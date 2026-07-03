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जिससे सालों का रिश्ता वो कल... दो थानों की पुलिस के साथ गर्लफ्रेंड पहुंची प्रेमी के घर और फिर...

Srishti Kunj संवाददाता, बुलंदशहर
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जिससे सालों का रिश्ता वो कल... एक शिकायत लेकर पहुंची लड़की दो थानों की पुलिस के साथ अपने प्रेमी के घर पहुंची। उसके आरोप हैं कि प्रेमी ने उसे धोखा दिया है। लड़की के प्रेमी को परिवार समेत पुलिस थाने में उठाकर ले आई।

जिससे सालों का रिश्ता वो कल... दो थानों की पुलिस के साथ गर्लफ्रेंड पहुंची प्रेमी के घर और फिर...

जहां घर में शादी का ढोल बजना था वहां पुलिस का सायरन सुनाई देने लगा। एक लड़की दो थानों की पुलिस लेकर अपने प्रेमी के घर पहुंची। ये मामला है यूपी के बुलंदशहर के नरसेना का। अभी मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था कि इश्क का भूत थाने पहुंच गया। मंगलवार को थाना नरसेना क्षेत्र के एक गांव में युवक की धूमधाम से सगाई हुई। रिश्तेदारों ने लड्डू बांटे, ढोल बजे, रिश्ता पक्का हुआ। मगर बुधवार होते-होते कहानी में ट्विस्ट आ गया। लड़का और उसका परिवार इसके बाद थाने में दिखा।

बता दें कि जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र से एक युवती सीधे थाने जा पहुंची। आंखों में आंसू और हाथ में शिकायत- साहब, जिससे मेरा वर्षों का रिश्ता था, वो कल किसी और से सगाई कर आया है। लड़की की शिकायत के बादहापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने फौरन नरसेना थाना पुलिस से मिली। दोनों थानों की संयुक्त टीम सायरन बजाती प्रेमी के घर जा धमकी। गांव वालों ने देखा तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। ग्रामीण दूल्हे की बारात में जाने की तैयारी कर रहे थे वह सकते में आ गए। लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं। पुलिस ने प्रेमी को उनके परिजनों समेत उठाया और सीधे थाना नरसेना ले आई।

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4 जुलाई को जानी थी बारात

युवती का कहना है कि युवक से उसका लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। शादी का वादा भी किया था, पर चुपके से लड़के ने किसी और लड़की से सगाई कर ली। 4 जुलाई को युवक की बारात जानी है, जिस घर में शादी की तैयारी चल रही थी अब वहां सन्नाटा पसरा है। थाना प्रभारी रामकिशोर गौतम ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मामला हापुड़ के थाना गढ़ से जुड़ा है। युवती की तहरीर पर गढ़ पुलिस कार्रवाई कर रही है। फिलहाल मामले में जांच जारी है।

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लड़की के आरोप हैं कि लड़का शादी का वादा कर चुका है और अब उसे धोखा देकर किसी और लड़की से शादी की तैयारी में लगा है। वहीं, पुलिस का कहना है कि लड़की के बयान दर्ज कर लिए हैं और लड़के से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस पता लगा रही है कि लड़का अपनी मर्जी से दूसरी जगह शादी कर रहा है या परिवार के दबाव में है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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