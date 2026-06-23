शराब पीते-पीते हुआ झगड़ा खूनी खेल में बदला, दोस्त की सिर में गोली मारकर हत्या
जहांगीराबाद में युवक की हत्या के बाद शव सड़क पर रखकर लोगों ने जाम लगाया। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में शराब पार्टी के दौरान दोस्त की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया।
यूपी में बुलंदशहर के जहांगीराबाद में पार्टी के दौरान विवाद हुआ तो दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से नाराज परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा कर दिया। परिवार ने हत्यारोपी के एनकाउंटर की मांग उठाई। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद परिवार ने शव का अंतिम संस्कार किया। रविवार देर रात शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचने पर परिजनों ने अपनी मांगों को लेकर शव सड़क पर रखकर जाम लगा अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए।
मौहल्ला आहनग्रान निवासी मनीष सैनी (26 वर्ष) पुत्र कैलाश सैनी रविवार देर रात भैय्यापुर रोड पर अपने साथी शिवम सैनी की अन्य साथियों के साथ शराब पार्टी चल रही थी। मामूली कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर शिवम ने मनीष के सिर में गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
शव पहुंचने पर हत्यारोपी के एनकाउंटर की मांग, हंगामा
सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो पत्नी आंचल सैनी समेत अन्य परिजनों ने आरोपी के एनकाउंटर, उसके मकान पर बुलडोजर चलाने तथा मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग करते हुए शव सड़क पर रख दिया। काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। मृतक और आरोपी एक ही खानदान के हैं तथा दोनों के मकान एक-दूसरे से सटे हुए हैं।
मनीष की थी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान
मृतक लाल कुआं पर मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था। दो वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। उसके परिवार में पत्नी और एक छोटी बेटी है। पत्नी आंचल सैनी का मायका भी जहांगीराबाद में ही है।
सीओ-कोतवाल ने किया समझाने का प्रयास
सीओ अनूपशहर शशांक श्रीवास्तव और कोतवाली प्रभारी सुदेश कुमार मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए।
एसपी देहात, अंतरिक्ष जैन ने कहा कि घटनास्थल से 315 बोर का एक खोखा बरामद हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए स्वाट टीम समेत चार टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें