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चार बच्चों की मां से अफेयर, शादी का दबाव बनाने लगी प्रेमिका तो प्रेमी ने कर दी हत्या

By Srishti Kunj
संवाददाता, बुलंदशहर
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खुर्जा नगर क्षेत्र के शिवलोक कॉलोनी में मंगलवार देर रात वारदात हुई। प्रेमिका अपने प्रेमी पर शादी का लगातार दबाव बना रही थी। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। हत्या के बाद खुर्जा के नेहरूपुर चुंगी पर ग्रामीणों ने जाम लगाया।

Bulandshahr Murder
प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। हत्या के बाद खुर्जा के नेहरूपुर चुंगी पर जाम लगाते ग्रामीण।

शादी का दबाव बनाने पर मंगलवार रात प्रेमिका की चाकू से गोदकर हत्या करने पर यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा की शिवलोक कॉलोनी में सनसनी फैल गई। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, परिजनों ने हत्यारोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जाम लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस के आश्वासन के बाद जाम खोला गया।

गांव नेहरूपुर निवासी अजीत करीब आठ माह पूर्व से कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के शिवलोक कॉलोनी में एक किराये के मकान में रहता है। पुलिस के अनुसार उसका प्रेम प्रसंग करीब तीन वर्ष से गांव नेहरूपुर निवासी बेबी (35 वर्षीय) पत्नी पंकज उर्फ बंते के साथ चल रहा है। मंगलवार को बेबी ने अजीत से शादी करने का दबाव बनाया। इस पर दोनों के बीच कहासुनी और मारपीट हो गई।

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इसी दौरान अजीत ने बेबी पर चाकू से कई बार प्रहार कर हत्या कर दी। मकान में मौजूद दूसरे किरायेदार ने घटना की जानकारी मकान स्वामी को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल के बाद हत्यारोपी को हिरासत में ले लिया। जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

महिला की हत्या पर भड़के परिजन, लगाया जाम

कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के शिवलोक कॉलोनी में हुई महिला की हत्या को लेकर परिजन भड़क गए। उन्होंने हत्यारोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जीटी रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। पुलिस अधिकारियों के समझाने और उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम खोल दिया।

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गांव नेहरूपुर निवासी अजीत पॉटरियों में ठेकेदारी करता है। करीब आठ माह से मोहल्ला शिवलोक कॉलोनी स्थित एक किराये के मकान में रह रहा है। उसका गांव नेहरूपुर निवासी बेबी (35 वर्ष) पत्नी पंकज उर्फ बंते के साथ तीन वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मंगलवार को बेबी ने अजीत पर शादी करने का दबाव बनाया। इसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी और मारपीट हो गई। आरोप है कि इसी दौरान अजीत ने बेबी पर चाकू से कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्यारोपी अजीत को हिरासत में ले लिया। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव गांव नेहरूपुर पहुंचा तो परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। परिजनों ने शव को जीटी रोड पर रखकर जाम लगा दिया। जिसके बाद हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने हत्यारोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान पुलिस ने परिजनों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन नहीं माने। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर भी हाथ मारने शुरू कर दिए।

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सीओ खुर्जा और कोतवाली खुर्जा नगर प्रभारी रामफल सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस के समझाने के बाद लोग शांत हुए। मामले में मृतका के पति पंकज उर्फ बंते की तहरीर पर पुलिस ने हत्यारोपी अजीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी से पूछताछ कर रही है और आलाकत्ल बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार हत्यारोपी अजीत ने पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी दस वर्ष पूर्व उसे छोड़कर चली गई थी। जिसके बाद से वह अकेला ही रहता है। आठ माह पूर्व वह शिवलोक कालोनी स्थित एक घर में किराये पर रह रहा था।

तीन वर्षों से था दोनों का संबंध

पुलिस पूछताछ में अजीत ने बताया कि उसके और बेबी के बीच तीन वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब बेबी ने अजीत से शादी का दवाब बनाया। जिसपर अजीत और बेबी के बीच विवाद हुआ। इस दौरान अजीत ने चाकू से प्रहार कर बेबी की हत्या कर दी।

बेबी की दो बेटी और दो बेटा

बेबी की बड़ी बेटी नेहा, उससे छोटा बेटा युग, उससे छोटी बेटी परी और सबसे छोटा बेटा अंश हैं। मां बेबी की मौत के बाद से चारों का रो-रो कर बुरा हाल है। सीओ खुर्जा, शोभित कुमार अत्री ने कहा कि शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। हत्यारोपी से पूछताछ की जा रही है।

रुपये लेने गई थी मां

परी ने बताया कि उसकी मां बेबी अपने रुपये लेने के लिए अजीत के पास गई थी। जहां पर उसकी मां की हत्या कर दी। उसने हत्यारोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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