Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bulandshahr Olympian Arvind Singh name selected for Arjuna Award
फौज में रहकर रोइंग में कमाल, ओलंपियन अरविंद सिंह का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित

फौज में रहकर रोइंग में कमाल, ओलंपियन अरविंद सिंह का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित

संक्षेप:

बुलंदशहर के ओलंपियन अरविंद सिंह का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित होने से जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। रोइंग नौकायन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले अरविंद सिंह की इस उपलब्धि पर परिवार और शुभचिंतकों में जश्न का माहौल है।

Dec 25, 2025 11:02 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
share Share
Follow Us on

यूपी के बुलंदशहर जिले के रहने वाले अरविंद सिंह द्वारा रोइंग नौकायन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों के दौरान अपने शानदार प्रदर्शन से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जगह बनाई है। उनका नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित हो गया है। इसको लेकर उनके परिवार के बीच खुशी का माहौल है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

खुर्जा क्षेत्र के गांव खबरा निवासी ओलिंपियन अरविंद सिंह 2016 में आर्मी में भर्ती हुए। जिसके बाद से वह रोइंग नौकायान खेल रहे हैं। ओलंपिक सहित विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने अर्जुन लाल के साथ रोइंग नौकायन डबल स्कल्स में ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। इसी प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर छह से अधिक बार स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सात से अधिक बार स्वर्ण और रजत पदक हासिल किए हैं। अब उनका चयन अर्जुन पुरस्कार के लिए हुआ है। जिसके बाद से परिवार सहित अन्य शुभचिंतकों के बीच खुशी है।

खेल रत्न के लिए हॉकी प्लेयर हार्दिक सिंह की सिफारिश

भाररतीय पुरूष हॉकी टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह के नाम की अनुशंसा इस साल मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार के लिये की गई है। जबकि युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख और डेकाथलीट तेजस्विन शंकर समेत 24 खिलाड़ियों के नाम अर्जुन पुरस्कार के लिये दिये गए हैं।

देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के साथ प्रशस्ति पत्र, पदक और 25 लाख रूपये मिलते हैं जबकि अर्जुन पुरस्कार के साथ 15 लाख रूपये दिये जाते हैं। पिछले साल चार खिलाड़ियों विश्व चैम्पियन शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश, पुरूष हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार और निशानेबाज मनु भाकर को खेल रत्न से नवाजा गया था ।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए अनुशंसा

खेल रत्न के लिए हॉकी प्लेयर हार्दिक सिंह के नाम की सिफारिश की गई है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार के लिए तेजस्विन शंकर (एथलेटिक्स), प्रियंका (एथलेटिक्स), नरेंदर (मुक्केबाजी), विदित गुजराती (शतरंज) , दिव्या देशमुख (शतरंज), धनुष श्रीकांत (बधिर निशानेबाजी), प्रणति नायक (जिम्नास्टिक), राजकुमार पाल (हॉकी), सुरजीत (कबड्डी), निर्मला भाटी (खोखो), रूद्रांक्ष खंडेलवाल (पैरा निशानेबाजी), एकता भयान (पैरा एथलेटिक्स), पद्मनाभ सिंह (पोलो), अरविंद सिंह(नौकायन), अखिल श्योराण (निशानेबाजी), मेहुली घोष (निशानेबाजी), सुतीर्था मुखर्जी (टेबल टेनिस), सोनम मलिक (कुश्ती), आरती (योग), त्रिसा जॉली (बैडमिंटन), गायत्री गोपीचंद (बैडमिंटन), लालरेम्सियामी (हॉकी), मोहम्मद अफजल (एथलेटिक्स) और पूजा (कबड्डी) हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Bulandsehar News Bulandsehar Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |