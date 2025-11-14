Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Bulandshahr Two Road Accident at one time Mother Son died nine seriously injured
यूपी के बुलंदशहर में एक समय में दो सड़क हादसों में मां-बेटे की मौत, नौ घायल

संक्षेप: यूपी में बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के अगवाल तिराहे के निकट एक ही समय में दो सड़क दुर्घटना हो गई। जिसमें मां-बेटे की मौत हो गई। नौ लोग घायल हो गए। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई।

Fri, 14 Nov 2025 12:10 PMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
यूपी में बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के अगवाल तिराहे के निकट एक ही समय में दो सड़क दुर्घटना हो गई। जिसमें मां-बेटे की मौत हो गई। नौ लोग घायल हो गए। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के अगवाल तिराहे के निकट पिकअप और ट्रक की भिड़ंत हो गई। जिसमें पिकअप सवार मोहम्मद यूसुफ, भूरा, रजत और मुन शरीफ घायल हो गए। हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने सड़क खुलवाने के बाद मामले में जांच शुरू कर दी है।

वहीं, दूसरी घटना अगवाल तिराहे के निकट इको कार और थ्री व्हीलर की भिड़ंत हो गई। जिसमें आजाद उर्फ कलुआ (45) पुत्र इतवारी और उसकी 70 वर्षीय मां इमरती निवासीगण रोगनग्रान थाना जहांगीराबाद की मौत हो गई। जहांगीराबाद निवासी मदन, जितेंद्र, संजय सिंह, विमलेश और पुष्पा देवी घायल हो गए। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

सीओ खुर्जा पूर्णिमा सिंह ने बताया कि घायलों का उपचार चल रहा है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतकों के परिजनों को भी हादसे की जानकारी दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा। मामले में सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
