यूपी पुलिस की दबिश से परेशान होकर युवक ने की आत्महत्या, तमंचे से कनपटी पर मारी गोली

Mar 07, 2026 11:39 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
यूपी के बुलंदशहर में कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के मोहल्ला हनुमान टीला में युवक ने पुलिस दबिश से परेशान होकर घर की छत पर तमंचे से कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है।

यूपी के बुलंदशहर में कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के मोहल्ला हनुमान टीला में युवक ने पुलिस दबिश से परेशान होकर घर की छत पर तमंचे से कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है। मोहल्ला हनुमान टीला निवासी चमन बंसल ने बताया कि विगत कुछ दिन पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसको लेकर पुलिस घर पर बार-बार मनीष बंसल (42 वर्ष) को पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी।

शुक्रवार की रात पुलिस ने घर पहुंचकर मनीष बंसल के बारे में पूछा। इसी दौरान छत पर फायरिंग की आवाज हुई। जहां पहुंचकर देखा, तो मनीष बंसल का शव पड़ा हुआ था। आरोप है कि पुलिस की दबिश से परेशान होकर मनीष बंसल ने कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ खुर्जा शोभित कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया में मनीष बंसल ने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या करना प्रतीत हो रहा है। मौके से तमंचा भी मिला है। साक्ष्य एकत्रित कर जांच की जा रही है।

दो युवकों ने फांसी के फंदे पर लटककर जान दी

बुलंदशहर नगर कोतवाली और कोतवाली देहात की नई मंडी क्षेत्र में दो युवकों ने फांसी के फंदे पर लटककर जान दे दी। घटनाओं से पीड़ित परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खुदकुशी की वजहों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने दोनों घटनाओं की जांच शुरू कर दी है।

नगर क्षेत्र के नुमाइश मैदान स्थित झुग्गी बस्ती में बुधवार रात मुस्तकीम (35वर्ष) का शव फंदे से लटका मिला। फंदे पर शव लटका देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर एकत्र हो गए। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल सका है।

दूसरी घटना कोतवाली देहात की नई मंडी चौकी क्षेत्र में हुई। यहां कान्हा क्लीनिक के पीछे रहने वाले 32 वर्षीय विनोद ने भी बुधवार रात फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। विनोद की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। विनोद ने कमरे के अंदर फंदा लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विनोद की खुदकुशी की वजह का भी पता नहीं चल सका है। पुलिस दोनों ही मामलों में आत्महत्या के पीछे रहे कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। सीओ सिटी प्रखर पांडेय का कहना है कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद पीड़ित परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का पता चल सकेगा।

Srishti Kunj

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

