UP Bulandshahr Horrific road accident, Cantainer hits tractor-trolley full of devotees, 8 dead, 43 injured यूपी में भीषण हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को कंटेनर ने मारी टक्कर, 9 की मौत, 43 घायल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bulandshahr Horrific road accident, Cantainer hits tractor-trolley full of devotees, 8 dead, 43 injured

यूपी में भीषण हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को कंटेनर ने मारी टक्कर, 9 की मौत, 43 घायल

यूपी के बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कंटेनर ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रॉली सवार नौ लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 4 लोग घायल हो गए।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 08:21 AM
share Share
Follow Us on
यूपी में भीषण हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को कंटेनर ने मारी टक्कर, 9 की मौत, 43 घायल

यूपी के बुलंदशह में अरनिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित गांव घटाल के निकट तेज रफ्तार कटेनर ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रॉली सवार 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 42 लोग घायल हो गए। जनपद कासगंज के थाना सोरों क्षेत्र से ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर करीब 60 श्रद्धालु राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में जहारवीर बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे।

रविवार देर रात रास्ते में अरनिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित गांव घटाल के निकट पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। जिससे ट्रॉली सवार सभी श्रद्धालु हो गए। घायलों को आनन फानन में जटिया अस्पताल, कैलाश अस्पताल और अरनिया के मुनि अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पर चिकित्सकों ने चांदनी(12) पुत्री कालीचरण निवासी रफ़ातपुर थाना कासगंज, रामबेटी (62) पत्नी सोरनलाल निवासी रफ़ातपुर थाना सोरों जिला कासगंज, ईपू बाबू निवासी मिलकनिया थाना सोरों जिला कासगंज, धनीराम निवासी मिलकनिया थाना सोरों जिला कासगंज, मिश्री निवासी मिलकनिया थाना सोरों जिला कासगंज, शिवांश(6) पुत्र अजय निवासी सोरों जिला कासगंज, विनोद(45) पुत्र सोरन सिंह और योगेश(50) पुत्र रामप्रकाश, लेखराज पुत्र नेमसिंह की मौत हो गई। वहीं करीब 42 लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। जिनमें से कई घायलों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है।

डीएम श्रुति और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने अस्पताल में पहुंचकर घायलों का हाल जाना। वहीं, एडीएम प्रशासन प्रमोद कुमार पांडेय, एसपी नगर शंकर प्रसाद, एसपी देहात डॉ तेजवीर सिंह, एसडीएम प्रतीक्षा पांडेय और सीओ पूर्णिमा सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना संबंधित जानकारी हासिल की। एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं घायलों का इलाज चल रहा है। मेरठ मंडल आयुक्त और डीआईजी कलानिधि नैथानी ने घटना स्थल पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली।

मेरठ कमिश्नर और डीआईजी पहुंचे

मंडलायुक्त मेरठ मण्डल मेरठ डॉ . हृषिकेश भास्कर यशोद व पुलिस उप महानिरीक्षक कलानिधि नैथानी एवं जिलाधिकारी श्रुति तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार द्वारा दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों का कैलाश हॉस्पिटल में चल रहे इलाज की व्यवस्थाओं को देखा और परिवारजनों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया l साथ ही घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण भी किया।

ये भी पढ़ें:प्रेमानंद से मिलने 7वीं का छात्र 400 KM साइकिल चलाकर पहुंचा, बच्चे ने बताई कहानी

मृतकों के नाम पता-

01.ईयू बाबू (उम्र-40 वर्ष) निवासी मिलकिनिया थाना सोरों जनपद कासगंज (ट्रेक्टर चालक)

02.रामबेटी पत्नी सोरन सिंह(उम्र-65 वर्ष,महिला) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

03. चांदनी पुत्री कालीचरण(उम्र-12 वर्ष,महिला) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

04.घनीराम (उम्र-40 वर्ष) निवासी मिलकिनिया थाना सोरों जनपद कासगंज

05. मोक्षी(उम्र-40 वर्ष) निवासी मिलकिनिया थाना सोरों जनपद कासगंज

06.शिवांश पुत्र अजय (उम्र-06 वर्ष) निवासी मिलकिनिया थाना सोरों जनपद कासगंज

07.योगेश पुत्र रामप्रकाश(उम्र-50 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

08. विनोद पुत्र स सोरन सिंह(उम्र-45 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

09. लेखराज पुत्र नेमसिंह (उम्र-40 वर्ष) निवासी भैंसौरा

घायलों के नाम पता-

01. रघुवीर पुत्र ईश्वरी प्रसाद(उम्र-60 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

02. हरिसिंह पुत्र रामस्वरूप(उम्र-60 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

03. प्रिंस पुत्र विनोद(उम्र-08 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

04. मूलचन्द पुत्र श्री राम सहाय (उम्र-17 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

05. दिव्या पुत्री राजीव(उम्र-14 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

06. शकुंतला पत्नी अजीत( उम्र-65 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

07. पातीराम पुत्र गोपी (उम्र-75 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

08. मुस्कान पुत्री राजू(उम्र-06 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

09. रजनीश पुत्र राम सिंह (उम्र-25 वर्ष) निवासी हथनापुर जनपद फर्रुखाबाद

10. जितेन्द्र पुत्र पूरन सिंह (उम्र-18 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

11. पूरन सिंह पुत्र दामोदर (उम्र-40 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

12. कमल पुत्र राजू (उम्र-06 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

13. रेशम देवी पत्नी रघुवीर सिंह (उम्र-60 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

14. आकाश पुत्र विजय (उम्र-23 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

15. शिवचरण पुत्र विजय सिंह (उम्र-21 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

16. रामचरण पुत्र विद्याराम (उम्र-30 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

17. आन्या पुत्री प्रमोद (उम्र-10 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

18. संध्या पुत्री सुरेन्द्र(उम्र-20 वर्ष) निवासी मिलकिनिया थाना सोरों जनपद कासगंज

19. कन्छा पत्नी रामसहाय(उम्र-60 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

20. रमेश चन्द्र पुत्र भोजराम (उम्र-60 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

21. अजय मोर्या पुत्र जिशुकरान(उम्र-18 वर्ष) निवासी बदायूँ

22. भूदेवी पत्नी जंगाली (उम्र-60 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

23.खेमकरन पुत्र मिहोलाल (उम्र-65 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

24. सुरेन्द्र पुत्र तेजपाल (उम्र-34 वर्ष) निवासी मिलकिनिया थाना सोरों जनपद कासगंज

25. प्रमोद पुत्र खेमकरण (उम्र-32 वर्ष) निवासी आनन्द पुर थाना सोरों जनपद कासगंज

26.मौसम पुत्र दिनेश (उम्र-10 वर्ष) निवासी आनन्द पुर थाना सोरों जनपद कासगंज

27. खुशबू पत्नी भोले शंकर (उम्र-20 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

28. गनेश पुत्र वीरफल(उम्र-28 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

29. जशोदा पत्नी योगेश (उम्र-40 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

30. खेमकरण पुत्र वीरफल (उम्र-60 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

31. लक्ष्मी पत्नी लेखराज (उम्र-30 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

32. भानू पुत्र रवि (उम्र-12 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

33. सचिन पुत्र कालीचरन (उम्र-10 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

34. विजय पुत्र कालीचरण (उम्र-07 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

35. क्षय सिंह पुत्र तुलसीदास (उम्र-32 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

36. नीरज पत्नी कालीचरण (उम्र-35 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

37. अर्चना पुत्री कालीचरण (उम्र-08 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

38. बाबूराम पुत्र सोनपाल (उम्र-66 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

39. उमाशंकर पुत्र सोनपाल (उम्र-60 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

40. पार्वती पत्नी लेखराज (उम्र-40 वर्ष) निवासी रफातपुर थाना सोरों जनपद कासगंज

41. रूबी पत्नी अजय (उम्र-27 वर्ष) निवासी मौ0 जवाहरपुर बदायूँ

42. संदीप पुत्र विजय (उम्र-07 वर्ष) निवासी आवासविकास कॉलोनी जनपद कासगंज

Up News UP News Today Bulandsehar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |