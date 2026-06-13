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विवाद के बाद कैंटीन संचालक को चौकी लाई जीआरपी, युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान

Srishti Kunj संवाददाता, बुलंदशहर
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बुलंदशहर में अचानक ट्रेन के आगे कूदकर कैंटीन संचालक ने जान दे दी। उसको बचाने में जीआरपी कर्मी बाल-बाल बचे। एक व्यक्ति से विवाद के बाद जीआरपी कैंटीन संचालक को चौकी लाई थी। इसके बाद संचालक ने जीआरपी के सामने ही आत्महत्या कर ली।

विवाद के बाद कैंटीन संचालक को चौकी लाई जीआरपी, युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान

यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कैंटीन संचालक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। कैंटीन संचालक को बचाने के प्रयास में जीआरपी कर्मी बाल-बाल बचा। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता है। इस मामले में चौकी प्रभारी सहित तीन जीआरपी कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

कानपुर जिले के थाना सार के गांव तेलियाबर निवासी अमरदीप (26 वर्ष) खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कैंटीन का संचालक था। बताया जाता है कि उसके पास एक व्यक्ति पानी की बोतल लेने के लिए आया था। जिसके बाद बोतल लेने को लेकर विवाद हो गया। स्टेशन पर तैनात जीआरपी कर्मी अपने साथ अमरदीप और उक्त व्यक्ति को चौकी पर ले आए। कुछ देर बाद अमरदीप चौकी के सामने से गुजर रहे रेलवे ट्रेक पर कूद गया। जिस पर गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन तेज गति से आ रही थी। जिसे देख मौके पर मौजूद जीआरपी कर्मी सिपाही सुनील भी ट्रेक पर कूद गया।

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साथ ही कैंटीन संचालक अमरदीप को ट्रेक से हटाते हुए बचाने का प्रयास किया। कुछ ही सैकेंडों में ट्रेन से कटकर कैंटीन संचालक की मौत हो गई। इस दौरान जीआरपी कर्मी सिपाही सुनील बाल बाल बचा। घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जोकि वायरल हो रही है। उधर, मृतक के बुआ के बेटे सुरेश ने जीआरपी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं खुर्जा जंक्शन पर चर्चा का माहौल है।

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चौकी प्रभारी सहित तीन जीआरपी कर्मी निलंबित

सीसीटीवी वीडियो के अनुसार जीआरपी कर्मी और अमरदीप के बीच पहले वार्ता होती दिखती है। जिसके बाद अमरदीप रेलवे ट्रेक की ओर कूद गया। जिसमें ट्रेन से कटकर अमरदीप की मौत हो गई। जीआरपी सीओ इटावा ने बताया कि इस मामले में चौकी प्रभारी अरविंद चौधरी, कांस्टेबल सुनील कुमार और कांस्टेबल सचिन को निलंबित कर दिया गया है। जीआरपी इटावा, सीओ, उदय प्रताप सिंह ने कहा कि कैंटीन संचालक ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या की है। इस मामले में चौकी प्रभारी अरविंद चौधरी, कांस्टेबल सुनील कुमार और कांस्टेबल सचिन को निलंबित कर दिया गया है।

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जीआरपी से बचकर भागते समय ट्रेन की चपेट में आया

खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कैंटीन संचालक अमरदीप की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपी चौकी प्रभारी सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर चार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। शुक्रवार को मृतक के परिजन, ग्रामीण और समर्थक जीआरपी थाने पहुंचे थे, जहां उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि पानी की बोतल को लेकर हुए विवाद के बाद जीआरपी कर्मियों ने अमरदीप और उसके साथियों के साथ अभद्रता और मारपीट की थी।

उनका कहना है कि इसी घटनाक्रम से आहत होकर अमरदीप ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की और ट्रेन की चपेट में आ गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है। खुर्जा जंक्शन चौकी प्रभारी अरविंद कुमार, सिपाही सचिन कुमार और सुनील कुमार को निलंबित कर दिया गया है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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