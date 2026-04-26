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किशोरी को जबरन घर से ले जाकर करा दिया निकाह, लड़की बोली- अपनी मर्जी से गई

Apr 26, 2026 09:48 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, बुलंदशहर/खुर्जा
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किशोरी की मां ने बताया कि बीते वर्ष उसके पति का इंतकाल हो गया था। उसके एक पुत्र और दो बेटियां हैं। वह मेहनत मजदूरी कर परिवार की देखभाल करती है। मां ने कहा कि कुछ लोग घर में घुसकर किशोरी को जबरन अपने साथ ले गए और एक युवक से उसका निकाह करा दिया।

किशोरी को जबरन घर से ले जाकर करा दिया निकाह, लड़की बोली- अपनी मर्जी से गई

यूपी में बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के मोहल्ला बारादरी में कुछ लोग घर में घुसकर किशोरी को जबरन अपने साथ ले गए और एक युवक से उसका निकाह करा दिया। घटना सामने आने के बाद पुलिस गहनता से जांच कर रही है। कोतवाली क्षेत्र निवासी किशोरी की मां ने बताया कि बीते वर्ष उसके पति का इंतकाल हो गया था। उसके एक पुत्र और दो बेटियां हैं। वह मेहनत मजदूरी कर परिवार की देखभाल करती है।

आरोप है कि शुक्रवार दोपहर सन्नो, फिरोज, आकिल, सचिन, सोहेल और आठ-दस अज्ञात लोग उसके घर में घुस आए। उसकी 17 वर्षीय पुत्री को जबरन ले जाने लगे। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी बेटी को ले गए। आरोप है कि आकिल ने किशोरी को अपनी दुकान पर ले जाकर जबरन सोहेल के साथ उसका निकाह करा दिया। पीड़िता उनकी दुकान पर पहुंची, तो आरोपियों ने फिर उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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खुर्जा नगर प्रभारी, कोतवाली, प्रेमचंद शर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किशोरी अपनी मर्जी से गई थी। इस बारे में किशोरी ने पुलिस को बताया भी है। उसकी उम्र को लेकर जांच की जा रही है। अभी तक उम्र को लेकर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। उम्र 18 वर्ष से कम होने पर कार्रवाई की जाएगी। मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है।

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शादी टूटने के बाद युवती को ले गया मंगेतर

बुलन्दशहर नगर क्षेत्र के कच्ची बस्ती धमैड़ा अड्डा निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री के लापता होने पर पूर्व मंगेतर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। पीड़ित की ओर से दी गई तहरीर में बताया डेढ़ वर्ष पूर्व उसने अपनी पुत्री का रिश्ता हापुड़ जनपद के पिलखुआ थाना क्षेत्र स्थित धोबी घाट निवासी युवक के साथ तय किया था।

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बाद में जानकारी मिली कि लड़के का परिवार किराये के मकान में रहता है और लड़का बेरोजगार है, जबकि उसके पिता पर जुआ खेलने के आरोप है। इस पर प्रार्थी ने रिश्ता तोड़ दिया था। रिश्ता टूटने के बावजूद दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती रही। 22 अप्रैल को सुबह 11 बजे युवती घर से लापता हो गई। लोगों ने युवती को उसके पूर्व मंगेतर के साथ जाते देखा था। उन्होंने आशंका जताई है पुत्री को बहलाकर ले जाया गया है।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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