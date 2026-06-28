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यूपी के दो जिलों में ताबड़तोड़ हाफ एनकाउंटर, नाबालिगों से रेप करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

Srishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, बदायूं/बुलंदशहर
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यूपी के दो जिलों में पुलिस ने ताबड़तोड़ हाफ एनकाउंटर कर नाबालिगों से रेप करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। बदायूं में चार साल की बच्ची से रेप करने वाले रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया। वहीं, बुलंदशहर में चाकू की नोंक पर किशोरी से रेप करने वाला गिरफ्तार हुआ।

यूपी के दो जिलों में ताबड़तोड़ हाफ एनकाउंटर, नाबालिगों से रेप करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

यूपी के दो जिलों में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके दो रेप आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए दोनों ने नाबालिग बच्चियों का रेप किया था। बदायूं में चार साल की मासूम को अगवाकर रेप करने वाला आरोपी रिश्तेदार मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। आरोपी अबरार के दोनों पैरों में गोली लगी हैं। वहीं, बुलंदशहर में रेप के आरोपी इरफान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। इरफान मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया।

बदायूं में मोहर्रम की रात चार साल की बच्ची का किया था रेप

चार साल की मासूम को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले उसके बुजुर्ग रिश्तेदार को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की ओर से की गई फायरिंग में ककराला चौकी इंचार्ज को गोली लगी है। आरोपी और चौकी इंचार्ज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के पास से तमंचा, चार खोखा कारतूस, कारतूस और घटना में इस्तेमाल गमछा बरामद हुआ है।

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मामला अलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां की रहने वाली चार साल की मासूम बच्ची को 25 जून की रात करीब 8 बजे घर के बाहर से गांव के ही रहने वाले उसके रिश्तेदार अबरार 60 वर्ष पुत्र लतीफ ने अपहरण कर लिया था और उसे खेत पर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद बच्ची को बदहवास अवस्था में खेत पर ही छोड़कर अबरार चला गया था। इधर, बच्ची के बाबा ने अलापुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी और रातभर बच्ची की तलाश की थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला था।

26 जून की सुबह खून से लथपथ बच्ची मक्के के खेत में मिली थी। इसके बाद पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया तो उसमें बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी के मुकदमे को दुष्कर्म की धाराओं में तरमीम कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। हालांकि परिवार के लोगों ने न तो किसी पर शक जाहिर किया था और न ही किसी पर कोई आरोप लगाया था।

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मिर्च और पकौड़ी खिलाने के बहाने ले गया 60 साल का अबरार

पुलिस लगातार बच्ची की काउंसलिंग कर रही थी और पूछताछ में बच्ची ने बताया कि उसका रिश्तेदार अबरार उसे मिर्च और पकौड़ी खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था और उसने ही वारदात को अंजाम दिया।

अमरूद के बाग में छिपा था, तभी मुठभेड़

इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की तो वह पुलिस से बचने के लिए भागने लगा और एक अमरूद के बाग में छिप गया। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अबरार अमरूद के बाग में छिपा हुआ है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी की, लेकिन अबरार ने तमंचे से पुलिस टीम पर चार राउंड फायरिंग कर दी। इसमें एक गोली ककराला चौकी इंचार्ज गौरव कुमार को लग गई। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें अबरार के दोनों पैरों में गोली लग गई और वह मौके पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

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बच्ची मे स्वीकारी दुष्कर्म की बात

पूछताछ में उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने उसकी काउंसलिंग की इसके बाद बच्ची है पुलिस को घटना की जानकारी दी।

घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती

घायल अबरार और दरोगा गौरव कुमार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बुलंदशहर में चाकू दिखाकर किया था किशोरी का रेप

बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की अमरगढ़ चौकी क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी इरफान को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद करने के लिए उसे ले जा रही थी। इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अनूपशहर सीओ शशांक श्रीवास्तव ने बताया कि 22 जून को जहांगीराबाद क्षेत्र में एक किशोरी के साथ चाकू दिखाकर दुष्कर्म की वारदात हुई थी। परिजनों की तहरीर पर थाना जहांगीराबाद में आरोपी इरफान पुत्र नफीस खां निवासी अमरगढ़ के खिलाफ दुष्कर्म की धारा और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि घटना में इस्तेमाल चाकू मंगलपुर जाने वाले रास्ते के जंगल में छिपाया है।

थाना प्रभारी सुदेश कुमार की टीम आरोपी को लेकर चाकू बरामद करने जंगल पहुंची। वहां आरोपी ने पुलिस पर पहले से छिपाकर रखे तमंचे से फायर कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। जिसमें इरफान के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस पर फायरिंग और आर्म्स एक्ट में थाना जहांगीराबाद पर मुकदमा भी दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि इलाज के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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