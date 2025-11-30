मेरठ के बाद बुलंदशहर में दूसरे समुदाय को मकान बेचने पर बवाल, 250 घरों के बाहर लगे बिकाऊ है के पर्चे

संक्षेप: मेरठ मंडल के ही बुलंदशहर जिले में भी एक ऐसा मामला देखने को मिला है। क्षेत्र के मोहल्ला बड़ी होली और हनुमान टीला में गैर समुदाय के लोगों को मंदिर के निकट स्थित मकान बेचने का लोगों ने विरोध जाहिर किया।

यूपी के मेरठ में मुस्लिम के मकान खरीदने पर बवाल मच गया। लोगों ने इसका विरोध किया और थाने में जाकर हनुमान चालिसा का पाठ भी किया। इसी के बाद अब मेरठ मंडल के ही बुलंदशहर जिले में भी एक ऐसा मामला देखने को मिला है। क्षेत्र के मोहल्ला बड़ी होली और हनुमान टीला में गैर समुदाय के लोगों को मंदिर के निकट स्थित मकान बेचने का लोगों ने विरोध जाहिर किया। साथ ही अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पर्चे चस्पा कर दिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के मोहल्ला बड़ी होली और हनुमान टीला में कुछ लोगों ने अपने मकानों को गैर समुदाय के लोगों को बेच दिया। आरोप है कि यह मकान मंदिरों के पास बेचे गए हैं। जिसका मोहल्लेवासियों ने विरोध जाहिर किया है। दोनों मोहल्लों में स्थित करीब 250 घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पर्चे चस्पा किए गए हैं। यहां के लोगों के अनुसार भविष्य में उक्त मकान को खरीदने वाले गैर समुदाय के लोगों द्वारा उन्हें परेशान किया जाएगा। जिसके चलते वह अपने मकान को बेचकर अन्य स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं।