चोरी करके पहचान छिपाने को विग बदल लेता था शातिर चोर, पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली

संक्षेप: यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके एक शातिर बदमाश को पकड़ा है। बदमाश अपनी विग बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा। उसने 28 चोरियां की और सभी में विग बदलकर अपनी पहचान बदल लेता था।

यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके एक शातिर बदमाश को पकड़ा है। बदमाश अपनी विग बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा। उसने 28 चोरियां की और सभी में विग बदलकर अपनी पहचान बदल लेता था। दरअसल, मैनपुरी का शातिर चोर जितेंद्र कुमार कम उम्र में गंजा हो गया। उसने अपने गंजेपन का फायदा उठाकर विग लगाकर अपना रूप बदला और सालों तक यूपी और दिल्ली में 28 चोरियों के दौरान पुलिस को चकमा दिया।

हालांकि, अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। यूपी पुलिस की टीमों ने सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से मिलान करके और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर उसे पकड़ लिया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में पुलिस के साथ एक मुठभेड़ के बाद उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर में सिकंदराबाद कोतवाली पुलिस की दनकौर रोड पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जिसमें एनसीआर क्षेत्र में चोरी का पर्याय बना मैनपुरी का बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया।

सीओ भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि मंगलवार की रात पुलिस टीम दनकौर तिराहे के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग कर रही थी। उसी समय एक बाइक पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये। जिनको रूकने का इशारा किया गया, तो वे नही रुके। पुलिस से घिरता देख टीम पर जान से मारने की नीयत से बदमाशों ने फायरिंग की , पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा।