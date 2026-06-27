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फिल्मी स्टाईल में बदला, गाड़ी के आगे बाइक लगाकर रोका और फिर पुलिस के सामने मारी सिर में गोली

Srishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, बुलंदशहर/सिकंदराबाद
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बुलंदशहर में बाइक हटाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। गांव से बाहर निकलते ही कई युवकों ने हमला बोल दिया। किशनपुर में पुलिस के सामने युवक के सिर में गोली मारी। घायल का इलाज जारी है।

फिल्मी स्टाईल में बदला, गाड़ी के आगे बाइक लगाकर रोका और फिर पुलिस के सामने मारी सिर में गोली

यूपी के बुलंदशहर में एक विवाद के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष से बदला लेने के लिए फिल्मी स्टाईल में पुलिस के सामने युवक के सिर में गोली मार दी। युवक की अभी हालत गंभीर है और इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि सिकंदराबाद के गांव किशनपुर में गौतमबुद्धनगर के गांव निवासी युवकों द्वारा बाइक हटाने के विवाद के चलते पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग व कार में तोड़फोड़ कर दी गई। फायरिंग में कार सवार युवक सिर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को नोएडा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

शुक्रवार को गांव किशनपुर निवासी विजय कार लेकर घर जा रहा था। गांव में उसके घर की ओर जाने वाले रास्ते पर गौतमबुद्धगर के गांव सैंथली निवासी दो युवक एक क्लीनिक के बाहर बाइक लिए खड़े थे। दोनों युवक क्लीनिक पर दवाई लेने आए थे। इस पर विजय ने दोनों से बाइक हटाने को कहा तो इस पर विवाद हो गया। सैंथली गांव निवासी दोनों युवकों में से एक ने गांव में फोन कर कुछ युवकों को बुला लिया। विवाद बढ़ने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर बुला लिया। पुलिस दोनों युवकों को हिरासत में लेकर कोतवाली लेकर जाने लगी।

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पुलिस वाहन के पीछे ही गांव निवासी भास्कर कौशिक अपनी कार में ताऊ सतेंन्द्र, चाचा रज्जे और पड़ोसी राजकुमार के साथ कोतवाली जाने लगे। गांव के बाहर निकलते ही सैंथली गांव के कई युवक कार और बाइकों पर आए और पुलिस की मौजूदगी में भास्कर की कार के आगे बाइक लगाकर रुकवा लिया। आरोपियों ने लोहे की राड, डंडों से कार में तोड़फोड़ करते हुए सवारों के साथ मारपीट कर दी। पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों ने कार चला रहे भास्कर पर फायरिंग कर दी। बताया जाता है कि फायरिंग में गोली भास्कर के सिर में लगी।

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फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। आनन-फानन में घायल भास्कर को लेकर परिजन ग्रेटर नोएडा के निजी अस्पताल लेकर चले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है। सीओ दीपक तिवारी, कोतवाल शैलेन्द्र प्रताप सिंह भारी पुलिसबल लेकर घटना स्थल पर पहुंचे। एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि गाड़ी हटाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था, फायरिंग भी हुई है। एक युवक घायल हो गया है। तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सिकंदराबाद सीओ दीपक कुमार तिवारी ने बताया कि युवक भाष्कर गोली लगने से नहीं, वह कांच या अन्य से घायल हुआ है। जांच की जा रही है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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