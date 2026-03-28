टॉफी चुराने पर पिता ने बेटी को पीटकर मार डाला, पत्नी को पिटाई के बाद घर में बंद कर फरार

नवरात्रों में जहां लोग कन्या पूजन कर रहे थे, वहीं एक क्रूर पिता ने टॉफी चुराने की शिकायत पर अपनी 12 वर्षीय बेटी को डंडे से पीटकर मार डाला। बच्ची को बचाने आई पत्नी की भी पिटाई कर घर की कुंडी बंद कर फरार हो गया।

नवरात्रों में जहां लोग कन्या पूजन कर रहे थे, वहीं एक क्रूर पिता ने टॉफी चुराने की शिकायत पर अपनी 12 वर्षीय बेटी को डंडे से पीटकर मार डाला। बच्ची को बचाने आई पत्नी की भी पिटाई कर घर की कुंडी बंद कर फरार हो गया। पत्नी ने आरोपी पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

मामला नरौरा थाना क्षेत्र के ग्राम रतनपुर का है। पूजा (12 वर्ष) के पिता पुष्पेंद्र से गुरुवार को गांव के एक दुकानदार ने शिकायत की कि उनकी बेटी दुकान से टॉफी का डिब्बा चोरी कर लाई है। इस पर पुष्पेंद्र ने पूजा को डंडे से बुरी तरह पीटा। कुछ ही देर बाद पूजा की मौत हो गई। इससे पहले बच्ची को बचाने आई उसकी मां आरती को पिटाई कर घायल कर दिया।

घटना के बाद पुष्पेंद्र ने अंदर से घर का दरवाजा बंद कर लिया। गुरुवार देर शाम वह दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गया। पुष्पेंद्र के जाने के बाद आरती ने ग्रामीणों से दरवाजा खुलवाया। ग्रामीणों की सूचना पर शुक्रवार को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। नरौरा थाना प्रभारी गंगा प्रसाद राजपूत ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

गुस्से में शैतान बना पिता, गांव में पसरा मातम महज टॉफी का डिब्बा चुराने की शिकायत पर पिता पुष्पेंद्र गुस्से में आग बबूला हो गया। गुस्से में आपा खो बैठे पुष्पेंद्र ने एक बार यह भी नहीं सोचा कि बेटी से असलियत जान ले। आखिर उसने टॉफी चुराई भी या नहीं? यदि 12 वर्षीय मासूम पूजा ने गलती कर भी दी, या हो गई तो इतना बड़ा जुर्म नहीं था कि उसकी हत्या ही कर डाली। न केवल पुष्पेंद्र का परिवार बल्कि रतनपुर गांव के महिला-पुरुष उसे बुरी तरह कोस रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है कि पिता ने नवरात्र में कन्या की हत्या कर पाप नहीं बल्कि महापाप किया है। ईश्वर उसे उसके किए की सजा जरूर देगा। शुक्रवार को रतनपुर गांव ही नहीं बल्कि पूरे नरौरा क्षेत्र में इस घटना की चर्चा होती रही। हर कोई पुषेंद्र को पिता नहीं बल्कि शैतान बताता रहा।

खेती बाड़ी के साथ दूध का कारोबार करने वाले पुष्पेंद्र के परिवार में उसकी पत्नी आरती, बड़ी बेटी पूजा, छोटी बेटी कृष्णा और इकलौता बेटा लवकुश है। गुरुवार को गांव के एक दुकानदार ने पुष्पेंद्र से यह शिकायत की कि उसकी बड़ी बेटी पूजा ने टॉफी का डिब्बा चोरी कर लिया है। इसे सुनकर पुष्पेंद्र को लगा कि उसका भारी अपमान हुआ है। इसे अपने के लिए शर्मनाक समझा। फिर क्या था, पुष्पेंद्र ने डंडा उठाया और बेटी पूजा को तब तक पीटता रहा, जब तक उसके प्राण पखेरू न उड़ गए। बेटी के दम तोड़ने पर पुष्पेंद्र ने न तो किसी को शोर मचाने दिया और न चीखने-चिल्लाने। घर में कुछ देर तक परिजन खौफ के साए में रहे।