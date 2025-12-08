गाजियाबाद का इनामी बदमाश अफरोज यूपी पुलिस हाफ एनकाउंटर में पकड़ा, मुठभेड़ में लगी गोली

संक्षेप: यूपी के बुलंदशहर में यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि नगर कोतवाली क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम की इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया।

यूपी के बुलंदशहर में यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि नगर कोतवाली क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम की इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से गाजियाबाद का बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को पकड़ा और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उस पर 20 हजार रुपए का इनाम घोषित था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर कोतवाली और स्वाट पुलिस टीम वलीपुरा नहर के पास चैकिंग कर रही थी। उसी दौरान स्कूटी सवार संदिग्ध वहां से गुजरा। पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया तो आरोपी पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे दबोच लिया गया।

पकड़े गए बदमाश की पहचान 20 हजार रुपए के इनामी अफरोज आलम निवासी खुशहाल पार्क लोनी थाना ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद के रूप में हुई। एसएसपी ने बताया कि आरोपी अफरोज आलम शातिर एटीएम है, जिसके द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। उसके पास से स्कूटी, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।