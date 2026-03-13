Hindustan Hindi News
पेड़ से लटके मिले देवर-भाभी और मासूम बच्ची के शव, हत्या या आत्महत्या में उलझा मामला

Mar 13, 2026 11:06 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
एक ही परिवार के देवर-भाभी और मासूम बच्ची के शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुए। पिलखन के पेड़ पर एक महिला का शव नीली रस्सी के फंदे से लटका मिला, जबकि उसके नीचे करीब 30 वर्षीय युवक और 4 वर्षीय मासूम बच्ची के शव जमीन पर पड़े थे।​

यूपी के बुलंदशहर में तीन शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव नेहरूपुर और मांछीपुर के निकट शुक्रवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब खुर्जा-मेरठ रेलमार्ग के किनारे एक ही परिवार के देवर-भाभी और मासूम बच्ची के शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुए। पिलखन के पेड़ पर एक महिला का शव नीली रस्सी के फंदे से लटका मिला, जबकि उसके नीचे करीब 30 वर्षीय युवक और 4 वर्षीय मासूम बच्ची के शव जमीन पर पड़े थे।​ शवों को देखते ही चीख-पुकार मच गई। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई।

घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी दिनेश कुमार सिंह, एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम मौके पर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। बताया गया है कि घटनास्थल पर एक चुन्नी भी पेड़ से लटकी पाई गई है, जो मामले को और उलझा रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह सामूहिक आत्महत्या है या हत्या। इसके पीछे कोई और साजिश तो नहीं है।

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। मृतक महिला देवी सरकार, देवर सरल सरकार और बच्ची सावंती सरकार निवासी दीनाजपुर पश्चिम बंगाल हैं। वर्तमान में वे खुर्जा क्षेत्र के नेहरूपुर गांव में रहकर एक पॉटरी में मजदूरी कर अपना गुजर-बसर कर रहे थे। तीनों के शव अचानक पेड़ से लटके मिले तो कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस जांच कर रही है कि किसी कारणवश इन्होंने आत्महत्या की है या इनकी हत्या कर लटकाया गया है।

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। इनके अन्य परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। पुलिस आस-पास के लोगों से भी जानकारी ले रही है जिससे मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का पता चल सके। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही खुलासा हो पाएगा कि हत्या कर लटकाया गया है या लटकने से मौत (आत्महत्या) है। साथ ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके से अन्य साक्ष्य जमा कर उनकी भी जांच करेगी।

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

