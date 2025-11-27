Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bulandshahr Road Accident Tempo Hit bike Husband Wife Died two injured
भीषण हादसा! बाइक में टैंपो ने मारी टक्कर, दवा लेकर लौट रहे पति-पत्नी की मौत

भीषण हादसा! बाइक में टैंपो ने मारी टक्कर, दवा लेकर लौट रहे पति-पत्नी की मौत

संक्षेप:

बुलंदशहर में टैंपो की टक्कर से बाइक सवार पति की मौत के बाद गंभीर रूप से घायल पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। साथ ही टैंपो सवार दो घायल हो गए। हादसा सिकंदराबाद रोड पर चांगौली मोड़ पर हुआ।

Thu, 27 Nov 2025 10:14 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
share Share
Follow Us on

यूपी के बुलंदशहर में एक भीषण हादसे में दो की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद से पत्नी संग बाइक से दवा लेकर लौट रहे लौट रहे कस्बे निवासी राज मिस्त्री का काम करने वाले युवक की टैंपो की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। जबकि गंभीर रूप घायल पत्नी ने भी देर रात दम तोड़ दिया। हादसे में टैंपो सवार महिला समेत दो लोग घायल हो गए।चालक टैंपो छोड़कर मौके से फरार हो गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार कस्बे के लौहारों के मौहल्ला निवासी इरफान 42 वर्ष पुत्र वहीद खां अपनी पत्नी समीना के साथ बुधवार देर शाम सिकंदराबाद बाइक से सिकंदराबाद से लौट रहा था। जैसे ही बाइक चांगौली मोड़ के नजदीक पहुंचीं, तभी ककोड़ की तरफ से तेज़ गति से जा रहे टैंपो का पहिया निकलने से टैंपो अनियंत्रित हो गया। जिससे बाइक की टक्कर हो गयी। टक्कर लगने से इरफान की मौके पर ही मौत हो गई ।

ये भी पढ़ें:UP Top News : सीढ़ी से गिरकर दरोगा की मौत, सड़क हादसे में पति-पत्नी ने दम तोड़ा

जबकि उसकी पत्नी समीना गंभीर रूप से घायल हो गयी। हादसे में टैंपो सवार मूलरूप से बिहार, हाल निवासी टीचर्स कालोनी सिकंदराबाद निवासी कृष्णपाल सिंह व सिकंदराबाद के छासियांवाड़ा निवासी ओमवती घायल हो गए। घायलों को उपचार हेतु भिजवाया गया है। जबकि मृतक को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। मौत की सूचना मिलते ही परिवार मे कोहराम मच गया। इसके बाद महिला ने भी दम तोड़ दिया। मृतक दंपति अपने पीछे दो पुत्र व एक पुत्री को छोड़कर गए हैं। कोतवाली प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Bulandsehar News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |