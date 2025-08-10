UP Bulandshahr Man jumped from moving bus to pick fallen phone crushed under tire मोबाइल की ऐसी लत की फोन गिरा तो चलती बस से कूदा युवक, पहिए से कुचलकर मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bulandshahr Man jumped from moving bus to pick fallen phone crushed under tire

मोबाइल की ऐसी लत की फोन गिरा तो चलती बस से कूदा युवक, पहिए से कुचलकर मौत

यूपी के बुलंदशहर में मोबाइल की लत की वजह से एक युवक की जान चली गई। पहासू क्षेत्र के पहासू-छतारी मार्ग पर गंगागढ़ गांव के पास एक युवक ने चलती बस से छलांग लगा दी। बस के पहिए के नीचे आकर कुचलने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, बुलंदशहरSun, 10 Aug 2025 12:38 PM
share Share
Follow Us on
मोबाइल की ऐसी लत की फोन गिरा तो चलती बस से कूदा युवक, पहिए से कुचलकर मौत

यूपी के बुलंदशहर में मोबाइल की लत की वजह से एक युवक की जान चली गई। पहासू क्षेत्र के पहासू-छतारी मार्ग पर गंगागढ़ गांव के पास एक युवक ने चलती बस से छलांग लगा दी। बस के पहिए के नीचे आकर कुचलने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। युवक के परिजनों को भी घटना की जानकारी दी गई तो घर में कोहराम मच गया।

जानकारी के अनुसार जनपद अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र के गांव पाली दूधवा निवासी मनोज पुत्र ब्रजेश खुर्जा पॉटरी में मजदूरी करता था। शनिवार को रक्षाबंधन मनाने के लिए वह निजी बस से अतरौली लौट रहा था। इस दौरान गंगागढ़ गांव के पास बस में भीड़ होने से किसी सवारी का हाथ लगकर उसका मोबाइल फोन चलती बस से नीचे गिर गया। मोबाइल उठाने की कोशिश में मनोज ने चलती बस से छलांग लगा दी, जिसके बाद वह बस के पिछले पहिए के नीचे आ गया और कुचल गया।

ये भी पढ़ें:UP Top News: सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए सीएम योगी, विधानसभा में AI पाठशाला

हादसे में मनोज की मौके पर ही मौत हो गई। बस को रोका गया। हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पहासू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों को शव पोस्टमार्टम के बाद दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है। मामले में पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। मौत बस के पहिए के नीचे आने के कारण हुई है

Bulandsehar News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |