यूपी के बुलंदशहर में एक समय में दो सड़क हादसों में मां-बेटे की मौत, नौ घायल

संक्षेप: यूपी में बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के अगवाल तिराहे के निकट एक ही समय में दो सड़क दुर्घटना हो गई। जिसमें मां-बेटे की मौत हो गई। नौ लोग घायल हो गए। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई।

यूपी में बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के अगवाल तिराहे के निकट एक ही समय में दो सड़क दुर्घटना हो गई। जिसमें मां-बेटे की मौत हो गई। नौ लोग घायल हो गए। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के अगवाल तिराहे के निकट पिकअप और ट्रक की भिड़ंत हो गई। जिसमें पिकअप सवार मोहम्मद यूसुफ, भूरा, रजत और मुन शरीफ घायल हो गए। हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने सड़क खुलवाने के बाद मामले में जांच शुरू कर दी है।

वहीं, दूसरी घटना अगवाल तिराहे के निकट इको कार और थ्री व्हीलर की भिड़ंत हो गई। जिसमें आजाद उर्फ कलुआ (45) पुत्र इतवारी और उसकी 70 वर्षीय मां इमरती निवासीगण रोगनग्रान थाना जहांगीराबाद की मौत हो गई। जहांगीराबाद निवासी मदन, जितेंद्र, संजय सिंह, विमलेश और पुष्पा देवी घायल हो गए। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।