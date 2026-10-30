बारिश में आफत! बूंदाबांदी में भरभराकर गिरा मकान, चाचा-भतीजे की मौत, एक घायल
बुलंदशहर में बूंदाबांदी के दौरान एक मकान भरभराकर गिर गया। हादसे में तीन लोग मलबे में दब गए। रेस्क्यू अभियान चलाकर उन्हें बाहर निकाला गया। दो की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।
यूपी के बुलंदशहर में भयंकर हादसा हो गया। छतारी कस्बा के आजाद रोड पर गुरुवार देर रात में बूंदाबांदी के दौरान एक मकान अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के दौरान मकान के मलबे में तीन लोग दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एनडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे तीनों लोगों को बाहर निकाला। हादसे में चाचा-भतीजे की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात करीब 1 बजे छतारी में आजाद रोड निवासी दुर्गाप्रसाद का मकान अचानक गिर गया। हादसे में घर के अंदर सो रहे राजेश (30 वर्ष) पुत्र दुर्गा प्रसाद और सचिन (17 वर्ष) पुत्र ज्ञान प्रकाश और चंद्रकला पत्नी दुर्गा प्रसाद मलबे में दब गए। मकान गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए अफरातफरी मच गई। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मामले की सूचना पर एडीएम वित्त अभिषेक कुमार सिंह,एसपी देहात अंतरिक्ष जैन, एसडीएम शिकारपुर, एसडीएम डिबाई, सीओ डिबाई, अधिशासी अधिकारी और छतारी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए।
रेस्क्यू टीम ने राहत बचाव अभियान चलाकर तीन लोगों को बाहर निकाला। जिन्हें घायल हालत में उपचार के लिए सीएचसी दानपुर भेजा गया। जहां चिकित्सकों ने राजेश और सचिन को मृत घोषित कर दिया। जबकि घायल चंद्रकला को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया है। चाचा-भतीजा की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। थानाध्यक्ष रविन्द्र कुमार ने बताया कि हादसे में राजेश और सचिन की मौत हुई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है।
पुलिस का कहना है कि महिला का इलाज जारी है। मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। रात में ही रेस्क्यू अभियान चलाया गया था। हालांकि, हादसे में दो की मौत हो गई थी। जर्जर मकानों को लेकर प्रशासन अलर्ट पर ही है। पहले ही लोगों को जर्जर भवनों को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा गया था। ऐसे में प्रशासन भी सतर्क है। सूचना मिलते ही रेस्क्यू अभियान चलाया गया था।
बता दें कि ओडिशा में आए अर्नब तूफान का असर यूपी में भी असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने तीन दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। 31 अक्टूबर तक तेज हवाओं संग बारिश होगी। हवाएं 40-50 किमी प्रति घंटे से चलेंगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें