देवर के प्यार में पागल भाभी की खौफनाक वारदात, शादी को नहीं था तैयार तो…, तीन मौतों से सनसनी

यूपी में बुलंदशहर के खुर्जा में देवर के प्यार में पागल भाभी ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। अपने देवर और मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। देवर अपनी भाभी से शादी को तैयार नहीं हो रहा था।

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा नगर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। देवर के प्यार में पागल भाभी ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। भाभी ने पहले अपने देवर और अपनी 4 वर्षीय मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी पेड़ से लटककर जान दे दी। एक ही परिवार के तीन सदस्यों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।

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रेलवे ट्रैक के किनारे मिले शव शुक्रवार सुबह खुर्जा नगर पुलिस को सूचना मिली कि गांव नेहरूपुर और मांछीपुर के निकट मेरठ रेलमार्ग के किनारे तीन शव पड़े हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर महिला का शव एक पेड़ से फंदे पर लटका हुआ था, जबकि उसके नजदीक ही जमीन पर एक युवक और एक मासूम बच्ची के शव पड़े थे। मृतकों की शिनाख्त भाभी देवी सरकार (30 वर्ष), देवर सरल सरकार (28 वर्ष) और बेटी सावंती सरकार (4 वर्ष) के रूप में हुई है। यह परिवार मूल रूप से पश्चिम बंगाल के दीनाजपुर जिले का रहने वाला था और खुर्जा में एक पॉटरी में काम करता था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा एसएसपी दिनेश कुमार सिंह, एसपी देहात डा. तेजवीर सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कोल्डड्रिंक की खाली बोतल, चिप्स, समोसा, सेब आदि खाने का सामान और महिला के मोबाइल व नकदी बरामद की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, युवक सरल सरकार और मासूम सावंती की मौत गला दबाने से हुई है, जबकि महिला देवी सरकार की मौत फांसी लगने से हुई है। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि महिला ने पहले देवर और बेटी को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया, फिर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी और अंत में खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।