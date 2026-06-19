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55 लाख के लिए भतीजा का खूनी खेल! चाचा की गोलियां बरसाकर हत्या, खुद किया पुलिस को फोन

Srishti Kunj संवाददाता, बुलंदशहर
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बुलंदशहर में 55 लाख के लिए भतीजे ने चाचा की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। घटना खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव क्वार्सी में हुई। वारदात के बाद हत्यारोपी ने पुलिस को खुद ही फोन पर सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया।

55 लाख के लिए भतीजा का खूनी खेल! चाचा की गोलियां बरसाकर हत्या, खुद किया पुलिस को फोन

यूपी के बुलंदशहर में 55 लाख के लिए एक भतीजे ने अपने चाचा की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। दोनों के बीच 55 लाख रुपयों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। खेतों पर काम करते समय आरोपी ने आकर चाचा पर गोलियां बरसा दीं। इसके बाद आरोपी ने 112 पर कॉल करके पुलिस को चाचा की हत्या करने की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया।

कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव क्वार्सी में 55 लाख रुपये के लेनदेन को लेकर भतीजे ने चाचा की तमंचे से गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। हत्यारोपी ने पुलिस को खुद ही फोन पर सूचना दी। इस मामले में पुलिस ने हत्यारोपी भतीजे को हिरासत में लेकर आलाकत्ल तमंचा बरामद किया है। मूलरूप से गांव क्वार्सी निवासी बृजमोहन शर्मा उर्फ गुड्डू (50 वर्ष) पुत्र रमेश चंद्र अपने परिवार के साथ बुलंदशहर में रहते हैं। जहां पर उनका इलैक्ट्रिक स्कूटी और बाइकों का शोरूम है। करीब दस वर्षों से उनका अपने भतीजे कृष्णकांत से 55 लाख रुपए को लेकर लेनदेन चल रहा था।

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गुरुवार को बृजमोहन शर्मा ट्रैक्टर लेकर अपनी जमीन को जोतने के लिए अपने बेटे चंद्रकांत के साथ खेतों पर गया था। जहां पर पहले से मौजूद उसके भतीजे कृष्णकांत ने उक्त 55 लाख रुपये के लेनदेन को लेकर बृजमोहन शर्मा पर तमंचे से फायरिंग कर दी। बृजमोहन शर्मा को दो गोलियां लगीं। जिसमें एक गोली सिर और दूसरी गोली सीने में लगी। बृजमोहन शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई।

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डायल 112 पर दी हत्यारोपी ने सूचना

हत्या के बाद भतीजे कृष्णकांत ने डायल 112 पुलिस को सूचित किया। हत्या की सूचना पर एसपी देहात अंतरिक्ष जैन और सीओ शोभित कुमार अत्री मौके पर पहुंचे। वहीं, फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल की। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर, बृजमोहन शर्मा की हत्या के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है।

ग्रामीण पप्पू सिंह ने बताया कि कुछ वर्षों पहले बृजमोहन शर्मा ने अपनी जमीन जहांगीरपुर में किसी व्यक्ति को गिरवी रखी थी। जिसके बाद उन्होंने भतीजे कृष्णकांत से 55 लाख रुपये लिये थे। जिसके बाद गिरवी रखी जमीन वापस मिली थी। अब कृष्णकांत अपने चाचा बृजमोहन से उक्त रुपये वापस मांग रहा था। गुरुवार को कृष्णकांत खेतों पर कार्य कर रहा था। इसी दौरान उसके चाचा बृजमोहन खेतों पर आ गए। कुछ ही देर में 55 लाख रुपये को लेकर कहासुनी हुई।

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भतीजे सहित आठ लोगों पर मुकदमा दर्ज

मृतक ब्रजमोहन शर्मा की पत्नी आशा रानी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मलुआ उर्फ कृष्णकान्त नरेश, श्रीनिवास, पंकज, अरविंद, अनिल शर्मा, संतोष देवी और विश्र्वनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

एसपी देहात, अंतरिक्ष जैन ने कहा कि बृजमोहन ने अपने भतीजे के माध्यम से 55 लाख रुपये उधार लिए थे। रुपये वापस नहीं करने पर भतीजे कृष्णकांत ने बृजमोहन की जमीन जोत ली थी। गुरुवार को बृजमोहन खेत जोतने आए थे। जिसको लेकर विवाद हुआ। तभी कृष्णकांत ने अपने चाचा बृजमोहन की गोलियां मारकर हत्या कर दी। हत्यारोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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