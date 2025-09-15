UP Bulandshahr sensational murder, former block pramukh murdered by slitting his throat यूपी में सनसनीखेज मर्डर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गला रेतकर हत्या, बिस्तर पर मिला खून से लथपथ शव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP Bulandshahr sensational murder, former block pramukh murdered by slitting his throat

यूपी में सनसनीखेज मर्डर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गला रेतकर हत्या, बिस्तर पर मिला खून से लथपथ शव

 यूपी के बुलंदशहर में सनसनीखेज मर्डर की वारदात सामने आई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। हत्यारोपित कार्यालय में लगे सीसीटीवी के डीवीआर भी ले गए। सूचना पर एसपी देहात समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 01:02 PM
यूपी में सनसनीखेज मर्डर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गला रेतकर हत्या, बिस्तर पर मिला खून से लथपथ शव

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के जंक्शन रोड स्थित जाहिदपुर कला में बने कार्यालय में खुर्जा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद चौधरी की गला रेतकर नृशंस हत्या कर दी। दुकान के पीछे बने मकान में बिस्तर पर लहूलुहान अवस्था में विनोद चौधरी का शव मिला। वारदात के इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्यारोपित कार्यालय में लगे सीसीटीवी के डीवीआर भी ले गए। सूचना पर एसपी देहात समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

सोमवार की सुबह गांव रामगढ़ी निवासी खुर्जा और जेवर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद चौधरी(50 वर्ष) पुत्र महेंद्र सिंह का शव उनके भाई बंटी ने जंक्शन रोड स्थित गांव जाहिदपुर कला में बने कार्यालय में पड़ा हुआ देखा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गला रेतकर हत्या की गई। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित कर स्थिति से अवगत कराया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जहां पर कैमरे की डीवीआर भी गायब मिली। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

मृतक ब्लॉक प्रमुख के बड़े भाई सुधीर ने बताया कि उनकी पत्नी और बच्चे दिल्ली में रहते हैं। ब्लॉक प्रमुख अपने गांव रहते थे। कार्यालय पर अधिक समय गुजारते थे। उधर, ब्लॉक प्रमुख की हत्या से इलाके में दहशत फैल गई। एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि गला रेतकर हत्या की गई है। मौके पुलिस भेज गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।

