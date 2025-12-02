पेट दर्द पर मां के साथ अस्पताल पहुंची नाबालिग लड़की ने बच्ची को दिया जन्म, घरवाले हैरान

संक्षेप: यूपी के बुलंदशहर में पेट दर्द होने पर मां के साथ अस्पताल पहुंची नाबालिग लड़की ने बच्ची को जन्म दिया।डॉक्टरों ने महिला अस्पताल के साथ पुलिस को सूचना भेजी। इसके बाद उसे महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार हैरान है।

यूपी के बुलंदशहर के एक मोहल्ला निवासी 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल की इमरजेंसी में मंगलवार को बच्ची को जन्म दिया। जिला अस्पताल में किशोरी अपनी मां के साथ पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंची थी। इसी दौरान प्रसव हो गया। डॉक्टरों ने महिला अस्पताल के साथ पुलिस को सूचना भेजी। इसके बाद उसे महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान मोहल्ले से कुछ लोग देखने के लिए पहुंचे तो परिजनों की नोकझोंक तक हो गई। इस मामले को लेकर परिजन भी हैरान हैं।

स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के मुताबिक शहर के एक मोहल्ला निवासी 17 वर्षीय किशोरी अपनी मां के साथ जिला अस्पताल की इमरजेंसी पहुंची। डॉक्टरों को मां ने बताया कि बेटी के पेट में तेज दर्द हो रहा है। किशोरी का पेट जब गर्भवती महिलाओं के जैसा दिखा तो डॉक्टरों ने गंभीरता से पूछा, लेकिन मां ने कहा कि गर्भवती होने जैसा कुछ नहीं है। इसके बाद डॉक्टरों ने किशोरी को भर्ती करते हुए इलाज शुरू कर दिया। इलाज के दौरान ही किशोरी ने एक बेटी को जन्म दिया। किशोरी का प्रसव होते ही इमरजेंसी में अफरा-तफरी मच गई। किशोरी का प्रसव होने की सीएमओ को सूचना दी गई। प्रसव होने पर स्टाफ और डॉक्टरों ने किशोरी की मां से जानकारी की तो कुछ जवाब नहीं दिया और चुप्पी साधे रही। सुबह करीब सवा नौ बजे प्रसव होने के बाद जच्चा और बच्ची को जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। किशोरी और नवजात दोनों स्वस्थ हैं।

जिला महिला अस्पताल सीएमएस डा.अजय पटेल ने बताया कि जिला अस्पताल की इमरजेंसी में एक किशोरी अपनी मां के साथ पहुंची थी। वहीं पर प्रसव हुआ है। उसके बाद जिला महिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जच्चा और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। पुलिस को सूचना पहुंचने के बाद उन्होंने भी आकर पूछताछ की है।