएम कोर्ट में अपील दायर होने का दस्तावेज पेश किया। इसके बाद एसडीएम ने अपील की सुनवाई तक ध्वस्तीकरण प्रक्रिया रोक दी है। बहराइच जिले में भारत-नेपाल सीमा के 10 किमी दायरे में प्रशासन ने 495 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे चिह्नित किए हैं। इनमें अब तक छह से अधिक सील हो चुके हैं, जबकि दस्तावेज न होने पर तीन को बंद करा दिया गया।
एसडीएम पयागपुर, अश्वनी कुमार पांडेय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अवैध बना मदरसा, आठ दुकानें आदि ध्वस्त की गई हैं। एडीएम कोर्ट में अपील दायर होने के कागजात पेश करने पर फिलवक्त तीन दुकानों का ध्वस्तीकरण रोका है। अपील पर सुनवाई होने के बाद कार्रवाई शुरू होगी।
जेसीबी से रास्ता निकालने पर दीवार और कब्र क्षतिग्रस्त होने पर हंगामा
अलीगढ़ में टप्पल कस्बे के नूरपुर रोड स्थित कब्रिस्तान की जमीन पर जेसीबी से रास्ता निकालने पर हंगामा हो गया। कुछ कच्ची कब्रें क्षतिग्रस्त हो गईं। यह देखकर जुमे पर नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। मौके पर तनाव होने की सूचना पर पुलिस-प्रशासन की टीम पहुंची। जिसके बाद राजस्व टीम से नाप कराई गई। लेखपाल की तहरीर पर रास्ता बनाने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
नूरपुर रोड निवासी जाकिर हुसैन ने बताया कि गांव में गाटा संख्या 411 में कब्रिस्तान बना है। ये सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज है। शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने गए थे। तभी उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान की पश्चिमी दिशा में रहने वाले 10-12 लोगों ने दो-तीन जेसीबी की मदद से 10-12 फुट का रास्ता खोद दिया। आरोप है कि कब्रिस्तान की चारदीवारी का हिस्सा भी तोड़ दिया गया। कई कब्रें उखड़ गईं।
परिसर में लगे छोटे पेड़-पौधे भी टूट गए। घटना की जानकारी पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। भीड़ देख दूसरे पक्ष के लोग जेसीबी लेकर भाग गए। सूचना पर टप्पल थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को संभाला। सूचना पर राजस्व विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। लेखपाल ने निरीक्षण के बाद प्रशासन को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कब्रिस्तान की भूमि पर बिना राजस्व विभाग की अनुमति के खुदाई की गई है। जोकि नियम विरुद्ध है।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें