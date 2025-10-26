Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bulandshahr four year old Child Dies after Drinking Cough Syrup
यूपी में कफ सिरप पीने से बच्चे की हालत बिगड़ी, चार साल के मासूम ने तोड़ा दम

यूपी में कफ सिरप पीने से बच्चे की हालत बिगड़ी, चार साल के मासूम ने तोड़ा दम

संक्षेप: यूपी के बुलंदशहर में एक बच्चे की कफ सीरप पीने से मौत हो गई। भैयादूज पर अलीगढ़ से मां के साथ अपनी ननिहाल अनूपशहर आए चार वर्षीय बालक की कफ सिरप पीने के बाद हालत बिगड़ गई। दिल्ली सफदरजंग चिकित्सालय में उपचार के दौरान मासूम की मौत हो गई।

Sun, 26 Oct 2025 02:09 PMSrishti Kunj संवाददाता, बुलंदशहर
share Share
Follow Us on

यूपी के बुलंदशहर में एक बच्चे की कफ सीरप पीने से मौत हो गई। भैयादूज पर अलीगढ़ से मां के साथ अपनी ननिहाल अनूपशहर आए चार वर्षीय बालक की कफ सिरप पीने के बाद हालत बिगड़ गई। दिल्ली सफदरजंग चिकित्सालय में उपचार के दौरान मासूम की मौत हो गई। बालक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

अनूपशहर के मोहल्ला मदारगेट स्थित गिहारा बस्ती निवासी भोजराज की बेटी ममता की शादी अलीगढ़ निवासी तुलसीदास से हुई थी। भैयादूज पर ममता सर्दी खासी से ग्रस्त अपने 4 वर्षीय पुत्र गोलू समेत तीन बच्चों के साथ मायके अनूपशहर आई थी। ममता अलीगढ़ से गोलू की दवाई भी साथ लाई थी। शुक्रवार को गोलू की खांसी बढ़ने पर ममता सिरप पिलाकर किसी कार्य से घर से बाहर चली गई। इसके बाद गोलू को तेजी से खांसी उठी तो घर पर अन्य बच्चों ने उसे दो ढक्कन कफ सिरप और पिला दिया, जिसके बाद गोलू की तबीयत और बिगड़ती चली गई।

ये भी पढ़ें:यूपी के इस शहर में 28 अक्टूबर से चलेगी फैमिली ट्रेन, ये मिलेंगी सुविधाएं

तबीयत खराब होने पर परिजन गोलू को अलीगढ़ चिकित्सालय ले गए। वहां से चिकित्सकों ने गंभीर हालत में उसे मेरठ रेफर कर दिया। तबीयत में सुधार न होने पर ममता गोलू को मेरठ से दिल्ली सफदरगंज चिकित्सालय ले गई। वहां उपचार के दौरान गोलू ने शनिवार सुबह छह बजे दम तोड़ दिया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। गमगीन माहौल में शव का मस्तराम घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया है।

डॉक्टर ने रख लिया था कफ सिरप

बहन भाई का त्योहार भैया दूज के पर्व को मनाने के लिए ममता अपनी ससुराल मोहल्ला खान गढ़ी अलीगढ से बीमार गोलू को डॉक्टर से दवाई लेकर अपने भाइयों को मंगल तिलक करने पहुंची थी। उसे क्या पता था कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। खुशी से मोहल्ले मे अपनी सहेलियों से मिल रही थी। अचानक गोलू की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह बेहोश हो गया। सब कुछ छोड़कर मां गोलू को लेकर चिकित्सालय में इधर उधर भागती रही, किंतु कहीं उसे सुकून नहीं मिल पाया। गोलू की मौत दिल्ली के सफदरजंग में हो गई। चिकित्सकों से गोलू की मौत की खबर सुनकर ममता का रो रोकर बुरा हाल हो गया। इस दुख को शायद वह जीवन भर भुला नहीं पाएगी। परिवार में सभी का रो-रोकर बुरा हाल है।

बुलंदशहर के जिला औषधि निरीक्षक, अनिल आनंद ने कहा कि अभी मामला संज्ञान में नहीं आया है। अलीगढ़ से यदि कफ सीरप खरीदा गया है तो वहां के डीआई को इसके बारे में सूचना दे दी जाएगी। वह अपने स्तर से जांच कर लेंगे। सीएचसी प्रभारी, पीके मिश्रा ने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं है। और ना ही चिकित्सालय में ऐसा कोई मरीज आया। लोगों से अपील है कि वह झोलाछाप डॉक्टरों के बहकावे में न आएं सीएचसी में अपना उपचार कराएं। सभी मरीजों को उचित उपचार दिया जा रहा है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Bulandsehar News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |