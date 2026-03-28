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टॉफी चुराने पर पिता ने बेटी को पीटकर मार डाला, पत्नी को पिटाई के बाद घर में बंद कर फरार

Mar 28, 2026 02:19 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, बुलंदशहर
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नवरात्रों में जहां लोग कन्या पूजन कर रहे थे, वहीं एक क्रूर पिता ने टॉफी चुराने की शिकायत पर अपनी 12 वर्षीय बेटी को डंडे से पीटकर मार डाला। बच्ची को बचाने आई पत्नी की भी पिटाई कर घर की कुंडी बंद कर फरार हो गया।

टॉफी चुराने पर पिता ने बेटी को पीटकर मार डाला, पत्नी को पिटाई के बाद घर में बंद कर फरार

नवरात्रों में जहां लोग कन्या पूजन कर रहे थे, वहीं एक क्रूर पिता ने टॉफी चुराने की शिकायत पर अपनी 12 वर्षीय बेटी को डंडे से पीटकर मार डाला। बच्ची को बचाने आई पत्नी की भी पिटाई कर घर की कुंडी बंद कर फरार हो गया। पत्नी ने आरोपी पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

मामला नरौरा थाना क्षेत्र के ग्राम रतनपुर का है। पूजा (12 वर्ष) के पिता पुष्पेंद्र से गुरुवार को गांव के एक दुकानदार ने शिकायत की कि उनकी बेटी दुकान से टॉफी का डिब्बा चोरी कर लाई है। इस पर पुष्पेंद्र ने पूजा को डंडे से बुरी तरह पीटा। कुछ ही देर बाद पूजा की मौत हो गई। इससे पहले बच्ची को बचाने आई उसकी मां आरती को पिटाई कर घायल कर दिया।

घटना के बाद पुष्पेंद्र ने अंदर से घर का दरवाजा बंद कर लिया। गुरुवार देर शाम वह दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गया। पुष्पेंद्र के जाने के बाद आरती ने ग्रामीणों से दरवाजा खुलवाया। ग्रामीणों की सूचना पर शुक्रवार को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। नरौरा थाना प्रभारी गंगा प्रसाद राजपूत ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

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गुस्से में शैतान बना पिता, गांव में पसरा मातम

महज टॉफी का डिब्बा चुराने की शिकायत पर पिता पुष्पेंद्र गुस्से में आग बबूला हो गया। गुस्से में आपा खो बैठे पुष्पेंद्र ने एक बार यह भी नहीं सोचा कि बेटी से असलियत जान ले। आखिर उसने टॉफी चुराई भी या नहीं? यदि 12 वर्षीय मासूम पूजा ने गलती कर भी दी, या हो गई तो इतना बड़ा जुर्म नहीं था कि उसकी हत्या ही कर डाली। न केवल पुष्पेंद्र का परिवार बल्कि रतनपुर गांव के महिला-पुरुष उसे बुरी तरह कोस रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है कि पिता ने नवरात्र में कन्या की हत्या कर पाप नहीं बल्कि महापाप किया है। ईश्वर उसे उसके किए की सजा जरूर देगा। शुक्रवार को रतनपुर गांव ही नहीं बल्कि पूरे नरौरा क्षेत्र में इस घटना की चर्चा होती रही। हर कोई पुषेंद्र को पिता नहीं बल्कि शैतान बताता रहा।

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खेती बाड़ी के साथ दूध का कारोबार करने वाले पुष्पेंद्र के परिवार में उसकी पत्नी आरती, बड़ी बेटी पूजा, छोटी बेटी कृष्णा और इकलौता बेटा लवकुश है। गुरुवार को गांव के एक दुकानदार ने पुष्पेंद्र से यह शिकायत की कि उसकी बड़ी बेटी पूजा ने टॉफी का डिब्बा चोरी कर लिया है। इसे सुनकर पुष्पेंद्र को लगा कि उसका भारी अपमान हुआ है। इसे अपने के लिए शर्मनाक समझा। फिर क्या था, पुष्पेंद्र ने डंडा उठाया और बेटी पूजा को तब तक पीटता रहा, जब तक उसके प्राण पखेरू न उड़ गए। बेटी के दम तोड़ने पर पुष्पेंद्र ने न तो किसी को शोर मचाने दिया और न चीखने-चिल्लाने। घर में कुछ देर तक परिजन खौफ के साए में रहे।

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एसएसपी, दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि महज टॉफी का डिब्बा चुराने पर पिता ने बेटी की पिटाई कर दी। इस कारण बेटी की मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। पत्नी की तहरीर पर बेटी की हत्या में नरौरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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