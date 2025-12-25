फौज में रहकर रोइंग में कमाल, ओलंपियन अरविंद सिंह का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित
बुलंदशहर के ओलंपियन अरविंद सिंह का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित होने से जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। रोइंग नौकायन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले अरविंद सिंह की इस उपलब्धि पर परिवार और शुभचिंतकों में जश्न का माहौल है।
यूपी के बुलंदशहर जिले के रहने वाले अरविंद सिंह द्वारा रोइंग नौकायन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों के दौरान अपने शानदार प्रदर्शन से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जगह बनाई है। उनका नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित हो गया है। इसको लेकर उनके परिवार के बीच खुशी का माहौल है।
खुर्जा क्षेत्र के गांव खबरा निवासी ओलिंपियन अरविंद सिंह 2016 में आर्मी में भर्ती हुए। जिसके बाद से वह रोइंग नौकायान खेल रहे हैं। ओलंपिक सहित विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने अर्जुन लाल के साथ रोइंग नौकायन डबल स्कल्स में ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। इसी प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर छह से अधिक बार स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सात से अधिक बार स्वर्ण और रजत पदक हासिल किए हैं। अब उनका चयन अर्जुन पुरस्कार के लिए हुआ है। जिसके बाद से परिवार सहित अन्य शुभचिंतकों के बीच खुशी है।
खेल रत्न के लिए हॉकी प्लेयर हार्दिक सिंह की सिफारिश
भाररतीय पुरूष हॉकी टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह के नाम की अनुशंसा इस साल मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार के लिये की गई है। जबकि युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख और डेकाथलीट तेजस्विन शंकर समेत 24 खिलाड़ियों के नाम अर्जुन पुरस्कार के लिये दिये गए हैं।
देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के साथ प्रशस्ति पत्र, पदक और 25 लाख रूपये मिलते हैं जबकि अर्जुन पुरस्कार के साथ 15 लाख रूपये दिये जाते हैं। पिछले साल चार खिलाड़ियों विश्व चैम्पियन शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश, पुरूष हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार और निशानेबाज मनु भाकर को खेल रत्न से नवाजा गया था ।
राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए अनुशंसा
खेल रत्न के लिए हॉकी प्लेयर हार्दिक सिंह के नाम की सिफारिश की गई है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार के लिए तेजस्विन शंकर (एथलेटिक्स), प्रियंका (एथलेटिक्स), नरेंदर (मुक्केबाजी), विदित गुजराती (शतरंज) , दिव्या देशमुख (शतरंज), धनुष श्रीकांत (बधिर निशानेबाजी), प्रणति नायक (जिम्नास्टिक), राजकुमार पाल (हॉकी), सुरजीत (कबड्डी), निर्मला भाटी (खोखो), रूद्रांक्ष खंडेलवाल (पैरा निशानेबाजी), एकता भयान (पैरा एथलेटिक्स), पद्मनाभ सिंह (पोलो), अरविंद सिंह(नौकायन), अखिल श्योराण (निशानेबाजी), मेहुली घोष (निशानेबाजी), सुतीर्था मुखर्जी (टेबल टेनिस), सोनम मलिक (कुश्ती), आरती (योग), त्रिसा जॉली (बैडमिंटन), गायत्री गोपीचंद (बैडमिंटन), लालरेम्सियामी (हॉकी), मोहम्मद अफजल (एथलेटिक्स) और पूजा (कबड्डी) हैं।