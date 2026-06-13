विवाद के बाद कैंटीन संचालक को चौकी लाई जीआरपी, युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान

बुलंदशहर में अचानक ट्रेन के आगे कूदकर कैंटीन संचालक ने जान दे दी। उसको बचाने में जीआरपी कर्मी बाल-बाल बचे। एक व्यक्ति से विवाद के बाद जीआरपी कैंटीन संचालक को चौकी लाई थी। इसके बाद संचालक ने जीआरपी के सामने ही आत्महत्या कर ली।

यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कैंटीन संचालक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। कैंटीन संचालक को बचाने के प्रयास में जीआरपी कर्मी बाल-बाल बचा। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता है। इस मामले में चौकी प्रभारी सहित तीन जीआरपी कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

कानपुर जिले के थाना सार के गांव तेलियाबर निवासी अमरदीप (26 वर्ष) खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कैंटीन का संचालक था। बताया जाता है कि उसके पास एक व्यक्ति पानी की बोतल लेने के लिए आया था। जिसके बाद बोतल लेने को लेकर विवाद हो गया। स्टेशन पर तैनात जीआरपी कर्मी अपने साथ अमरदीप और उक्त व्यक्ति को चौकी पर ले आए। कुछ देर बाद अमरदीप चौकी के सामने से गुजर रहे रेलवे ट्रेक पर कूद गया। जिस पर गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन तेज गति से आ रही थी। जिसे देख मौके पर मौजूद जीआरपी कर्मी सिपाही सुनील भी ट्रेक पर कूद गया।

साथ ही कैंटीन संचालक अमरदीप को ट्रेक से हटाते हुए बचाने का प्रयास किया। कुछ ही सैकेंडों में ट्रेन से कटकर कैंटीन संचालक की मौत हो गई। इस दौरान जीआरपी कर्मी सिपाही सुनील बाल बाल बचा। घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जोकि वायरल हो रही है। उधर, मृतक के बुआ के बेटे सुरेश ने जीआरपी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं खुर्जा जंक्शन पर चर्चा का माहौल है।

चौकी प्रभारी सहित तीन जीआरपी कर्मी निलंबित सीसीटीवी वीडियो के अनुसार जीआरपी कर्मी और अमरदीप के बीच पहले वार्ता होती दिखती है। जिसके बाद अमरदीप रेलवे ट्रेक की ओर कूद गया। जिसमें ट्रेन से कटकर अमरदीप की मौत हो गई। जीआरपी सीओ इटावा ने बताया कि इस मामले में चौकी प्रभारी अरविंद चौधरी, कांस्टेबल सुनील कुमार और कांस्टेबल सचिन को निलंबित कर दिया गया है। जीआरपी इटावा, सीओ, उदय प्रताप सिंह ने कहा कि कैंटीन संचालक ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या की है। इस मामले में चौकी प्रभारी अरविंद चौधरी, कांस्टेबल सुनील कुमार और कांस्टेबल सचिन को निलंबित कर दिया गया है।

जीआरपी से बचकर भागते समय ट्रेन की चपेट में आया खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कैंटीन संचालक अमरदीप की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपी चौकी प्रभारी सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर चार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। शुक्रवार को मृतक के परिजन, ग्रामीण और समर्थक जीआरपी थाने पहुंचे थे, जहां उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि पानी की बोतल को लेकर हुए विवाद के बाद जीआरपी कर्मियों ने अमरदीप और उसके साथियों के साथ अभद्रता और मारपीट की थी।