मेरठ के बाद बुलंदशहर में दूसरे समुदाय को मकान बेचने पर बवाल, 250 घरों के बाहर लगे बिकाऊ है के पर्चे

मेरठ के बाद बुलंदशहर में दूसरे समुदाय को मकान बेचने पर बवाल, 250 घरों के बाहर लगे बिकाऊ है के पर्चे

संक्षेप:

मेरठ मंडल के ही बुलंदशहर जिले में भी एक ऐसा मामला देखने को मिला है। क्षेत्र के मोहल्ला बड़ी होली और हनुमान टीला में गैर समुदाय के लोगों को मंदिर के निकट स्थित मकान बेचने का लोगों ने विरोध जाहिर किया।

Sun, 30 Nov 2025 05:02 PMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
यूपी के मेरठ में मुस्लिम के मकान खरीदने पर बवाल मच गया। लोगों ने इसका विरोध किया और थाने में जाकर हनुमान चालिसा का पाठ भी किया। इसी के बाद अब मेरठ मंडल के ही बुलंदशहर जिले में भी एक ऐसा मामला देखने को मिला है। क्षेत्र के मोहल्ला बड़ी होली और हनुमान टीला में गैर समुदाय के लोगों को मंदिर के निकट स्थित मकान बेचने का लोगों ने विरोध जाहिर किया। साथ ही अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पर्चे चस्पा कर दिए।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के मोहल्ला बड़ी होली और हनुमान टीला में कुछ लोगों ने अपने मकानों को गैर समुदाय के लोगों को बेच दिया। आरोप है कि यह मकान मंदिरों के पास बेचे गए हैं। जिसका मोहल्लेवासियों ने विरोध जाहिर किया है। दोनों मोहल्लों में स्थित करीब 250 घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पर्चे चस्पा किए गए हैं। यहां के लोगों के अनुसार भविष्य में उक्त मकान को खरीदने वाले गैर समुदाय के लोगों द्वारा उन्हें परेशान किया जाएगा। जिसके चलते वह अपने मकान को बेचकर अन्य स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं।

मामले में विवाद बढ़ने के बाद मोहल्लेवासियों ने हनुमान मंदिर में बैठक कर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से संबंधित शिकायत करने का निर्णय लिया। मामले में एसडीएम खुर्जा प्रतीक्षा पांडेय ने बताया कि जांच की जा रही है। प्रदर्शन करने वालों में कृष्णा पुजारी, हर्षित अग्रवाल, मोनू शर्मा, पवित्र शर्मा, लकी शर्मा, नीतीश, आदित्य शर्मा, शैलेश शर्मा, आशु तायल, लाला शर्मा, सचिन अग्रवाल और नरेश आदि मौजूद रहे।

