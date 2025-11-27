भीषण हादसा! बाइक में टैंपो ने मारी टक्कर, दवा लेकर लौट रहे पति-पत्नी की मौत
बुलंदशहर में टैंपो की टक्कर से बाइक सवार पति की मौत के बाद गंभीर रूप से घायल पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। साथ ही टैंपो सवार दो घायल हो गए। हादसा सिकंदराबाद रोड पर चांगौली मोड़ पर हुआ।
यूपी के बुलंदशहर में एक भीषण हादसे में दो की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद से पत्नी संग बाइक से दवा लेकर लौट रहे लौट रहे कस्बे निवासी राज मिस्त्री का काम करने वाले युवक की टैंपो की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। जबकि गंभीर रूप घायल पत्नी ने भी देर रात दम तोड़ दिया। हादसे में टैंपो सवार महिला समेत दो लोग घायल हो गए।चालक टैंपो छोड़कर मौके से फरार हो गया।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार कस्बे के लौहारों के मौहल्ला निवासी इरफान 42 वर्ष पुत्र वहीद खां अपनी पत्नी समीना के साथ बुधवार देर शाम सिकंदराबाद बाइक से सिकंदराबाद से लौट रहा था। जैसे ही बाइक चांगौली मोड़ के नजदीक पहुंचीं, तभी ककोड़ की तरफ से तेज़ गति से जा रहे टैंपो का पहिया निकलने से टैंपो अनियंत्रित हो गया। जिससे बाइक की टक्कर हो गयी। टक्कर लगने से इरफान की मौके पर ही मौत हो गई ।
जबकि उसकी पत्नी समीना गंभीर रूप से घायल हो गयी। हादसे में टैंपो सवार मूलरूप से बिहार, हाल निवासी टीचर्स कालोनी सिकंदराबाद निवासी कृष्णपाल सिंह व सिकंदराबाद के छासियांवाड़ा निवासी ओमवती घायल हो गए। घायलों को उपचार हेतु भिजवाया गया है। जबकि मृतक को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। मौत की सूचना मिलते ही परिवार मे कोहराम मच गया। इसके बाद महिला ने भी दम तोड़ दिया। मृतक दंपति अपने पीछे दो पुत्र व एक पुत्री को छोड़कर गए हैं। कोतवाली प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।