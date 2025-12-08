Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bulandshahr Police half Encounter Arrested Ghaziabad Wanted Criminal shot in leg
गाजियाबाद का इनामी बदमाश अफरोज यूपी पुलिस हाफ एनकाउंटर में पकड़ा, मुठभेड़ में लगी गोली

गाजियाबाद का इनामी बदमाश अफरोज यूपी पुलिस हाफ एनकाउंटर में पकड़ा, मुठभेड़ में लगी गोली

संक्षेप:

यूपी के बुलंदशहर में यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि नगर कोतवाली क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम की इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया।

Dec 08, 2025 09:38 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
share Share
Follow Us on

यूपी के बुलंदशहर में यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि नगर कोतवाली क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम की इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से गाजियाबाद का बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को पकड़ा और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उस पर 20 हजार रुपए का इनाम घोषित था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर कोतवाली और स्वाट पुलिस टीम वलीपुरा नहर के पास चैकिंग कर रही थी। उसी दौरान स्कूटी सवार संदिग्ध वहां से गुजरा। पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया तो आरोपी पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे दबोच लिया गया।

ये भी पढ़ें:अयोध्या में मस्जिद के लिए मिली 5 एकड़ जमीन पर 6 साल में क्या हुआ? जानें अपडेट

पकड़े गए बदमाश की पहचान 20 हजार रुपए के इनामी अफरोज आलम निवासी खुशहाल पार्क लोनी थाना ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद के रूप में हुई। एसएसपी ने बताया कि आरोपी अफरोज आलम शातिर एटीएम है, जिसके द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। उसके पास से स्कूटी, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस का कहना है कि उसे पैर में गोली लगने से घायल होने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। इलाज के बाद उसे कोर्ट में पेश करके जेल भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में उसपर कई केस दर्ज हैं। उसके खिलाफ मामलों में कार्रवाई की जाएगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Bulandsehar News Up News UP Police Encounter अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |