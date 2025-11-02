Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bulandshahr Two Sisters 5 and 7 years of age Playing fell in pit died of drowning
खेलते-खेलते पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरी 5 और 7 साल की बहनें, डूबने से दर्दनाक मौत

खेलते-खेलते पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरी 5 और 7 साल की बहनें, डूबने से दर्दनाक मौत

संक्षेप: यूपी के बुलंदशहर में दो मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत होने से कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गांव देवी का नगला में खेलते-खेलते दो मासूम चचेरी बहनें पानी से भरे गहरे गड्ढे में पैर फिसलने से गिर गईं। पानी भरे गड्ढे में दोनों बहनें डूब गईं।

Sun, 2 Nov 2025 10:26 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
share Share
Follow Us on

यूपी के बुलंदशहर में दो मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत होने से कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गांव देवी का नगला में खेलते-खेलते दो मासूम चचेरी बहनें पानी से भरे गहरे गड्ढे में पैर फिसलने से गिर गईं। पानी भरे गड्ढे में दोनों बहनें डूब गईं। जिस कारण दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो घर और गांव में कोहराम मच गया। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामले में सूचना मिलने पर पुलिस घटना का संज्ञान लेने पहुंची। पुलिस ने दोनों बच्चियों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। इस मामले में जानकारी देते हुए रविवार को एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि ग्राम देवी का नगला निवासी दो सगे भाई मुकेश और ओमवीर की दो पुत्रियां डिंपल उम्र 5 वर्ष और ज्योति उम्र 7 वर्ष है। शनिवार की देर शाम खेलते समय अचानक दोनों गायब हो गईं थीं। बच्चियों के अचानक लापता होने पर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस और अधिकारी कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे।

ये भी पढ़ें:महिला नायब तहसीलदार को महिला ने दी तेजाब फेंकने की धमकी, कहा-खुद भी दे दूंगी जान

पुलिस ने गायब हुई बच्चियों को रात भर तलाश किया गया। उक्त घटना का मुकदमा थाने में पंजीकृत किया गया। रविवार की सुबह दोनों बच्चियों के शव गांव के बाहर एक खेत में पानी भरे हुए गड्ढे से बरामद हुए हैं। प्रथम दृष्टया बच्चियों के खेलते समय पैर फिसल कर गिर जाने से डूबने पर मौत होने की आशंका प्रतीत हो रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। परिवार की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Bulandsehar News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |