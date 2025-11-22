नमाज के दिन बुर्का पहनकर मस्जिद में बुजुर्ग की हत्या, पिता-दो पुत्रों समेत 7 को उम्रकैद

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Bulandshahr Masjid Murder case 7 Gets Life Imprisonment including father and two sons
यूपी के बुलंदशहर में अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-1 प्रीति श्रीवास्तव तृतीय के न्यायालय ने वर्ष 2022 में खुर्जा क्षेत्र के मोहल्ला शेखपेन में मस्जिद के अंदर एक बुजुर्ग की गोलियां बरसाकर हत्या के मामले में पिता और दो पुत्रों समेत सात अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Sat, 22 Nov 2025 07:17 AMSrishti Kunj संवाददाता, बुलंदशहर
यूपी के बुलंदशहर में अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-1 प्रीति श्रीवास्तव तृतीय के न्यायालय ने वर्ष 2022 में खुर्जा क्षेत्र के मोहल्ला शेखपेन में मस्जिद के अंदर एक बुजुर्ग की गोलियां बरसाकर हत्या के मामले में पिता और दो पुत्रों समेत सात अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। हत्यारों ने बुर्का पहनकर मस्जिद के अंदर घुसकर घटना को अंजाम दिया था। इस घटना से खुर्जा एवं आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।

15 जुलाई 2022 को खुर्जा के मोहल्ला शेखपेन निवासी इदरीश (65 वर्ष) का मोहल्ले के कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। घटना वाली सुबह इदरीश अपने घर से मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। उसी दौरान दूसरे पक्ष के आरोपियों ने बुर्का पहनकर मस्जिद में घुसकर इदरीश की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। मृतक के पुत्र इरफान ने पांच आरोपी सरफराज पुत्र रियासुद्दीन, उमरदीन पुत्र रियासुद्दीन, रियासुद्दीन पुत्र गनी, अफसर पुत्र यामीन पहलवान निवासी मोहल्ला शेखपैन व मुस्तकीम उर्फ मुरारी पुत्र नजरू निवासी कम्यूयान थाना जेवर और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस की जांच में कुछ अन्य आरोपियों के नाम भी प्रकाश में आए। पुलिस ने जांच कर 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी सरफराज, उमरदीन, रियासुद्दीन, अफसर निवासी मोहल्ला शेखपैन, आरिफ पुत्र चमन निवासी कालापीर थाना सिकंदराबाद, मुस्तकीम उर्फ मुरारी निवासी कम्यूयान थाना जेवर एवं मुबारिक निवासी मोहल्ला गोरखी(सिकंदराबाद) को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

बुर्का पहनकर घटना को दिया था अंजाम

मोहल्ला शेखपैन में मस्जिद में घुसकर इदरीश की हत्या की गई थी। जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मामले में गवाह रहे इदरीश के पुत्र इरफान ने बताया कि एक आरोपी बुर्का पहनकर आया था। जिसके बाद गालियां चलाकर उनके पिता की हत्या की गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए थे। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी।

जुमे की नामाज के दिन हुई हत्या से मचा था हड़कंप

विगत 15 जुलाई 2022 को जुमे की नमाज के दिन सुबह की मस्जिद में आरोपियों ने घुसकर इदरीश की हत्या की थी। जिसके बाद हड़कंप मच गया था। आईजी, डीएम और एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने पहुंचकर निरीक्षण किया था।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Bulandsehar News Up News UP Top News अन्य..
