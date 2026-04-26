यूपी ट्रिपल मर्डर: सभासद के भाई-भतीजे और चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या, पार्टी में हुआ था विवाद
यूपी के बुलंदशहर में कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के सुभाष रोड स्थित एक जिम में बर्थडे पार्टी के दौरान शनिवार देर रात हुए विवाद के चलते एक परिवार के तीन सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
यूपी के बुलंदशहर में कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के सुभाष रोड स्थित एक जिम में बर्थडे पार्टी के दौरान शनिवार देर रात हुए विवाद के चलते एक परिवार के तीन सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पार्टी में हुए विवाद के बाद तीनों की हत्या की गई। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले में आरोपियों की तलाश शुरू करते हुए जांच शुरू कर दी है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की देर रात करीब 12 बजे सुभाष रोड स्थित एक जिम में बर्थडे पार्टी के दौरान हुए विवाद के चलते कुछ लोगों ने मनीष (28) पुत्र प्रेम सैनी, चचेरे भाई अमरदीप (28) पुत्र स्वरूप सैनी और भतीजे आकाश (17) पुत्र राजीव को गोली मार दी। मौके पर मौजूद परिजनों और रिश्तेदारों ने घायल अवस्था में तीनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। आनन फानन में तीनों को कैलाश अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को घटना की सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
एसपी देहात अंतरिक्ष जैन और एसपी सिटी अभिषेक समेत कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। एसपी देहात, अंतरिक्ष जैन ने कहा कि बर्थडे पार्टी के दौरान हुए विवाद के चलते घटना को अंजाम देने की बात प्रथम दृष्टया में सामने आ रही है। परिजनों की ओर से कुछ आरोपियों के नाम बताए गए हैं। जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रिपल मर्डर की इस वारदात से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है।
वारदात देर रात करीब 12 बजे हुई। पुलिस ने बताया कि शनिवार देर रात खुर्जा के सुभाष रोड स्थित एक जिम में बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था। पार्टी में डीजे बज रहा था और नाच-गाना चल रहा था। बताया गया है कि इसी बीच किसी बात को लेकर मृतकों और अन्य कुछ युवकों में बहस हो गई। बहस कुछ ही देर में हाथा पाई में बदल गई। लोगों ने रोकने की कोशिश भी की लेकिन दोनों ही पक्ष नहीं माने और गाली-गलौज के साथ हाथापाई हुई।
इसके बाद दोनों में विवाद बढ़ा और एक गुट ने तमंचा निकालकर फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर लोगों में अफरा-तफरी मच गई। आरोपियों ने मनीष, आकाश और अमरदीप को गोली मार दी। तीनों वहीं गिर गए। इसके बाद हमला करने वाले युवक वहां से फरार हो गए।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें