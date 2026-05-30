बुलडोजर एक्शन! बहराइच में अवैध मदरसा और आठ दुकानें तोड़ीं, अलीगढ़ में JCB से रास्ता बनाने पर विवाद

यूपी के बहराइच में पयागपुर तहसील के सिंहपुर के घिसौना बाजार में हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को खलिहाल की जमीन अतिक्रमण कर बनाया गया मदरसा, आठ दुकानें और टीन शेड बुलडोजर से ढहा दिया गया।

यूपी के बहराइच में पयागपुर तहसील के सिंहपुर के घिसौना बाजार में हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को खलिहाल की जमीन अतिक्रमण कर बनाया गया मदरसा, आठ दुकानें और टीन शेड बुलडोजर से ढहा दिया गया। एसडीएम अश्विनी पांडेय की अगुवाई में राजस्व अधिकारियों ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कार्रवाई पूरी कराई। प्रशासनिक कार्रवाई से इलाके के अन्य अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। शुक्रवार को 11 दुकानों पर कार्रवाई होनी थी पर तीन पर स्थगन आदेश आने के चलते केवल आठ दुकानों पर ही कार्रवाई की गई।

हुजूरपुर थाने के सिंहपुर के घिसौना बाजार में मस्जिद के पास एक मदरसा बनाया गया था। आरोप है कि मदरसे के आगे पड़ी सरकारी बंजर भूमि पर अतिक्रमण कर दस पक्की दुकानें बना ली गईं और मदरसे में घर का निर्माण कर लिया गया। इसके विरुद्ध गांव के ही रफीक उर्फ कफील ने आवाज उठाई। इसके बाद उनके बेटे बबलू ने पैरवी की। तहसील और जिला स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो रफीक ने करीब दो साल पहले हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याची बबलू, प्रदेश में अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्य कर रही संस्था अवध युगांतर न्यास का सदस्य भी है।

बीती आठ मई को अदालत की ओर से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया। इसके बाद शुक्रवार को एसडीएम पयागपुर अश्वनी पांडेय, तहसीलदार अम्बिका चौधरी, हुजूरपुर एसएचओ शमसेर बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और चार दुकानों को ढहा दिया। इसी दौरान कथित अतिक्रमणकारी पक्ष ने एडीएम कोर्ट में अपील दायर होने का दस्तावेज पेश किया। इसके बाद एसडीएम ने अपील की सुनवाई तक ध्वस्तीकरण प्रक्रिया रोक दी है। बहराइच जिले में भारत-नेपाल सीमा के 10 किमी दायरे में प्रशासन ने 495 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसे चिह्नित किए हैं। इनमें अब तक छह से अधिक सील हो चुके हैं, जबकि दस्तावेज न होने पर तीन को बंद करा दिया गया।

एसडीएम पयागपुर, अश्वनी कुमार पांडेय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अवैध बना मदरसा, आठ दुकानें आदि ध्वस्त की गई हैं। एडीएम कोर्ट में अपील दायर होने के कागजात पेश करने पर फिलवक्त तीन दुकानों का ध्वस्तीकरण रोका है। अपील पर सुनवाई होने के बाद कार्रवाई शुरू होगी।

जेसीबी से रास्ता निकालने पर दीवार और कब्र क्षतिग्रस्त होने पर हंगामा अलीगढ़ में टप्पल कस्बे के नूरपुर रोड स्थित कब्रिस्तान की जमीन पर जेसीबी से रास्ता निकालने पर हंगामा हो गया। कुछ कच्ची कब्रें क्षतिग्रस्त हो गईं। यह देखकर जुमे पर नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। मौके पर तनाव होने की सूचना पर पुलिस-प्रशासन की टीम पहुंची। जिसके बाद राजस्व टीम से नाप कराई गई। लेखपाल की तहरीर पर रास्ता बनाने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

नूरपुर रोड निवासी जाकिर हुसैन ने बताया कि गांव में गाटा संख्या 411 में कब्रिस्तान बना है। ये सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज है। शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने गए थे। तभी उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान की पश्चिमी दिशा में रहने वाले 10-12 लोगों ने दो-तीन जेसीबी की मदद से 10-12 फुट का रास्ता खोद दिया। आरोप है कि कब्रिस्तान की चारदीवारी का हिस्सा भी तोड़ दिया गया। कई कब्रें उखड़ गईं।