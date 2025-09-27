UP Bulandshahr Father Killed Daughter For Stealing money from Temple Got her from School स्कूल से बीच में लाकर पिता ने बेटी की कर दी हत्या, घर के मंदिर से रुपये चुराने पर था नाराज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Bulandshahr Father Killed Daughter For Stealing money from Temple Got her from School

स्कूल से बीच में लाकर पिता ने बेटी की कर दी हत्या, घर के मंदिर से रुपये चुराने पर था नाराज

यूपी में बुलंदशहर के अनूपशहर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। घर के मंदिर से कई बार रुपये चुराने पर एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी की हत्या कर शव नहर में फेंक दिया। पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। पिता को गिरफ्तार कर लिया गया।

Srishti Kunj संवाददाता, अनूपशहर/बुलंदशहरSat, 27 Sep 2025 02:16 PM
स्कूल से बीच में लाकर पिता ने बेटी की कर दी हत्या, घर के मंदिर से रुपये चुराने पर था नाराज

यूपी में बुलंदशहर के अनूपशहर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। घर के मंदिर से कई बार रुपये चुराने पर एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी की हत्या कर शव नहर में फेंक दिया। पुलिस ने नहर से शव बरामद कर दो घंटे के अंदर घटना का खुलासा करते हुए हत्यारोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। सीओ अनूपशहर रामकरण सिंह ने बताया कि शुक्रवार शाम गांव अनीवास नहर पुल के निकट किशोरी का शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने नहर से शव निकलवाया, शव स्कूल ड्रेस में था।

पुलिस ने शव नहर से निकाला तभी वहां से गुजर रही उसी स्कूल की कुछ छात्राओं ने शव की शिनाख्त गांव बिचौला निवासी 13 वर्षीय सोनी की रूप में की। जांच-पड़ताल में पुलिस को छात्रा के पिता अजय पर शक हुआ तो हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपी ने बताया कि बेटी घर के मंदिर में रखे पैसे चोरी कर लेती थी इसलिए चुनरी से उसका गला घोटकर शव नहर की झाड़ियों में फेंक दिया।

स्कूल से बीच में लाया पिता रिश्तेदारी में जाने की बात कही

नाबालिग पुत्री की एक पिता ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि उसने घर के मंदिर से रुपये चुरा लिए थे। निर्दयी पिता ने पुत्री को चुनरी से गला घोंटकर मार डाला। सीओ अनूपशहर रामकरण सिंह ने बताया कि शुक्रवार कि शाम गांव अनीवास नहर पुल के निकट किशोरी के शव की जानकारी मिली। पुलिस ने नहर से शव को निकाला और मृतका की पहचान उसके स्कूल की ड्रेस पहने हुए होने से हुई। तभी घटनास्थल से उक्त स्कूल की कुछ छात्राएं गांव जा रही थीं।

छात्राओं ने शव की शिनाख्त गांव बिचौला निवासी अजय की 13 वर्षीय पुत्री सोनी की रूप में की। पुलिस ने शक के आधार पर मृतका के पिता अजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपनी बेटी की हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि गुरुवार को सोनी स्कूल आई थी, किन्तु दोपहर 1.30 बजे सोनी के पिता स्कूल आए और सोनी की छुट्टी कराकर अपने साथ ले गए थे।

गुरुवार की दोपहर में अनूपशहर स्थित स्कूल से कक्षा 7 की छात्रा सोनी को उसका पिता अजय यह कहकर लाया था कि उसकी पुत्र रिश्तेदारी में जा रही है। इसलिए अगले 3-4 दिन स्कूल नहीं आएगी। स्कूल से लाने के बाद खेत में ले जाकर अजय ने पुत्री की गला घोंटकर हत्या कर दी।

एसपी देहात बुलंदशहर, डा.तेजवीर सिंह ने कहा कि स्कूल से पिता अजय लेकर आया था। खेत पर ले जाकर उसकी चुनरी से गला दबाकर हत्या कर दी। पिता को हिरासत में ले लिया गया। पिता की निशानदेही पर छात्रा का स्कूल बैग और चुनरी बरामद कर ली गई है। मुकदमा दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

सबसे बड़ी बेटी थी सोनी

अजय के तीन बेटी और एक बेटा है, सोनी सबसे बड़ी थी। परिवार के सदस्य खेतीबाड़ी कर भरण पोषण करते हैं। एक ग्रामीण ने बताया कि अजय ने उसे बताया कि उसकी बेटी घर से रुपयों की चोरी कर स्कूल में अन्य छात्राओं पर खर्च करती थी।

